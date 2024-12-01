На початку 2025 року абсолютно реально відкрити два переговорні кластери із Євросоюзом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що на початку наступного року цілком реально відкрити два переговорні кластери із Європейським Союзом.

Про це глава держави заявив під час преспідходу в межах зустрічі із головою Європейської Ради Антоніу Коштою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент заявив, що наступного року Україна має зробити якнайбільше, щоб просунутись у переговорах з Євросоюзом.

"Це абсолютно реально - відкрити два переговорні кластери вже на початку наступного року і решту переговорних кластерів упродовж року. Ми дуже цього хочемо, і також абсолютно реально паралельно з переговорним процесом забезпечити поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського союзу", - сказав очільник держави.

Також глава держави зауважив, що справедливий мир неможливий без європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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"Ми маємо всі пам’ятати, що без геополітичної визначеності реальна безпека неможлива. Саме тому я вдячний всім країнам, всім лідерам, які підтримують нашу роботу щодо перемовин з Євросоюзом про вступ України і щодо отримання Україною запрошення до НАТО. Це принципові речі. Геополітична визначеність для України може стати найбільшим антивоєнним кроком",- сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше уже ексочільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв, що Україна добре просувається на шляху до членства у Європейському Союзі, про що свідчить позитивний звіт, наданий Єврокомісією. Впродовж 2025 року почнуться наступні етапи переговорів щодо "конкретних кластерів".

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