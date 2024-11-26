Членство в ЄС є головною гарантією, яку ми можемо запропонувати Україні, - єврокомісар Рейндерс

Продовження допомоги Україні залишається імперативом для країн-членів ЄС. Ці зусилля пов’язані із реформами, які Україна здійснює на шляху до ЄС, членство в якому може стати найкращою гарантією для її безпеки.

Про це у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому підтримці України у протидії російській війні, сказав єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є імперативом, що Європейський Союз разом із країнами-членами продовжує використовувати всі інструменти, які є в його розпорядженні, щоб допомогти Україні, її військовій обороні, економіці, населенню та підтримати країну на шляху до входження у ЄС відповідно до спільних безпекових зобов’язань між ЄС і Україною, підписаних у липні", - зазначив представник Єврокомісії.

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Він наголосив, що всі аспекти європейської підтримки взаємопов’язані. Безпека і оборона йдуть пліч-о-пліч з реформами, необхідними для входження України в ЄС, як і допомога з відновлення та відбудови країни.

"Входження до ЄС є головною гарантією, яку Європейський Союз може запропонувати (Україні)", - додав Рейндерс.

Він нагадав: доповідь по Україні у щорічному Пакеті розширення ЄС засвідчила, що Україна продовжує демонструвати видатну стійкість та потужні зобов’язання у здійсненні фундаментальних реформ, попри триваючу російську війну.

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"Загальна допомога для України та її народу з боку Європейського Союзу та його країн-членів дорівнює близько 124 мільярдів євро. Український фонд (в багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки. – Ред.) приносить результати, із загальним фінансуванням, яке, як очікується, перевищить 16 мільярдів євро до кінця року, для покриття найбільш нагальних фінансових потреб України. Другий напрямок - Українські інвестиційні рамки - підтримає інвестиції у критично важливі інфраструктурні проєкти", - сказав єврокомісар.

Нагадаємо, сьогодні в Страсбурзі під час пленарного засідання євродепутати розглядають питання "Щодо посилення непохитної підтримки ЄС для України в її протидії агресивній війні Росії, на тлі зростаючого військового співробітництва між Північною Кореєю і Росією". Як очікується, депутати ухвалять відповідну резолюцію, голосування щодо якої заплановано на четвер, 28 листопада.