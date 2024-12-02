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Україна не може повернути окуповані території силою. Треба шукати дипломатичні рішення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що повернути окуповані Росією території України можна дипломатичним шляхом.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Kyodo News, передає Цензор.НЕТ.

На тлі просування РФ на сході Зеленський сказав, що підтримки з боку партнерів "недостатньо" та закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в Альянсі.

Президент визнав, що силою повернути деякі окуповані території, зокрема Крим, важко.

Також читайте: На початку 2025 року абсолютно реально відкрити два переговорні кластери із Євросоюзом, - Зеленський

"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - наголосив він.

Проте, за словами Зеленського, такі кроки можна буде розглядати "лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні", щоб РФ не могла почати нову агресію проти України.

Нагадаємо, що глава держави заявляв, що наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.

Також читайте: Зеленський пояснив, чому не просить ввести війська союзників в Україну: якщо порушу це питання, то половина партнерів припинять підтримку

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) членство в НАТО (1715) деокупація (950)


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Топ коментарі
+54
Це - слова не головнокомандувача. Це - слова гівнокомандувача! Якщо ти не віриш у перемогу над зухвалим загарбником - то йди нахрін з посади! Не сій поразкові, зрадницькі настрої ні серед військових, ні серед цивільних!
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02.12.2024 09:48
+45
У нашої армії для цього не вистачає сил - із задоволенням потираючи руці заявив Зеленський. Завдання від товариша полковника з ФСБ майже виконано.
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02.12.2024 09:44
+36
Пірістать стрілять 2.0......
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02.12.2024 09:43
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Ще тиждень тому хрипатий просував абсолютно інші ідеї. Віслюк тупоголовий, запроданець гебешний!!!!
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02.12.2024 10:45 Відповісти
А повернути дипломатичними рішеннями це як ?Видно що Зеленский згадав про свою давню улюблену мрію що "надо развести -войска и надо просто перестать стрелять" И обязательно посмотреть в глаза )(уйлу. И вот тогда и будет мир в Украине и во всём мире.
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02.12.2024 10:46 Відповісти
Все норм, не панікуйте. Це нелегітимний чиновник і всі його діяння можна і треба буде відмотати назад юридично. А цього гівнокомандувача і його посіпак чекає посадка за державну зраду, за узурпацію влади і за передачу повноважень Президента. Або смерть
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02.12.2024 10:47 Відповісти
Ещё не известно, какая часть территории останется под контролем Расии...
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02.12.2024 11:09 Відповісти
А тим часом,
Байден працює навіть на вихідних

Statement from President Joe Biden
Today, I signed a pardon for my son Hunter.

Заява президента Джо
Сьогодні я підписав помилування свого сина Хантера.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/12/01/statement-from-president-joe-biden-11/

2022 рік, кінець фінансового року
15.09.2022 Байден підписує 21й PDA на 600млн
22й PDA на 625млн підписано в наступному фінроці 04.10.2022

Залишок 1.725млрд з 11млрд "згорає" згідно закона

Sec. 501. During fiscal year 2022, section 506(a)(1) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2318(a)(1)) shall be applied by substituting ``$11,000,000,000'' for ``$100,000,000''
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02.12.2024 11:18 Відповісти
"Вайну не вииграть пабэдами"

"якщо я не зможу закінчити війну, я піду"
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02.12.2024 11:19 Відповісти
Як авжди - збреав!
Але ЛОХторат повірив!
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02.12.2024 11:36 Відповісти
Slit po nachalu po tihonku abaronu , a patom kukarekati chto nemozhna vaiennim putiom , toka diplomatiei ....e feirichno 🤦‍♂️
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02.12.2024 11:28 Відповісти
виконав оманські домовленості.
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02.12.2024 13:15 Відповісти
Гляньте як Янелох Боневтікович забігався! Ревізії з боку США страшно? Прийдеться вкрадене віддати та посидіти на доріжку. І заглянути в очі Трампу не проканає! І 5-6 ефективних менеджерів будуть у сусідніх камерах.
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02.12.2024 11:35 Відповісти
ПУсть господин Зеленский покажет хоть одну территорию. которую у Рашки вернули ДИПЛАМАТИЧЕСКИМ путем.
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02.12.2024 11:43 Відповісти
Просто поверни Залужного
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02.12.2024 11:44 Відповісти
Якщо в твоєї армії не вистачає сил для деокупації земель, чому ти, лайно гундосе, нам три роки втирав про "кордони 91 року", своїм марахвоном надрочив суспільство на "каву в Криму", а тепер - дав задню? Тобто, усі ці роки війни, знаючи стан справ, ти просто брехав людям, розазуючи їм те, що вони хочуть чути? Підтримуючи в них нездійсненну надію на повернення на окуповані территорії? Бо будьмо реалістами - ти не тільки Крим не повернеш. Ти не повернеш жодного метра, який захоплять кацапи до моменту переговорів.
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02.12.2024 11:59 Відповісти
А також не поверне жодного метра, який захоплять під час переговорів та після завершення переговорів.
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02.12.2024 15:19 Відповісти
ва всём винават Парашенка ....скоро скаже він і його лохторат
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02.12.2024 12:02 Відповісти
Ета всьо патамушта Парашенка нєпасожен!
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02.12.2024 15:25 Відповісти
Людина, що розкрадає озброєння у Сил оборони, ніколи нічого повертати не збиралася.
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02.12.2024 12:05 Відповісти
На кошерну гниду напав пронос у вигляді різноманітних заяв, які, за суттю, готують Україну до капітуляції, з метою проведення виборів, у яких він мітить себе на другий термін. Запущена піар-акція "1000грн" від гундосу, це ознака цього плану.
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02.12.2024 12:28 Відповісти
Чел все просрал, из-за него страна потеряла триллионы долларов и множество жизней. 20 процентов территории, но у него хватает наглости желать оставаться у власти. Он верит что украинцам можно вечно срать в лицо.
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02.12.2024 12:54 Відповісти
Более того. ПРи договорняке с ******, на территории, что останется от Украины, если попробуют скинуть режим зеленских путем революции, то деловой партнер ***** тут же введет войска, шобы спасти своего тезку
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02.12.2024 13:14 Відповісти
Україна не може утримувати банду мародерів.
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02.12.2024 12:34 Відповісти
ПЕрше політичне рішення очевидне- пішов курсом руского корабля з посади президента, нікчема кінчена.
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02.12.2024 12:47 Відповісти
Дипломатическое решение это называется сдача России территорий. Все остальное дешевое балабольство.
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02.12.2024 12:53 Відповісти
МАЙДАН
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02.12.2024 12:55 Відповісти
Почему этот ФСБшный гандончик еще живой....???
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02.12.2024 13:02 Відповісти
"Ніяких переговорів, ніякої дипломатії, Україна має воювати скільки потрібно до кордонів 1991 року і руїн кремля!"
А ти воюєш?

- я вже своє відвоював (у РА), зараз вік не той і болячки
- я вже давно живу у США / Іспанії / Польщі
- "нє женскає ета дєла"
- старший брат знайомого мого кума служить у ППО Ужгорода
- тримаю фронт у тецека, а мій синочок служить в нацполіції Києва
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02.12.2024 13:21 Відповісти
Тепер і сам зеленський своєю такою заявою підтвердив слова про нього від пані Victoria Spartz, республіканки-конгріесвумен .....,,Зеленський зрадив і підвів український народ, не забезпечивши перемоги у цій війні, не ведучи її до перемоги. Дуже важко, коли у вас є лідери, які не прагнуть виграти війну"
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02.12.2024 13:30 Відповісти
Хто там безліч разів повторював, що "мінська 3" буде, натякаючи що у всьому винен Порошенко?
Тепер вже знову з'явилося бажання заглянути в очко путіну?
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02.12.2024 13:33 Відповісти
Та було зрозуміло що якщо Трамп стане президентом він поміняє риторику бо уріжуть фінансування,а тому він і хотів воювати далі щоб капуста далі йшла
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02.12.2024 14:09 Відповісти
Любое шоу имеет конец......
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02.12.2024 13:35 Відповісти
зрадників вистачило, щоб з перемог 2022 року зробити поразку...Міни браковані були на фронті як на заказ під час швидкого просування на Донечинні... орків Кого карають за цей злочин??? В 2024 році нам вже казали про дипломатині можливості повернення Криму... Це знову вже третій Україні меморандум...по Будапешту...приготували..
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02.12.2024 13:38 Відповісти
Обісрався лідор всесвіту. Може вже пора нах з трону памперс мінять?
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02.12.2024 13:56 Відповісти
Це мудило не тільки здало територіі краіни, а й вже здав усі дипломатичні позиціі ще до початку переговорів.... Цей дурнуватий телепень не розуміє навіть того що не можна йти на переговори заявляючи про свою слабкість..... Це як наприклад, капітан футбольноі команди перед грою каже своій команді: ,,Ми не виграємо, все пропало...."Як Ви вважаєте це придасть бойвого духу команді, така команда здатна виграти? Той хто таке каже - він не може бути лідером і капітаном команди, і навіть фанатом і вболівальником на трибунах не може бути! Максимум- прибиральником в іі роздягальні! І воно ще щось там патяколо про Генералів що не були в окопах.... То хай покаже або назве із історіі хоча б одного гідного Генерала яки би казав своій арміі що вони не здатні перемогти ворога..... Ще Наполеон казав що:,, Навіть армія баранів здатна перемогти, коли нею керує Лев. Але навіть армія левів ніколи не переможе якщо нею керує Баран"...... Нажаль наш мудрий народ вибрав у 2019 році явно не Лева,.....
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02.12.2024 14:01 Відповісти
Який ідіотизм! Повернути окуповані території дипломатичним шляхом! Це ж для чого рашисти їх захоплювали - для того щоб віддати?
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02.12.2024 14:27 Відповісти
Якщо вступ до НАТО, інвестиції заходу - то це може спрацювати з часом.

Україна також не можє забезпечити верховенство закона, та подолати корупцію.
Які тут треба шукати шляхи?
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02.12.2024 14:56 Відповісти
Ви і дипломатія - несумісні речі.
Це гра слів, яких ви не знали і не вивчаєте.
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02.12.2024 17:25 Відповісти
неймовірна ганьба. Краще б мовчав.
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03.12.2024 00:42 Відповісти
зів'яли степи,
надія згасла в серцях,
тінь на прапорі.
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03.12.2024 03:31 Відповісти
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