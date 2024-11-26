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Членство в ЄС є головною гарантією, яку ми можемо запропонувати Україні, - єврокомісар Рейндерс

Єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс

Продовження допомоги Україні залишається імперативом для країн-членів ЄС. Ці зусилля пов’язані із реформами, які Україна здійснює на шляху до ЄС, членство в якому може стати найкращою гарантією для її безпеки.

Про це у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому підтримці України у протидії російській війні, сказав єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є імперативом, що Європейський Союз разом із країнами-членами продовжує використовувати всі інструменти, які є в його розпорядженні, щоб допомогти Україні, її військовій обороні, економіці, населенню та підтримати країну на шляху до входження у ЄС відповідно до спільних безпекових зобов’язань між ЄС і Україною, підписаних у липні", - зазначив представник Єврокомісії.

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Він наголосив, що всі аспекти європейської підтримки взаємопов’язані. Безпека і оборона йдуть пліч-о-пліч з реформами, необхідними для входження України в ЄС, як і допомога з відновлення та відбудови країни.

"Входження до ЄС є головною гарантією, яку Європейський Союз може запропонувати (Україні)", - додав Рейндерс.

Він нагадав: доповідь по Україні у щорічному Пакеті розширення ЄС засвідчила, що Україна продовжує демонструвати видатну стійкість та потужні зобов’язання у здійсненні фундаментальних реформ, попри триваючу російську війну.

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"Загальна допомога для України та її народу з боку Європейського Союзу та його країн-членів дорівнює близько 124 мільярдів євро. Український фонд (в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. – Ред.) приносить результати, із загальним фінансуванням, яке, як очікується, перевищить 16 мільярдів євро до кінця року, для покриття найбільш нагальних фінансових потреб України. Другий напрямок - Українські інвестиційні рамки - підтримає інвестиції у критично важливі інфраструктурні проєкти", - сказав єврокомісар.

Нагадаємо, сьогодні в Страсбурзі під час пленарного засідання євродепутати розглядають питання "Щодо посилення непохитної підтримки ЄС для України в її протидії агресивній війні Росії, на тлі зростаючого військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією". Як очікується, депутати ухвалять відповідну резолюцію, голосування щодо якої заплановано на четвер, 28 листопада.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Європарламент (1041) членство в ЄС (1230)


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ЄС не безпекова структура, вона не може забезпечити військову безпеку
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26.11.2024 12:09 Відповісти
За які реформи мова? -- в Украіні ними и не пахне
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26.11.2024 12:11 Відповісти
Кому з чиновників вони потрібні? Голова якоїсь обласної МСЕК заробляє більше за середнього італійського мафіозі, ЄС їх цікавить тільки в плані легалізації грошей. А ті, хто вище стоїть?

У ЄС у кожного з них зараз і вклади, і хатиночки, і діти навчаються. Це марно
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26.11.2024 12:17 Відповісти
членство в якому може стати найкращою гарантією для її безпеки. Джерело:

А скільки у ЄС бригад?
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26.11.2024 12:13 Відповісти
ЄС - не військовий блок, яку гарантію він може дати? Чим захистити Україну від нового нападу паРаші? Глибокою стурбованістю?
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26.11.2024 12:38 Відповісти
Вступ до ЄС це те чого Україні,найближчі роки,не можна робити-лише після відновлення економіки й досягнення певного рівня самодостатньості. Інакше вона буде "прийнята" ,максимум,у якості "наймички" та статусі "комори ЄС" на умовах що не дадуть шансу на достатній розвиток й залишатимуть Україну серед найбідніших й залежних країн ЄС!
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26.11.2024 12:42 Відповісти
 
 