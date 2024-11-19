Россия должна заплатить за тысячу дней преступлений и разрушений в Украине, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна заплатить за преступления и разрушения в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия должна заплатить за тысячу дней преступлений и разрушений. Сегодня день траура, но также и день обещаний. Мы обещаем оставаться рядом с вами столько, сколько потребуется. Будущее Украины - в нашем Союзе. Ваша свобода - это наша свобода. А наш Союз - ваш дом", - отметила она.

В Еврокомиссии отметили, что в эти 1000 дней "Украина и ее народ выдержали незаконные атаки России, такие как те, которые мы видели несколько дней назад, направленные на гражданскую инфраструктуру и системы электроснабжения".

"Европейская комиссия твердо придерживается своей приверженности и солидарности с Украиной. С начала полномасштабного вторжения ЕС и его государства-члены мобилизовали беспрецедентную экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине и украинцам на общую сумму около 124 млрд евро. Мы предоставили защиту 4 млн человек, бежавших от войны, возглавили международные усилия по поддержке суверенитета, безопасности и восстановления Украины, а также по привлечению России к ответственности. Мы ввели ряд далеко идущих санкций против России и ее руководства", - добавили в пресс-релизе.

Напомним, 19 ноября в 1000-й день полномасштабного вторжения РФ президент Владимир Зеленский представил "План стойкости" Украины.

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