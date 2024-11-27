Україна досягне своєї стратегічної мети - членства у Європейському Союзі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський привітав очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу ЄК.
Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів. Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера",- йдеться у повідомленні.
Президент зазначив, що Україна очікує на продовження плідної співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна – ЄС.
Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети – членства у Європейському Союзі", - наголосив Зеленський.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 27 листопада Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії на наступні п’ять років, запропонований президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.
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Ні, не перможемо. Це якраз той випадок коли пізно пити боржомі якщо нирки вже відвалюються.
Якщо з армії повиганяли самих толкових командирів, то чого ви, панове, чекаєте. Зеленський з Сирським вже більше року лише відступають. І будуть відступать до Чопа.
--- ні ?
То звідки взялось 73 відсотки ? Всі дружно голосували за Порошенка ?
Закрийте його хтось вже.
Дай Боже, щоби за його каденції залишилось хоч щось від України…