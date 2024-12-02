Україна не може повернути окуповані території силою. Треба шукати дипломатичні рішення, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський вважає, що повернути окуповані Росією території України можна дипломатичним шляхом.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ.
На тлі просування РФ на сході Зеленський сказав, що підтримки з боку партнерів "недостатньо" та закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в Альянсі.
Президент визнав, що силою повернути деякі окуповані території, зокрема Крим, важко.
"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - наголосив він.
Проте, за словами Зеленського, такі кроки можна буде розглядати "лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні", щоб РФ не могла почати нову агресію проти України.
Нагадаємо, що глава держави заявляв, що наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.
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