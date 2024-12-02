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Вступ України позитивно вплине на економіку ЄС, - Кошта

Вступ України до ЄС вплине на економіку блоку позитивно

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що вступ України до ЄС може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності блоку.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Кошту запитали, чи могла б Україна зробити внесок у подолання певних вразливостей у конкурентоспроможності Європи, згаданих у вересневому звіті Маріо Драгі, якщо вона стане членом ЄС, зокрема з погляду природних ресурсів, сільського господарства, енергетики, новітніх технологій і, звичайно, оборони.

За його словами, сюди також можна додати фактор висококваліфікованої робочої сили.

"В усіх цих сферах внесок України, коли вона стане державою-членом, дійсно буде дуже позитивним для загальної конкурентоспроможності ЄС", - пояснив він.

Читайте: Припинення вогню не принесе автоматично мир, - президент Євроради Кошта

Автор: 

економіка (928) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13327) Кошта Антоніу (45)


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Топ коментарі
+1
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тому не зволікайте , війна закінчиться будуть вибори оберем Залужного, а сочінскіє мальчікі на смітник історіі підуть або в буцегарню
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02.12.2024 12:32
+1
Чувак ляпнув і це роздувають на всіх парах. Треба вже зрозуміти- ніхто туди і в НАТО брати не збирається і не збереться.
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02.12.2024 12:43
+1
Назви приклад країни ЄС, що стала ресурсним придатком ЄС.
Чекаю.
росію не називати...
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02.12.2024 13:16
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тому не зволікайте , війна закінчиться будуть вибори оберем Залужного, а сочінскіє мальчікі на смітник історіі підуть або в буцегарню
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02.12.2024 12:32 Відповісти
Чувак ляпнув і це роздувають на всіх парах. Треба вже зрозуміти- ніхто туди і в НАТО брати не збирається і не збереться.
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02.12.2024 12:43 Відповісти
Продовжуйте Пане Кошта-"...і зведе економіку України до рівня "ресурсного придатку"!
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02.12.2024 12:52 Відповісти
А це залежить від самої України та її влади.
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02.12.2024 12:59 Відповісти
Назви приклад країни ЄС, що стала ресурсним придатком ЄС.
Чекаю.
росію не називати...
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02.12.2024 13:16 Відповісти
Не пройшло і 30 років як вони зрозуміли очевидні речі.
Прийнявши Україну ще в 90-х до НАТО і ЄС - отримали б найпотужнішу та найбезпечнішу Європу усіх часів...
Але ще не все втрачено - нехай поспішать...
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02.12.2024 13:15 Відповісти
В 90-х всі країни колишньої СРСР плідно працювали,перезавантажували держ.апарати,боролись з корупцією і прагнули нового життя без рашки. В той час наші обрали Кравчука і поплили в сторону кацапії. Немає тут провини європейців. Тільки колективна провина українців. Треба було обирати Чорновола,а не оте лайно,за яким потягнулось інше,і інше і так до ********* ЗЕ.
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02.12.2024 13:29 Відповісти
Чорновол став би президентом, якби його не вбили на замовленя росії - Царство Йому Небесне.
В сторону кацапів в ті часи рухалося пів Європи, бо вірили в її демократію.
Навіть сама росія піднімала питання свого вступу до НАТО та ЄС.
Неоднозначні політичні часи тоді були.
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02.12.2024 13:36 Відповісти
Можливо й так. В будь-якому разі в Україні тоді більшість населення було прорашкіаська. Мало хто взагалі на українській мові говорив. В держінституціях сиділо купа кацапів. Навіть,партії були у ВР кацапські. Як з таким багажем потенційних розвідників і колоборантів брати Україну під крило ЄС? Звісно,що ніяк. Тому й не взяли. Але,сподіваємось,все ще попереду..
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02.12.2024 13:42 Відповісти
Це була перехідна Епоха після розвалу великої країни на Нові Утворення.
А ви як хотіли, щоб після розвалу СССР в Україні моментально ВСІ стали за Незалежну Державу?
ЄС не вів діалог з Україною бо завжди вважав її сателітом росії - просто в ЄС "безхребетні" гео-політики були і є зараз.
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02.12.2024 13:51 Відповісти
 
 