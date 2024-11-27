Україна досягне своєї стратегічної мети - членства у Європейському Союзі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу ЄК.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів. Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера",- йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що Україна очікує на продовження плідної співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна – ЄС.

Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети – членства у Європейському Союзі", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 27 листопада Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії на наступні п’ять років, запропонований президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.