Россия распространяет в странах ЕС большое количество фейков о якобы угрозах членства Украины, - Матернова

Лидерам европейских государств следует подключаться к преодолению в своих обществах дезинформации и нарративов, направленных против присоединения Украины к Евросоюзу, поскольку каждая волна расширения ЕС была чрезвычайно успешной для европейской экономики.

Такое мнение высказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью NV, комментируя страх конкуренции со стороны некоторых центральноевропейских государств с украинскими аграриями, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметила, что нынешняя ситуация с протестами против присутствия на европейском рынке украинских перевозчиков или фермеров - "это полное дежавю", потому что в свое время угрозой были и польские фермеры, и чешские дальнобойщики.

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"И здесь должны подключаться лидеры, чтобы объяснять и преодолевать такую реакцию общества и бизнеса. И это то, о чем я говорю моим коллегам в Брюсселе, - объясняю, что у Украины уже, по сути, была репетиция того, что будет происходить, потому что мы в одностороннем порядке открыли внутренний европейский рынок для украинских продуктов, как только началась война. И у нас была эта ответная реакция. Но именно поэтому нам нужно объяснить, а также преодолевать дезинформацию и нарративы, направленные против присоединения Украины к ЕС", - сказала Матернова.

В этом контексте она отметила, что Россия охотно подпитывает это недовольство в ЕС и стоит за большим количеством дезинформации о том, что будет означать присутствие Украины в Европейском Союзе. Поэтому необходимо напоминать обществам европейских стран, что расширение ЕС 2004, 2007 и 2013 годов были экономически чрезвычайно успешными и полезными для европейской экономики в целом.

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В то же время Матернова предостерегла, что на местах могут возникнуть "какие-то деформации", которые будут ощущаться особенно государствами, граничащими с Украиной.

"И именно поэтому ЕС разработал локальные гарантии, которые могут в определенной степени защитить местный бизнес на временной основе. Вам просто нужно понять, что вы большая страна, у вас очень сильное сельскохозяйственное производство, которое в дальнейшем станет намного сильнее, и это будет восприниматься и как возможность, и как угроза. Но в этом нет ничего нового. Так происходит с каждой волной расширения", - резюмировала посол ЕС.