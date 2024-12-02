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Новини Війна
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Припинення вогню не принесе автоматично мир, - президент Євроради Кошта

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

Президент Ради Європейського Союзу Антоніу Кошта вважає, що тільки від України залежить, коли і як можливо досягнути миру.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично. Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий" мир для забезпечення тривалості цього миру", - пояснив він.

Кошта наголосив, що ЄС завжди має підтримувати Україну, стояти на боці України у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах.

Також дивіться: Україна не може повернути окуповані території силою. Треба шукати дипломатичні рішення, - Зеленський. ВIДЕО

Напередодні Антоніу Кошта прибув із офіційним візитом до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

За його словами, у 2025 році ЄС щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро.

Також дивіться: Зеленський зустрівся із президентом Євроради Коштою. ВIДЕО

Автор: 

Рада Європи (459) Кошта Антоніу (45)


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Топ коментарі
+9
це само собою.
Але слід визнати, що головною причиною, чому Україна нині опинилась в такій жопі - це було голосуванння за "мір в глазах *****" і обрання ******* на найвищу посаду в українській владі, а потім заведення слуг уродів (читай: колишніх ригів) в Верховну Раду та формування ними свого уряду.
А вже потім пішли всі нещастя...
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02.12.2024 11:34
+6
Як ці соплєжуї задовбали своїми полунамьоками що треба віддати кацапам території.
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02.12.2024 11:20
+5
Поки на мордорі не буде зруйноване все що дострілює до України жодний підписаний папірець не принесе миру!
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02.12.2024 11:36
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Як ці соплєжуї задовбали своїми полунамьоками що треба віддати кацапам території.
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02.12.2024 11:20 Відповісти
Ну так вони всі різко почали сюди злітатися для чого? Щоб розводити янелоха на перемовини.
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02.12.2024 11:32 Відповісти
це само собою.
Але слід визнати, що головною причиною, чому Україна нині опинилась в такій жопі - це було голосуванння за "мір в глазах *****" і обрання ******* на найвищу посаду в українській владі, а потім заведення слуг уродів (читай: колишніх ригів) в Верховну Раду та формування ними свого уряду.
А вже потім пішли всі нещастя...
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02.12.2024 11:34 Відповісти
Все так. Але об'єктивно підтримка зброєю союзниками недостатня, як і їх політична воля на удари по раші. Вони могли ще в 22гу році, поки в нас було професійні та вмотивовані люди надати достатню кількість озброєння що викинути погань. Але політика неескалації привела до знищення України у найближчому майбутньому...
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02.12.2024 11:38 Відповісти
Для того, щоб наші союзники надавали/надали нам зброю в достатній кількості - потрібні люди у владі України, які могли би переконати союзників в необхідності ЗСУ в такій зброї. Завжди слід розуміти прості істини:
1.наші союзники, допоки війна йде на нашій території, не горять бажанням воювати з ****** власними збройними силами;
2.наші союзники прекрасно усвідомлюють, що в разі нашої капітуляції доведеться вже воювати їм на саоїй території - а для цього вони хочуть приберегти наявну в них зброю...
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02.12.2024 12:06 Відповісти
Не так
Все почалось в 2014, коли ще цього не було

А далі все так, якби все що надане зараз надали хоча б в 2023 - то результат був би інший

А поки Байден на вихідних помилував свого сина
Хоча зазвичай на вихідних не працює, та й менше преса буде писати
Можна ще оголосити наступний пакет PDA, щоб про нього більше писали
Для України це добра буде новина коли оголосять, но тоді краще щоб було більше "синів"...
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02.12.2024 13:21 Відповісти
не стріляйте піаніста , він грає чим вміє
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02.12.2024 11:38 Відповісти
аааааа... зрозумів. Та, в принципі, я це знав ще в 2019-му.
Шкода, що 73% я не зміг тоді переконати....
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02.12.2024 12:00 Відповісти
Здається ти щось пропустив. Смарадовий і интервью європейським ЗМІ заявив що всьо, віддаємо москалям окуповані теріторі бо ми неспроможні їх повернути. Одягаємо вишиванки і співаючи славень потужно пишемо листи москалям, шоб вони добровільно змінили свою конституцію і повернули окуповані теріторії без репорацій.
https://censor.net/ru/news/3522891/zelenskiyi-o-vozvraschenii-okkupirovannyh-territoriyi-nujna-diplomatiya
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02.12.2024 12:12 Відповісти
Шольц у Києві оголосить про нові поставки зброї на 650 млн євро
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02.12.2024 11:33 Відповісти
А доїде аж 10%
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02.12.2024 12:08 Відповісти
Поки на мордорі не буде зруйноване все що дострілює до України жодний підписаний папірець не принесе миру!
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02.12.2024 11:36 Відповісти
Від цього Кошти небагато залежить. Та принаймні його заява цілком коректна.
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02.12.2024 11:40 Відповісти
Правильни політик ,розумною мовою каже 🤡 ,шо віддати пів України русні ,це помилка !!! Але це зеленське чмо ,затятто реалізує оманські домовленності !
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02.12.2024 13:32 Відповісти
 
 