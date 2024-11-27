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Еврокомиссия нового состава поддержит Украину во вступлении в Евросоюз, - фон дер Ляйен

Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Еврокомиссия нового состава поможет, в частности, Украине, подготовиться к вступлению в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом фон дер Ляйен заявила во время представления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге кандидатов в члены ЕК для окончательного утверждения.

"Мы хотим, чтобы Украина стала частью нашего Европейского Союза. Мы будем поддерживать Украину так долго, сколько понадобится", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она пообещала, что ЕК поможет Украине, Молдове, странам Западных Балкан подготовиться к вступлению в ЕС и проведет необходимые реформы.

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"Приверженность Европы этим странам будет все сильнее (...) И мы будем поддерживать эти страны на каждом этапе их процесса, основанного на заслугах, пока они не будут готовы присоединиться к нашему союзу", - заявила фон дер Ляйен.

Также она напомнила, что в Еврокомиссии нового состава за расширение Евросоюза будет отвечать словенка Марта Кос.

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Еврокомиссия (1446) членство в ЕС (1006) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Ага, в 20?? -тому році.
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27.11.2024 12:53 Ответить
Запитай Орбана, Фіца і іншу наволоч.
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27.11.2024 12:56 Ответить
Аспірантура?
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27.11.2024 13:14 Ответить
Ну швидше прийміть! А потім користуючись що Україна в ЄС довбіть зелених і ''хвіст та гриву'' за кожен їхній про*об!
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27.11.2024 13:16 Ответить
Ну так комісія може і ЗА, але ж є такі підараси як фіцики, ****** і інші гниди прокацаплені.
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27.11.2024 14:31 Ответить
Тепер цій зеленій гидоті вже не на часі...
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27.11.2024 14:44 Ответить
 
 