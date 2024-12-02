Вступление Украины положительно повлияет на экономику ЕС, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что вступление Украины в ЕС может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности блока.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Кошту спросили, могла бы Украина внести вклад в преодоление определенных уязвимостей в конкурентоспособности Европы, упомянутых в сентябрьском отчете Марио Драги, если она станет членом ЕС, в частности с точки зрения природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, новейших технологий и, конечно, обороны.

По его словам, сюда также можно добавить фактор высококвалифицированной рабочей силы.

"Во всех этих сферах вклад Украины, когда она станет государством-членом, действительно будет очень положительным для общей конкурентоспособности ЕС", - пояснил он.

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