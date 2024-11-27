Украина достигнет своей стратегической цели – членства в Европейском Союзе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава ЕК.
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава Коллегии комиссаров. Желаю новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера",- говорится в сообщении.
Президент отметил, что Украина ожидает продолжения плодотворного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина - ЕС.
Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели - членства в Европейском Союзе", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 ноября Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии на следующие пять лет, предложенный президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
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Ні, не перможемо. Це якраз той випадок коли пізно пити боржомі якщо нирки вже відвалюються.
Якщо з армії повиганяли самих толкових командирів, то чого ви, панове, чекаєте. Зеленський з Сирським вже більше року лише відступають. І будуть відступать до Чопа.
--- ні ?
То звідки взялось 73 відсотки ? Всі дружно голосували за Порошенка ?
Закрийте його хтось вже.
Дай Боже, щоби за його каденції залишилось хоч щось від України…