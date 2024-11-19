Росія має заплатити за тисячу днів злочинів і руйнувань в Україні, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія має заплатити за злочини та руйнування в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія має заплатити за тисячу днів злочинів і руйнувань. Сьогодні день жалоби, але також і день обіцянок. Ми обіцяємо залишатися поруч із вами стільки, скільки буде потрібно. Майбутнє України - у нашому Союзі. Ваша свобода - це наша свобода. А наш Союз - ваш дім", - зазначила вона.

У Єврокомісії наголосили, що в ці 1000 днів "Україна та її народ витримали незаконні атаки Росії, такі як ті, які ми бачили кілька днів тому, спрямовані на цивільну інфраструктуру та системи електропостачання".

"Європейська комісія твердо дотримується своєї прихильності та солідарності з Україною. Від початку повномасштабного вторгнення ЄС та його держави-члени мобілізували безпрецедентну економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні та українцям на загальну суму близько 124 млрд євро. Ми надали захист 4 млн осіб, які втекли від війни, очолили міжнародні зусилля з підтримки суверенітету, безпеки та відновлення України, а також із притягнення Росії до відповідальності. Ми запровадили низку далекосяжних санкцій проти Росії та її керівництва", - додали у пресрелізі.

Нагадаємо, 19 листопада у 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський презентував "План стійкості" України.

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