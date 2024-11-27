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Україна досягне своєї стратегічної мети - членства у Європейському Союзі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу ЄК. 

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів. Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера",- йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що Україна очікує на продовження плідної співпраці з ключових питань стратегічного порядку денного Україна – ЄС.

Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети – членства у Європейському Союзі", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія нового складу підтримає Україну у вступі до Євросоюзу, - фон дер Ляєн 

Єврокомісія затвердила новий склад: Зеленський привітав

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 27 листопада Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії на наступні п’ять років, запропонований президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Зеленський (23653) членство в ЄС (1230) фон дер Ляєн Урсула (760)


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Топ коментарі
+8
Йди в дупу членограй.
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27.11.2024 16:06
+7
А можна якось вимкнути цей генератор випадкових слів?
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27.11.2024 16:08
+4
Не бреши.
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27.11.2024 16:04
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Не бреши.
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27.11.2024 16:04 Відповісти
Йди в дупу членограй.
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27.11.2024 16:06 Відповісти
А можна якось вимкнути цей генератор випадкових слів?
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27.11.2024 16:08 Відповісти
Якщо судді, прокурори і депутати віддадуть свої сотні машин, тисячі квартир і мільярди крадених грошей на оборону, то дійсно переможемо...
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27.11.2024 16:10 Відповісти
Якщо судді, прокурори і депутати віддадуть свої сотні машин, тисячі квартир і мільярди крадених грошей на оборону, то дійсно переможемо..

Ні, не перможемо. Це якраз той випадок коли пізно пити боржомі якщо нирки вже відвалюються.
Якщо з армії повиганяли самих толкових командирів, то чого ви, панове, чекаєте. Зеленський з Сирським вже більше року лише відступають. І будуть відступать до Чопа.
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27.11.2024 16:17 Відповісти
А ви голосували за Зеленського ?
--- ні ?
То звідки взялось 73 відсотки ? Всі дружно голосували за Порошенка ?
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27.11.2024 16:11 Відповісти
А ви явку дивилися? Багато хто в другому турі взагалі не голосував! Вибір між Зєлою і Пєтєю, це не вибір, а приговор =(
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27.11.2024 19:08 Відповісти
Ну чому ти ще живий???
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27.11.2024 16:22 Відповісти
Тільки вже без тебе
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27.11.2024 16:22 Відповісти
Бляха, Зе вже язиком наобіцяв більше, ніж любий президент до нього.
Закрийте його хтось вже.
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27.11.2024 16:23 Відповісти
тремя областями на западе?
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27.11.2024 16:36 Відповісти
Боже , яке воно кінчене.
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27.11.2024 16:37 Відповісти
Коли вибори?
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27.11.2024 16:53 Відповісти
Ага! Відразу після заміни світлофорів!
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27.11.2024 16:59 Відповісти
За каденції зє не буде ні Перемоги, ні ЄС, ні НАТО…
Дай Боже, щоби за його каденції залишилось хоч щось від України…
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27.11.2024 17:17 Відповісти
Таки да! Але якщо член буде цілий...
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27.11.2024 17:51 Відповісти
 
 