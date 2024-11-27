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Новости
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Украина достигнет своей стратегической цели – членства в Европейском Союзе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава ЕК.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне поздравляю Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава Коллегии комиссаров. Желаю новому составу Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера",- говорится в сообщении.

Президент отметил, что Украина ожидает продолжения плодотворного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина - ЕС.

Уверены, что во время работы этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели - членства в Европейском Союзе", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия нового состава поддержит Украину во вступлении в Евросоюз, - фон дер Ляйен

Єврокомісія затвердила новий склад: Зеленський привітав

Как сообщал Цензор.НЕТ, 27 ноября Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии на следующие пять лет, предложенный президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Автор: 

Еврокомиссия (1446) Зеленский Владимир (20290) членство в ЕС (1006) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+8
Йди в дупу членограй.
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27.11.2024 16:06
+7
А можна якось вимкнути цей генератор випадкових слів?
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27.11.2024 16:08
+4
Не бреши.
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27.11.2024 16:04
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Не бреши.
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27.11.2024 16:04 Ответить
Йди в дупу членограй.
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27.11.2024 16:06 Ответить
А можна якось вимкнути цей генератор випадкових слів?
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27.11.2024 16:08 Ответить
Якщо судді, прокурори і депутати віддадуть свої сотні машин, тисячі квартир і мільярди крадених грошей на оборону, то дійсно переможемо...
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27.11.2024 16:10 Ответить
Якщо судді, прокурори і депутати віддадуть свої сотні машин, тисячі квартир і мільярди крадених грошей на оборону, то дійсно переможемо..

Ні, не перможемо. Це якраз той випадок коли пізно пити боржомі якщо нирки вже відвалюються.
Якщо з армії повиганяли самих толкових командирів, то чого ви, панове, чекаєте. Зеленський з Сирським вже більше року лише відступають. І будуть відступать до Чопа.
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27.11.2024 16:17 Ответить
А ви голосували за Зеленського ?
--- ні ?
То звідки взялось 73 відсотки ? Всі дружно голосували за Порошенка ?
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27.11.2024 16:11 Ответить
А ви явку дивилися? Багато хто в другому турі взагалі не голосував! Вибір між Зєлою і Пєтєю, це не вибір, а приговор =(
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27.11.2024 19:08 Ответить
Ну чому ти ще живий???
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27.11.2024 16:22 Ответить
Тільки вже без тебе
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27.11.2024 16:22 Ответить
Бляха, Зе вже язиком наобіцяв більше, ніж любий президент до нього.
Закрийте його хтось вже.
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27.11.2024 16:23 Ответить
тремя областями на западе?
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27.11.2024 16:36 Ответить
Боже , яке воно кінчене.
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27.11.2024 16:37 Ответить
Коли вибори?
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27.11.2024 16:53 Ответить
Ага! Відразу після заміни світлофорів!
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27.11.2024 16:59 Ответить
За каденції зє не буде ні Перемоги, ні ЄС, ні НАТО…
Дай Боже, щоби за його каденції залишилось хоч щось від України…
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27.11.2024 17:17 Ответить
Таки да! Але якщо член буде цілий...
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27.11.2024 17:51 Ответить
 
 