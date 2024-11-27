Єврокомісія нового складу підтримає Україну у вступі до Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Єврокомісія нового складу допоможе, зокрема, Україні, підготуватися до вступу до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це фон дер Ляєн заявила під час представлення на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі кандидатів у члени ЄК для остаточного затвердження.

"Ми хочемо, щоб Україна стала частиною нашого Європейського Союзу. Ми підтримуватимемо Україну так довго, скільки знадобиться", - сказала фон дер Ляєн.

Крім того, вона пообіцяла, що ЄК допоможе Україні, Молдові, країнам Західних Балкан підготуватися до вступу до ЄС і проведе необхідні реформи.

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"Прихильність Європи цим країнам буде дедалі сильнішою. (...) І ми підтримуватимемо ці країни на кожному етапі їхнього процесу, заснованого на заслугах, аж вони будуть готові приєднатися до нашого союзу", - заявила фон дер Ляєн.

Також вона нагадала, що в Єврокомісії нового складу за розширення Євросоюзу відповідатиме словенка Марта Кос.

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