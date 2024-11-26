Членство в ЕС является главной гарантией, которую мы можем предложить Украине - еврокомиссар Рейндерс

Продолжение помощи Украине остается императивом для стран-членов ЕС. Эти усилия связаны с реформами, которые Украина осуществляет на пути к ЕС, членство в котором может стать лучшей гарантией для ее безопасности.

Об этом в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента, посвященном поддержке Украины в противодействии российской войне, сказал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Является императивом, что Европейский Союз вместе со странами-членами продолжает использовать все инструменты, которые есть в его распоряжении, чтобы помочь Украине, ее военной обороне, экономике, населению и поддержать страну на пути к вхождению в ЕС в соответствии с общими обязательствами по безопасности между ЕС и Украиной, подписанных в июле", - отметил представитель Еврокомиссии.

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Он подчеркнул, что все аспекты европейской поддержки взаимосвязаны. Безопасность и оборона идут бок о бок с реформами, необходимыми для вхождения Украины в ЕС, как и помощь по восстановлению и отстройке страны.

"Вхождение в ЕС является главной гарантией, которую Европейский Союз может предложить (Украине)", - добавил Рейндерс.

Он напомнил: доклад по Украине в ежегодном Пакете расширения ЕС показал, что Украина продолжает демонстрировать выдающуюся устойчивость и мощные обязательства в осуществлении фундаментальных реформ, несмотря на продолжающуюся российскую войну.

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"Общая помощь для Украины и ее народа со стороны Европейского Союза и его стран-членов равна около 124 миллиардов евро. Украинский фонд (в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы. - Ред.) приносит результаты, с общим финансированием, которое, как ожидается, превысит 16 миллиардов евро до конца года, для покрытия наиболее насущных финансовых потребностей Украины. Второе направление - Украинские инвестиционные рамки - поддержит инвестиции в критически важные инфраструктурные проекты", - сказал еврокомиссар.

Напомним, сегодня в Страсбурге во время пленарного заседания евродепутаты рассматривают вопрос "Об усилении непоколебимой поддержки ЕС для Украины в ее противодействии агрессивной войне России, на фоне растущего военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией". Как ожидается, депутаты примут соответствующую резолюцию, голосование по которой запланировано на четверг, 28 ноября.