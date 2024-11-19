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Новости Война
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Россия должна заплатить за тысячу дней преступлений и разрушений в Украине, - фон дер Ляйен

Заява фон дер Ляєн до тисячного дня війни в Україні

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия должна заплатить за преступления и разрушения в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия должна заплатить за тысячу дней преступлений и разрушений. Сегодня день траура, но также и день обещаний. Мы обещаем оставаться рядом с вами столько, сколько потребуется. Будущее Украины - в нашем Союзе. Ваша свобода - это наша свобода. А наш Союз - ваш дом", - отметила она.

В Еврокомиссии отметили, что в эти 1000 дней "Украина и ее народ выдержали незаконные атаки России, такие как те, которые мы видели несколько дней назад, направленные на гражданскую инфраструктуру и системы электроснабжения".

"Европейская комиссия твердо придерживается своей приверженности и солидарности с Украиной. С начала полномасштабного вторжения ЕС и его государства-члены мобилизовали беспрецедентную экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине и украинцам на общую сумму около 124 млрд евро. Мы предоставили защиту 4 млн человек, бежавших от войны, возглавили международные усилия по поддержке суверенитета, безопасности и восстановления Украины, а также по привлечению России к ответственности. Мы ввели ряд далеко идущих санкций против России и ее руководства", - добавили в пресс-релизе.

Напомним, 19 ноября в 1000-й день полномасштабного вторжения РФ президент Владимир Зеленский представил "План стойкости" Украины.

Также читайте: 1000 дней полномасштабного вторжения РФ: Еврокомиссия подняла украинский флаг в Брюсселе. ФОТО

Автор: 

Еврокомиссия (1443) Урсула фон дер Ляйен (509)


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" має заплатити за тисячу днів злочинів і руйнувань." Джерело:

А попередні ще 2925 днів (всього війна триває 3925) "панять, прастіть і атпустіть"?
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19.11.2024 15:17 Ответить
А з 2014 по 2022 роки, що було?
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19.11.2024 15:44 Ответить
По німецькому то були ,,прєдварітєльниє ласкі,,
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19.11.2024 15:49 Ответить
пішла друга тисяча днів розмов про "з україною до кінця"...
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19.11.2024 16:01 Ответить
Має, але не хоче. І що далі?
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19.11.2024 16:16 Ответить
Напад кацапів на Україну здійснено 20.02.2014 року і з цього дня йде війна. А то складається таке враження, що чотириждиухилянт задає інший тон світу, що ніби війна розпоалася 24.02.2022 року, і він вихощдить герой, а не ухилянт?. Це як "совок" нав'язував населенню, що війна розпочалася 22.06.1941 нападом нацистської Німеччини на Радінсий союз, ховаючи свої злочини, коли 17.09.1939 року рказом із нацистами напали на Польщу, потім на фінів і тому подібне.
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19.11.2024 17:02 Ответить
4000 діб занепокоєння плять ...
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19.11.2024 17:28 Ответить
Як часто ********* казати Йуля - мусіть...
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19.11.2024 19:15 Ответить
 
 