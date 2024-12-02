Вступ України позитивно вплине на економіку ЄС, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що вступ України до ЄС може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності блоку.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Кошту запитали, чи могла б Україна зробити внесок у подолання певних вразливостей у конкурентоспроможності Європи, згаданих у вересневому звіті Маріо Драгі, якщо вона стане членом ЄС, зокрема з погляду природних ресурсів, сільського господарства, енергетики, новітніх технологій і, звичайно, оборони.

За його словами, сюди також можна додати фактор висококваліфікованої робочої сили.

"В усіх цих сферах внесок України, коли вона стане державою-членом, дійсно буде дуже позитивним для загальної конкурентоспроможності ЄС", - пояснив він.

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