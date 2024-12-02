Припинення вогню не принесе автоматично мир, - президент Євроради Кошта
Президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта вважає, що тільки від України залежить, коли і як можливо досягнути миру.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично. Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий" мир для забезпечення тривалості цього миру", - пояснив він.
Кошта наголосив, що ЄС завжди має підтримувати Україну, стояти на боці України у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах.
Напередодні Антоніу Кошта прибув із офіційним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
За його словами, у 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро.
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Але слід визнати, що головною причиною, чому Україна нині опинилась в такій жопі - це було голосуванння за "мір в глазах *****" і обрання ******* на найвищу посаду в українській владі, а потім заведення слуг уродів (читай: колишніх ригів) в Верховну Раду та формування ними свого уряду.
А вже потім пішли всі нещастя...
1.наші союзники, допоки війна йде на нашій території, не горять бажанням воювати з ****** власними збройними силами;
2.наші союзники прекрасно усвідомлюють, що в разі нашої капітуляції доведеться вже воювати їм на саоїй території - а для цього вони хочуть приберегти наявну в них зброю...
Все почалось в 2014, коли ще цього не було
А далі все так, якби все що надане зараз надали хоча б в 2023 - то результат був би інший
А поки Байден на вихідних помилував свого сина
Хоча зазвичай на вихідних не працює, та й менше преса буде писати
Можна ще оголосити наступний пакет PDA, щоб про нього більше писали
Для України це добра буде новина коли оголосять, но тоді краще щоб було більше "синів"...
Шкода, що 73% я не зміг тоді переконати....
https://censor.net/ru/news/3522891/zelenskiyi-o-vozvraschenii-okkupirovannyh-territoriyi-nujna-diplomatiya