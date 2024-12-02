Припинення вогню не принесе автоматично мир, - президент Євроради Кошта

Президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта вважає, що тільки від України залежить, коли і як можливо досягнути миру.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично. Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий" мир для забезпечення тривалості цього миру", - пояснив він.

Кошта наголосив, що ЄС завжди має підтримувати Україну, стояти на боці України у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах.

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Напередодні Антоніу Кошта прибув із офіційним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, у 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро.

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