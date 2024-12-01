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На початку 2025 року абсолютно реально відкрити два переговорні кластери із Євросоюзом, - Зеленський

Зеленський про переговорні кластери із ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що на початку наступного року цілком реально відкрити два переговорні кластери із Європейським Союзом.

Про це глава держави заявив під час преспідходу в межах зустрічі із головою Європейської Ради Антоніу Коштою, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент заявив, що наступного року Україна має зробити якнайбільше, щоб просунутись у переговорах з Євросоюзом.

"Це абсолютно реально - відкрити два переговорні кластери вже на початку наступного року і решту переговорних кластерів упродовж року. Ми дуже цього хочемо, і також абсолютно реально паралельно з переговорним процесом забезпечити поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейського союзу", - сказав очільник держави.

Також глава держави зауважив, що справедливий мир неможливий без європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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"Ми маємо всі пам’ятати, що без геополітичної визначеності реальна безпека неможлива. Саме тому я вдячний всім країнам, всім лідерам, які підтримують нашу роботу щодо перемовин з Євросоюзом про вступ України і щодо отримання Україною запрошення до НАТО. Це принципові речі. Геополітична визначеність для України може стати найбільшим антивоєнним кроком",- сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше уже ексочільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявляв, що Україна  добре просувається на шляху до членства у Європейському Союзі, про що свідчить позитивний звіт, наданий Єврокомісією. Впродовж 2025 року почнуться наступні етапи переговорів щодо "конкретних кластерів".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23790) членство в ЄС (1246) Євросоюз (13391)


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Топ коментарі
+9
Хрипате вивчило нове слово КЛАСТЕР
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01.12.2024 16:55
+9
Вечір, пішло гівно по трубам
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01.12.2024 16:58
+7
переговорні кластери

Клістири...
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01.12.2024 16:55
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Хрипате вивчило нове слово КЛАСТЕР
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01.12.2024 16:55 Відповісти
переговорні кластери

Клістири...
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01.12.2024 16:55 Відповісти
Хто це?
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01.12.2024 16:56 Відповісти
Як це хто? Прострочений.
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01.12.2024 17:02 Відповісти
це вже кейс чи не кейс?
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01.12.2024 16:56 Відповісти
Це вже кокс.
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01.12.2024 17:01 Відповісти
Ні, це саміт, трохи притрушений аджендою. 😂
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01.12.2024 18:38 Відповісти
Вечір, пішло гівно по трубам
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01.12.2024 16:58 Відповісти
Які переговорні кластери, якщо треба відкривати сім хабів інтелектуального обміну !!!
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01.12.2024 16:58 Відповісти
Падло неголене плаваюче у басейні з крові українців, для тебе кластер у ІТК N4 буде відкритий, років на 25 мінімум.
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01.12.2024 17:00 Відповісти


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01.12.2024 17:00 Відповісти
Два кластери.... про це вже писали. В ЄС, дуже, ДУЖЕ не задоволені тим, що Україна обирає зручні для себе елементи переговорів про вступ, а не виконує всі зобов'язання. Але трускавецькі економісти, вважають себе самими розумними і думають що ошукали увесь політикум Європи. От тільки, на жаль, страждатимемо ми, а вони спокійно поїдуть "дамой в Монако".
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01.12.2024 17:01 Відповісти
А в тих кластерах тупи зелени хіпстери будуть нахалявстера жерти лобстеров.
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01.12.2024 17:07 Відповісти
Хто знає, коли буде реально прибрати цього зеленого 3.14здюка?
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01.12.2024 17:24 Відповісти
Не реально. дЄрмак вже організував міліцейські сили, щоб подавити будь-який спротив. Що ми й бачимо вже ... в Сакартвело. Спецзагони мочать своїх батьків та родичів. якісно.
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01.12.2024 18:42 Відповісти
Засунути тобі б що небудь в твій кластер,а бажано в обидва,щоб мовчало і не смерділо
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01.12.2024 17:26 Відповісти
Спочатку треба намалювати потужний План відкриття кластерів...
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01.12.2024 18:19 Відповісти
Він не розуміє різниці поміж клістером та кластером, тому що дупа радить голові.
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01.12.2024 18:26 Відповісти
А що будемо робити з АНАНСОВАНИМ черговим самітом Миру ? Вже не цікаво для нього ? Кластера - це свіжий подих на свій кінець ?
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01.12.2024 18:45 Відповісти
«Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном»...
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02.12.2024 11:51 Відповісти
 
 