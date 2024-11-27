Украина достигнет своей стратегической цели – членства в Европейском Союзе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава ЕК.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава Коллегии комиссаров. Желаю новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера",- говорится в сообщении.

Президент отметил, что Украина ожидает продолжения плодотворного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина - ЕС.

Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели - членства в Европейском Союзе", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 ноября Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии на следующие пять лет, предложенный президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.