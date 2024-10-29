РУС
Война не является оправданием терпимости к коррупции, - посол ЕС в Украине Матернова

катерина,матернова

В войне всегда есть коррупционная составляющая, но война не является оправданием толерантности к коррупции.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что в целом общественный контроль, журналистский контроль, контроль гражданского общества имеет ключевое значение для успеха любой страны в борьбе с коррупцией. Поэтому я на самом деле думаю, что вы делаете большую работу, чтобы заставить власть отвечать", - сказала посол, отвечая на вопрос о том, на каких важных моментах следует сосредоточиться Украине в контексте борьбы с коррупцией.

Матернова отметила: "Думаю, что сила Украины - это гражданское общество, свободные журналисты".

Читайте также: ЕС в конце октября оценит прогресс Украины на пути к членству, - посол Матернова

Уточняя, влияет ли коррупция на успех Украины на боли боя, посол отметила, что ей трудно рассуждать об этом, но высказала мнение о том, что не бывает войны в чистом виде, так или иначе есть коррупционная составляющая.

"Но война не является оправданием терпимости к коррупции. Думаю, что это очень часто происходит", - обратила внимание посол ЕС.

В связи с этим Матернова призвала продолжать антикоррупционную работу не только на уровне органов антикоррупционной инфраструктуры, но и неправительственных организаций, гражданского общества и журналистов.

коррупция (8635) Матернова Екатерина (85)
+16
Уже і верещук, і зебоба і навіть сам імператор їрмак сказали що корупції в Україні нема. А ці все не вгомоняться!
29.10.2024 19:40 Ответить
+11
Корупція в Україні почала розвиватися семимильними кроками після 2019 року. Журнашлюжки поїли шашличків з рук свого нового хазяїна і за бюджетні гроші від нього позакривали свої смердячі роти, які відкривали де потрібно, а де ні при минулій владі. Прикладом є вся брехня про " свинарчуків", "Ротердам +", "вбив брата", "вальцман" та інше. А громадське суспільство, це вона мала на увазі найомів і типа серлєща і таких як вони? Так вони також годуються з руки Вовки Потужного. Головним рупором брехні і фейків залишився марафон, інше заборонено під приводом війни.
29.10.2024 19:47 Ответить
+10
Без корупційної складової, владі і іншим хто біля корита, втрачається сенс там бути.
Ідейних державників і патріотів особисто я не знаю.
29.10.2024 19:43 Ответить
це все зрозуміло. Але як її подолати? Тим паче зараз
29.10.2024 19:33 Ответить
ніяк, тільки розхитаємося ще більше, а сенсу-ніц
29.10.2024 19:54 Ответить
Дати по 1000 і всі заспокоються, так думає зеля
29.10.2024 22:51 Ответить
Ми навіть не розуміємо, про яку корупцію йдеться. (с) Мері
29.10.2024 19:51 Ответить
Та немає в нас корупції! Хіба барабани для бомбосховищ це корупція-ні! Купівля будматеріалів за завищиними цінами,фортифікаційні споруди на папері..Це ж не корупція! Прокурори -інваліди, лікарі-хабарники, ТЦК-шники з віллами за кордоном...Все чесно зароблене!
29.10.2024 20:41 Ответить
Вони були , але ж потім мудрий нарід проголосував по приколу.
29.10.2024 21:54 Ответить
Це відповідь на зєрмататарівську "константу".
29.10.2024 19:44 Ответить
Корупціонерам під час війни треба руки рубати, по саму шию!
29.10.2024 19:46 Ответить
та ні, ми ж прямуємо до ЄС.., тому-тільки подумки
29.10.2024 19:53 Ответить
Та якби реально було бажання прибрати корупцію, то почали б проводити публічні судові процеси, та реальні покарання, щоб іншим не повадно було. А то тільки плодять купу якихось законів, комісій, робочих груп над комісіями, наглядачів над робочими групами, контролерів над наглядачами, і так бескінечно - грьобаний шапітолій!
29.10.2024 20:35 Ответить
корупція почала розвиватися ще з 2-ї половини 80-х, коли Вовка ще в школу не ходив..
29.10.2024 19:52 Ответить
При Брежневі була корупція?
29.10.2024 20:01 Ответить
Була, була, ще яка , але тільки для "активу".
29.10.2024 20:14 Ответить
А розквітнула вона коли Вовка вліз на трон
29.10.2024 20:23 Ответить
Корупція була завжди, але такого рівня вона досягла при Вові Потужному коли він виріс. При ньому корупція його людей стала законом!
29.10.2024 20:27 Ответить
нийхуа сама класна корупція була при янику та при ющері гниломордому . я вантажівкою їхав через всю Україну , віз що хотів та скільки хотів на кожному КП мінту на какрду 50 гр приклеював документів навідь не питали та щасливої дороги бажали. честь віддавали
29.10.2024 21:46 Ответить
Не треба далеко йти.
Порівняй рівень корупції у 2014-2019 та після Одразу зрозумієш , що пан котрому ти відповіла - правий
29.10.2024 21:55 Ответить
І де ж цей рівень порівняти? Ссилочку не дасте? Я знаю тільки "Індекс сприйняття корупції" но там не можна зрівнювати чисто по числам, методика міняється від року в рік. Но якщо взяти тупо місце України, то найкращі показники за часів Кучми, за Зєлі не гірше чим за Порошенка - таке собі...
30.10.2024 00:48 Ответить
От з такими заявами від Матернової .як раз і будуть боротися Опівський дует дермак та 🤡...і ще деякі блогери та журналісти ,срач розведуть ,шо війна ,красти можно ,все спишеться , разом з людьми ,а там і до Ростова не далеко...
29.10.2024 20:10 Ответить
блін, а як же картата ковдрочка насірова?навіть вчителі за нею ховаються.
29.10.2024 20:10 Ответить
In an American corporation, the C-suite executive compensation packages, including stock-based, are hundreds, sometimes thousands times more than the average worker's. And these executives, for the most part, are no steve jobs or elon musks, they are career ass-kissers who got where they are by shifting responsibility and claiming credit for other people's work. More importantly, these executives run no risk - even when f*ck up completely and their companies go down, they are protected by their golden parachutes and D&O insurance that covers all of their legal costs. And this is considered normal, this is capitalism, right? Now, how can you expect a smart ambitious person in a poor country to go into public service for the salary of a merchandiser? Who would ever want to be a governor, or a government mister - who the angry mob wants to tear apart no matter what they do, if there is no adequate compensation? Corruption is a loaded word and it can mean a lot of things. The problem is not that a person in a position of power is lining their pockets, the problem is that they do not fulfill their functions. If managed in a smart way, the so called corruption, can be a powerful tool of recruiting and retaining talent
29.10.2024 20:14 Ответить
Ще раз українською
29.10.2024 20:15 Ответить
В американских корпорациях компенсационные пакеты руководителей высшего звена, включая фондовые, в сотни, а иногда и в тысячи раз превышают вознаграждение среднего работника. И эти руководители, в большинстве своем, не Стив Джобс или Элон Маск, а карьерные жополизы, которые добились своего, перекладывая ответственность и приписывая себе заслуги за чужую работу. Что еще более важно, эти руководители ничем не рискуют - даже когда они полностью проваливаются и их компании идут ко дну, они защищены своими «золотыми парашютами» и страховкой D&O, которая покрывает все их судебные издержки. И это считается нормальным, это капитализм, верно? Как же можно ожидать, что умный амбициозный человек в бедной стране пойдет на государственную службу за зарплату товароведа? Кто захочет стать губернатором или министром, которого разъяренная толпа хочет разорвать на части, что бы он ни делал, если не будет адекватной компенсации? Коррупция - это громкое слово, и оно может означать очень многое. Проблема не в том, что человек, занимающий властный пост, набивает карманы, проблема в том, что он не выполняет свои функции. При грамотном управлении так называемая коррупция может стать мощным инструментом привлечения и удержания талантов.
29.10.2024 20:51 Ответить
Зрозуміло.
А де зараз легко?
29.10.2024 21:02 Ответить
Схоже, що нашій владі путєн дозволив красти в три горла, але ще й гадити. Тому це не наш випадок. Вибори
29.10.2024 21:30 Ответить
А в Україні навпаки, влада у війну займатися корупцією і розпродає країну, поки нарід зайнятий обороною країни,- так мабуть простіше уникнути відповідальності. Так за кого така влада? Питання риторичне.
29.10.2024 20:18 Ответить
Порохоботка, куплена за "рошенки", і взагалі ІПСОшниця, та ще й балується рукою Кремля по рейтингу Найвеличнішого в світі борцуна з корупцією!
29.10.2024 20:19 Ответить
Дєржітє йє-йо, она - агєнт Крємля!
29.10.2024 20:24 Ответить
Та що вона собі таке дозволяє?
Наїхати на ''найвеличнішого лідера **********''...
Звинуватити владну Зе-команду і найкращого в світі спеціаліста по грі пенісом по роялю...
Вона напевно просто заздрить.
29.10.2024 20:47 Ответить
Для "потужного рояліста" зе-урода, в усьому винен порох. люстрація ся скінчила і корупція, але не для шобли слуг зелених.
29.10.2024 20:56 Ответить
А зелена влада її і не терпить, зелені її збільшують!
29.10.2024 20:59 Ответить
Як ця толєнантність вже дістала! Ходять по колу, натякають, що красти не можна, а треба казати відкрито, що зєля і його шобла - крадуни і шпигуни. Вибори
29.10.2024 21:21 Ответить
29.10.2024 21:28 Ответить
Коли дипломат каже ПРЯМИМ ТЕКСТОМ, без будь яких натяків та іносказань, то це вже реально ОСТАННЄ ПОПЕРЕДЖЕННЯ, перед кардинальними рішеннями та діями.
29.10.2024 22:02 Ответить
Ця пані Матернова має краще знати матчасть - як посол в Україні.

Для зеленого жлоб'я якраз все навпаки - війна це прекрасний привід для збільшення корупції.
29.10.2024 22:21 Ответить
Де корупція? - сказа Єрмак, ховаючи різні паспорти по карманам.
Яка корупія? Аби вона була, то ми б тут стільки українців не поклали! Не продвигали би нове будівництво доріг! Не гоняли би до вас Володьку з протягнутою рукою та не узаконили б деребан матеріальної допомоги на зброю, на користь ЗП! Вояки зможуть працювати лише тоді коли депутати будуть в шовках та золоті! - добавив гановний завгосп з офісу "літца с обложкі".
29.10.2024 22:32 Ответить
а хто ж виправдовує корупцію? Всі її засуджують і дуже занепокоєні.
29.10.2024 23:57 Ответить
 
 