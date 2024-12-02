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Вступление Украины положительно повлияет на экономику ЕС, - Кошта

Вступ України до ЄС вплине на економіку блоку позитивно

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что вступление Украины в ЕС может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности блока.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Кошту спросили, могла бы Украина внести вклад в преодоление определенных уязвимостей в конкурентоспособности Европы, упомянутых в сентябрьском отчете Марио Драги, если она станет членом ЕС, в частности с точки зрения природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, новейших технологий и, конечно, обороны.

По его словам, сюда также можно добавить фактор высококвалифицированной рабочей силы.

"Во всех этих сферах вклад Украины, когда она станет государством-членом, действительно будет очень положительным для общей конкурентоспособности ЕС", - пояснил он.

Также читайте: Прекращение огня не принесет автоматически мир, - президент Совета ЕС Кошта

Автор: 

экономика (3879) членство в ЕС (1010) Евросоюз (17115) Антониу Кошта (45)


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Топ комментарии
+1
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тому не зволікайте , війна закінчиться будуть вибори оберем Залужного, а сочінскіє мальчікі на смітник історіі підуть або в буцегарню
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02.12.2024 12:32
+1
Чувак ляпнув і це роздувають на всіх парах. Треба вже зрозуміти- ніхто туди і в НАТО брати не збирається і не збереться.
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02.12.2024 12:43
+1
Назви приклад країни ЄС, що стала ресурсним придатком ЄС.
Чекаю.
росію не називати...
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02.12.2024 13:16
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тому не зволікайте , війна закінчиться будуть вибори оберем Залужного, а сочінскіє мальчікі на смітник історіі підуть або в буцегарню
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02.12.2024 12:32 Ответить
Чувак ляпнув і це роздувають на всіх парах. Треба вже зрозуміти- ніхто туди і в НАТО брати не збирається і не збереться.
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02.12.2024 12:43 Ответить
Продовжуйте Пане Кошта-"...і зведе економіку України до рівня "ресурсного придатку"!
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02.12.2024 12:52 Ответить
А це залежить від самої України та її влади.
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02.12.2024 12:59 Ответить
Назви приклад країни ЄС, що стала ресурсним придатком ЄС.
Чекаю.
росію не називати...
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02.12.2024 13:16 Ответить
Не пройшло і 30 років як вони зрозуміли очевидні речі.
Прийнявши Україну ще в 90-х до НАТО і ЄС - отримали б найпотужнішу та найбезпечнішу Європу усіх часів...
Але ще не все втрачено - нехай поспішать...
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02.12.2024 13:15 Ответить
В 90-х всі країни колишньої СРСР плідно працювали,перезавантажували держ.апарати,боролись з корупцією і прагнули нового життя без рашки. В той час наші обрали Кравчука і поплили в сторону кацапії. Немає тут провини європейців. Тільки колективна провина українців. Треба було обирати Чорновола,а не оте лайно,за яким потягнулось інше,і інше і так до ********* ЗЕ.
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02.12.2024 13:29 Ответить
Чорновол став би президентом, якби його не вбили на замовленя росії - Царство Йому Небесне.
В сторону кацапів в ті часи рухалося пів Європи, бо вірили в її демократію.
Навіть сама росія піднімала питання свого вступу до НАТО та ЄС.
Неоднозначні політичні часи тоді були.
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02.12.2024 13:36 Ответить
Можливо й так. В будь-якому разі в Україні тоді більшість населення було прорашкіаська. Мало хто взагалі на українській мові говорив. В держінституціях сиділо купа кацапів. Навіть,партії були у ВР кацапські. Як з таким багажем потенційних розвідників і колоборантів брати Україну під крило ЄС? Звісно,що ніяк. Тому й не взяли. Але,сподіваємось,все ще попереду..
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02.12.2024 13:42 Ответить
Це була перехідна Епоха після розвалу великої країни на Нові Утворення.
А ви як хотіли, щоб після розвалу СССР в Україні моментально ВСІ стали за Незалежну Державу?
ЄС не вів діалог з Україною бо завжди вважав її сателітом росії - просто в ЄС "безхребетні" гео-політики були і є зараз.
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02.12.2024 13:51 Ответить
 
 