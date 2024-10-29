Война не является оправданием терпимости к коррупции, - посол ЕС в Украине Матернова

В войне всегда есть коррупционная составляющая, но война не является оправданием толерантности к коррупции.

Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что в целом общественный контроль, журналистский контроль, контроль гражданского общества имеет ключевое значение для успеха любой страны в борьбе с коррупцией. Поэтому я на самом деле думаю, что вы делаете большую работу, чтобы заставить власть отвечать", - сказала посол, отвечая на вопрос о том, на каких важных моментах следует сосредоточиться Украине в контексте борьбы с коррупцией.

Матернова отметила: "Думаю, что сила Украины - это гражданское общество, свободные журналисты".

Уточняя, влияет ли коррупция на успех Украины на боли боя, посол отметила, что ей трудно рассуждать об этом, но высказала мнение о том, что не бывает войны в чистом виде, так или иначе есть коррупционная составляющая.

"Но война не является оправданием терпимости к коррупции. Думаю, что это очень часто происходит", - обратила внимание посол ЕС.

В связи с этим Матернова призвала продолжать антикоррупционную работу не только на уровне органов антикоррупционной инфраструктуры, но и неправительственных организаций, гражданского общества и журналистов.