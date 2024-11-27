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Єврокомісія нового складу підтримає Україну у вступі до Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Єврокомісія нового складу допоможе, зокрема, Україні, підготуватися до вступу до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це фон дер Ляєн заявила під час представлення на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі кандидатів у члени ЄК для остаточного затвердження.

"Ми хочемо, щоб Україна стала частиною нашого Європейського Союзу. Ми підтримуватимемо Україну так довго, скільки знадобиться", - сказала фон дер Ляєн.

Крім того, вона пообіцяла, що ЄК допоможе Україні, Молдові, країнам Західних Балкан підготуватися до вступу до ЄС і проведе необхідні реформи.

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"Прихильність Європи цим країнам буде дедалі сильнішою. (...) І ми підтримуватимемо ці країни на кожному етапі їхнього процесу, заснованого на заслугах, аж вони будуть готові приєднатися до нашого союзу", - заявила фон дер Ляєн.

Також вона нагадала, що в Єврокомісії нового складу за розширення Євросоюзу відповідатиме словенка Марта Кос.

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Автор: 

Єврокомісія (2142) членство в ЄС (1230) фон дер Ляєн Урсула (760)


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Ага, в 20?? -тому році.
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27.11.2024 12:53 Відповісти
Запитай Орбана, Фіца і іншу наволоч.
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27.11.2024 12:56 Відповісти
Аспірантура?
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27.11.2024 13:14 Відповісти
Ну швидше прийміть! А потім користуючись що Україна в ЄС довбіть зелених і ''хвіст та гриву'' за кожен їхній про*об!
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27.11.2024 13:16 Відповісти
Ну так комісія може і ЗА, але ж є такі підараси як фіцики, ****** і інші гниди прокацаплені.
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27.11.2024 14:31 Відповісти
Тепер цій зеленій гидоті вже не на часі...
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27.11.2024 14:44 Відповісти
 
 