Вступ України позитивно вплине на економіку ЄС, - Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що вступ України до ЄС може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності блоку.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Кошту запитали, чи могла б Україна зробити внесок у подолання певних вразливостей у конкурентоспроможності Європи, згаданих у вересневому звіті Маріо Драгі, якщо вона стане членом ЄС, зокрема з погляду природних ресурсів, сільського господарства, енергетики, новітніх технологій і, звичайно, оборони.
За його словами, сюди також можна додати фактор висококваліфікованої робочої сили.
"В усіх цих сферах внесок України, коли вона стане державою-членом, дійсно буде дуже позитивним для загальної конкурентоспроможності ЄС", - пояснив він.
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тому не зволікайте , війна закінчиться будуть вибори оберем Залужного, а сочінскіє мальчікі на смітник історіі підуть або в буцегарню
Чекаю.
росію не називати...
Прийнявши Україну ще в 90-х до НАТО і ЄС - отримали б найпотужнішу та найбезпечнішу Європу усіх часів...
Але ще не все втрачено - нехай поспішать...
В сторону кацапів в ті часи рухалося пів Європи, бо вірили в її демократію.
Навіть сама росія піднімала питання свого вступу до НАТО та ЄС.
Неоднозначні політичні часи тоді були.
А ви як хотіли, щоб після розвалу СССР в Україні моментально ВСІ стали за Незалежну Державу?
ЄС не вів діалог з Україною бо завжди вважав її сателітом росії - просто в ЄС "безхребетні" гео-політики були і є зараз.