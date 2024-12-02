Вступление Украины положительно повлияет на экономику ЕС, - Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что вступление Украины в ЕС может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности блока.
Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
Кошту спросили, могла бы Украина внести вклад в преодоление определенных уязвимостей в конкурентоспособности Европы, упомянутых в сентябрьском отчете Марио Драги, если она станет членом ЕС, в частности с точки зрения природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, новейших технологий и, конечно, обороны.
По его словам, сюда также можно добавить фактор высококвалифицированной рабочей силы.
"Во всех этих сферах вклад Украины, когда она станет государством-членом, действительно будет очень положительным для общей конкурентоспособности ЕС", - пояснил он.
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тому не зволікайте , війна закінчиться будуть вибори оберем Залужного, а сочінскіє мальчікі на смітник історіі підуть або в буцегарню
Чекаю.
росію не називати...
Прийнявши Україну ще в 90-х до НАТО і ЄС - отримали б найпотужнішу та найбезпечнішу Європу усіх часів...
Але ще не все втрачено - нехай поспішать...
В сторону кацапів в ті часи рухалося пів Європи, бо вірили в її демократію.
Навіть сама росія піднімала питання свого вступу до НАТО та ЄС.
Неоднозначні політичні часи тоді були.
А ви як хотіли, щоб після розвалу СССР в Україні моментально ВСІ стали за Незалежну Державу?
ЄС не вів діалог з Україною бо завжди вважав її сателітом росії - просто в ЄС "безхребетні" гео-політики були і є зараз.