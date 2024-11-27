Еврокомиссия нового состава поддержит Украину во вступлении в Евросоюз, - фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия нового состава поможет, в частности, Украине, подготовиться к вступлению в ЕС.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом фон дер Ляйен заявила во время представления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге кандидатов в члены ЕК для окончательного утверждения.
"Мы хотим, чтобы Украина стала частью нашего Европейского Союза. Мы будем поддерживать Украину так долго, сколько понадобится", - сказала фон дер Ляйен.
Кроме того, она пообещала, что ЕК поможет Украине, Молдове, странам Западных Балкан подготовиться к вступлению в ЕС и проведет необходимые реформы.
"Приверженность Европы этим странам будет все сильнее (...) И мы будем поддерживать эти страны на каждом этапе их процесса, основанного на заслугах, пока они не будут готовы присоединиться к нашему союзу", - заявила фон дер Ляйен.
Также она напомнила, что в Еврокомиссии нового состава за расширение Евросоюза будет отвечать словенка Марта Кос.
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