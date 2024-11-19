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Новини Війна
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Росія має заплатити за тисячу днів злочинів і руйнувань в Україні, - фон дер Ляєн

Заява фон дер Ляєн до тисячного дня війни в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія має заплатити за злочини та руйнування в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія має заплатити за тисячу днів злочинів і руйнувань. Сьогодні день жалоби, але також і день обіцянок. Ми обіцяємо залишатися поруч із вами стільки, скільки буде потрібно. Майбутнє України - у нашому Союзі. Ваша свобода - це наша свобода. А наш Союз - ваш дім", - зазначила вона.

У Єврокомісії наголосили, що в ці 1000 днів "Україна та її народ витримали незаконні атаки Росії, такі як ті, які ми бачили кілька днів тому, спрямовані на цивільну інфраструктуру та системи електропостачання".

"Європейська комісія твердо дотримується своєї прихильності та солідарності з Україною. Від початку повномасштабного вторгнення ЄС та його держави-члени мобілізували безпрецедентну економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні та українцям на загальну суму близько 124 млрд євро. Ми надали захист 4 млн осіб, які втекли від війни, очолили міжнародні зусилля з підтримки суверенітету, безпеки та відновлення України, а також із притягнення Росії до відповідальності. Ми запровадили низку далекосяжних санкцій проти Росії та її керівництва", - додали у пресрелізі.

Нагадаємо, 19 листопада у 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський презентував "План стійкості" України.

Також читайте: 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі. ФОТО

Автор: 

Єврокомісія (2155) фон дер Ляєн Урсула (765)


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" має заплатити за тисячу днів злочинів і руйнувань." Джерело:

А попередні ще 2925 днів (всього війна триває 3925) "панять, прастіть і атпустіть"?
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19.11.2024 15:17 Відповісти
А з 2014 по 2022 роки, що було?
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19.11.2024 15:44 Відповісти
По німецькому то були ,,прєдварітєльниє ласкі,,
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19.11.2024 15:49 Відповісти
пішла друга тисяча днів розмов про "з україною до кінця"...
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19.11.2024 16:01 Відповісти
Має, але не хоче. І що далі?
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19.11.2024 16:16 Відповісти
Напад кацапів на Україну здійснено 20.02.2014 року і з цього дня йде війна. А то складається таке враження, що чотириждиухилянт задає інший тон світу, що ніби війна розпоалася 24.02.2022 року, і він вихощдить герой, а не ухилянт?. Це як "совок" нав'язував населенню, що війна розпочалася 22.06.1941 нападом нацистської Німеччини на Радінсий союз, ховаючи свої злочини, коли 17.09.1939 року рказом із нацистами напали на Польщу, потім на фінів і тому подібне.
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19.11.2024 17:02 Відповісти
4000 діб занепокоєння плять ...
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19.11.2024 17:28 Відповісти
Як часто ********* казати Йуля - мусіть...
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19.11.2024 19:15 Відповісти
 
 