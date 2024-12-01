Не може бути запрошена в НАТО частина території України, ми ніколи на це не підемо, - Зеленський
Наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської Ради Антоніу Коштою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Однак, за його словами, Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території.
"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Економічні гарантії безпеки для нас є. І це 2 вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були, для нас ЄС і НАТО це принципові речі", - наголосив Зеленський.
Водночас він зауважив, що не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.
"Не може бути запрошена в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території, не українські, тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але ми розуміємо, що 5 поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну. Україна ніколи нікого не залучала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО", - зазначив Зеленський.
Глава держави нагадав, що обговорюється багато різних форматів членства України в НАТО, однак зауважив, що Україна жодного з варіантів не отримувала від міжнародних партнерів.
Нагадаємо, що раніше в інтервʼю Sky News президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".
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Саме по собі запрошення не дає ніяких гарантій, хіба що "сигнал путіну", на які бункерному вже давно пофіг.
......"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3522829
-----"Не може бути запрошена в НАТО частини території України. Ц Джерело: https://censor.net/ua/n3522829
А як же ж найпотужніші угоди з всілякими маленькими острівними державами, а саміти мила...? Схоже, ніби Вові хтось добряче врізав по кумполу ..
І ця хвороба називається - ШИЗОФРЕНІЯ.
При цій хворобі характерне роздвоєння особистості, протилежні взаємо-несумісні дії, виголошування взаємо-виключних тез, характеристик і пропозицій, самозаперечення...
и к перемене
как ветер в мае
А это просто ароматный пердеж в лужу? Или уже не помнит, что сказал позавчера?
Пить надо меньше...
Якщо відслідковувати те, зо цей диктор озвучує, то виходить десь наступне:
Ви повинні нас взяти в НАТО, бо у нас найбоєздатніша армія в світі і це посилить альянс, але ви не візьмете нас в НАТО тому, що у нас війна і частина територій окупована, а ви не хочете застосовувати 5 статтю. Ми можемо розмістити свою армію в країнах НАТО на теренах ЄС, але нас навіть не запрошують в НАТО (через відсутність боротьби з корупцією і кротами - моя вставка).
Загалом, для мене, картина виглядає так:
Я нічого не робив і робити не збираюсь, а ви повинні шось зробити, щоб Україні було щастя.
Якось так...
А хоча, яка різниця, ніхто в НАТО все одно не візьме.
"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Економічні гарантії безпеки для нас є. І це 2 вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були, для нас ЄС і НАТО це принципові речі", - наголосив Зеленський.
Водночас він зауважив, що не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими. Джерело: https://censor.net/ua/n3522829
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".
Про це глава держави сказав в інтервʼю https://news.sky.com/ Sky News , повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів новообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути відмова Києва від окупованих Росією територій в обмін на вступ України до НАТО.
Зеленський заявив, що підконтрольній частині Україні може бути запропоноване членство в НАТО, щоб покласти край "гарячій фазі війни". Водночас він наголосив, що саме запрошення до НАТО має стосуватися всіх міжнародно визнаних кордонів України. Джерело: https://censor.net/ua/n3522655
І як це з цим чмом неврівноваженим божевільним, який лише мантри про кондоми 91го розповідає і не може підтримувати одну лінію хоча б 3 дні, можуть розмовляти на переговорах Трамп чи взагалі перемовини проводити. Не дивно чого війна вже 3 роки тягнеться і бог зна коли закінчиться.
Він же ********, Володимир Зеленський.
То взяти в НАТО частину України, тепер не брати частину..... якийсь зелений кокаїновий флюгер.
за 34 роки не змогла приєднатися то вже не приєднається, фіни що приєдналися за рік збрехати не дадуть
Чим не варіант,як альтернатива: припинення війни,закон про окуповані території,вступ(якщо є шанс) в НАТО.
Так ні, тепер все має бути,потім НАТО (при нульових власних можливостей),до останнього солдата,при тому,що сам встиг чотири рази стати ухилянтом і так і не пішов.
Правильно сказав ЮБ на Прямому-УНЄ,при тих двох(буратіно і козир),діла не буде.
що я сегодні вдягну.....
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО". Джерело: https://censor.net/ua/n3522655
Фраза2:
Не може бути запрошена в НАТО частина території України, ми ніколи на це не підемо, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3522829
Ну, я не знаю, не то що ще сказать, а й,навіть, тихенько подумать. Тут зовсім маріхуаною не пахне. Тут щось дуже і дуже важке (в сотні тисяч разів важче маріхуани).
"Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо мацковити негайно не повернуть вже захоплені наші території". А от зараз нове: ,,що не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.......ДВІ АБСОЛЮТНО ПРОТИЛЕЖНІ ЗАЯВИ ПРОТЯГОМ ДВОХ ДНІВ !!!!!
Ні, якщо не брати до уваги що вступ до НАТО зараз то100% міраж і ілюзія, то була б дуже гарна заява, в ситуаціі коли ЗСУ штурмують підступи до москви, а НАТО стоїть на колінах і просить нас приєднатися без будь-яких умов, а пуйло вивісив білий прапор і благає про мир. І тільки воля оцього параноїка, який уже остаточно перенісся в іншу реальність, визначає, буде той мир, чи ні.
На превеликий жаль, усе діаметрально навпаки. По всіх пунктах. І чим частіше він відкриває рота, тим більше бажання у всіх навколо остаточно виключити Україну (на жаль, саме Україну, а не цього хворого пожмяканого й зарослого чоловічка в прикиді гопників 90-их) з будь-яких переговорних процесів...
Ці заяви дійсно розраховані на людей з інтелектом та пам'яттю равликів?