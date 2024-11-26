Росія розповсюджує у країнах ЄС велику кількість фейків про нібито загрози членства України, - Матернова

Лідерам європейських держав слід підключатися до подолання у своїх суспільствах дезінформації і наративів, спрямованих проти приєднання України до Євросоюзу, оскільки кожна хвиля розширення ЄС була надзвичайно успішною для європейської економіки.

Таку думку висловила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "NV", коментуючи страх конкуренції з боку деяких центральноєвропейських держав з українськими аграріями, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат зауважила, що нинішня ситуація з протестами проти присутності на європейському ринку українських перевізників або фермерів – "це повне дежавю", бо свого часу загрозою були і польські фермери, і чеські далекобійники.

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"І тут мають підключатися лідери, щоб пояснювати і долати таку реакцію суспільства і бізнесу. І це те, про що я говорю моїм колегам у Брюсселі, - пояснюю, що в України вже, по суті, була репетиція того, що відбуватиметься, бо ми в односторонньому порядку відкрили внутрішній європейський ринок для українських продуктів, щойно почалася війна. І в нас була ця відповідна реакція. Але саме тому нам потрібно пояснити, а також долати дезінформацію і наративи, спрямовані проти приєднання України до ЄС", - сказала Матернова.

У цьому контексті вона зауважила, що Росія охоче підживлює це невдоволення в ЄС і стоїть за великою кількістю дезінформації про те, що означатиме присутність України в Європейському Союзі. Тому необхідно нагадувати суспільствам європейських країн, що розширення ЄС 2004, 2007 і 2013 років були економічно надзвичайно успішними та корисними для європейської економіки в цілому.

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Водночас Матернова застерегла, що на місцях можуть виникнути "якісь деформації", які відчуватимуться особливо державами, що межують з Україною.

"І саме тому ЄС розробив локальні гарантії, які можуть певною мірою захистити місцевий бізнес на тимчасовій основі. Вам просто потрібно зрозуміти, що ви велика країна, у вас дуже сильне сільськогосподарське виробництво, яке надалі стане набагато сильнішим, і це буде сприйматися і як можливість, і як загроза. Але в цьому немає нічого нового. Так відбувається з кожною хвилею розширення", - резюмувала посол ЄС.