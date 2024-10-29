Война не является оправданием терпимости к коррупции, - посол ЕС в Украине Матернова
В войне всегда есть коррупционная составляющая, но война не является оправданием толерантности к коррупции.
Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что в целом общественный контроль, журналистский контроль, контроль гражданского общества имеет ключевое значение для успеха любой страны в борьбе с коррупцией. Поэтому я на самом деле думаю, что вы делаете большую работу, чтобы заставить власть отвечать", - сказала посол, отвечая на вопрос о том, на каких важных моментах следует сосредоточиться Украине в контексте борьбы с коррупцией.
Матернова отметила: "Думаю, что сила Украины - это гражданское общество, свободные журналисты".
Уточняя, влияет ли коррупция на успех Украины на боли боя, посол отметила, что ей трудно рассуждать об этом, но высказала мнение о том, что не бывает войны в чистом виде, так или иначе есть коррупционная составляющая.
"Но война не является оправданием терпимости к коррупции. Думаю, что это очень часто происходит", - обратила внимание посол ЕС.
В связи с этим Матернова призвала продолжать антикоррупционную работу не только на уровне органов антикоррупционной инфраструктуры, но и неправительственных организаций, гражданского общества и журналистов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ідейних державників і патріотів особисто я не знаю.
Порівняй рівень корупції у 2014-2019 та після Одразу зрозумієш , що пан котрому ти відповіла - правий
А де зараз легко?
Наїхати на ''найвеличнішого лідера **********''...
Звинуватити владну Зе-команду і найкращого в світі спеціаліста по грі пенісом по роялю...
Вона напевно просто заздрить.
Для зеленого жлоб'я якраз все навпаки - війна це прекрасний привід для збільшення корупції.
Яка корупія? Аби вона була, то ми б тут стільки українців не поклали! Не продвигали би нове будівництво доріг! Не гоняли би до вас Володьку з протягнутою рукою та не узаконили б деребан матеріальної допомоги на зброю, на користь ЗП! Вояки зможуть працювати лише тоді коли депутати будуть в шовках та золоті! - добавив гановний завгосп з офісу "літца с обложкі".