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Не може бути запрошена в НАТО частина території України, ми ніколи на це не підемо, - Зеленський

Зеленський про припинення гарячої фази війни

Наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської Ради Антоніу Коштою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Однак, за його словами, Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території.

"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Економічні гарантії безпеки для нас є. І це 2 вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були, для нас ЄС і НАТО це принципові речі", - наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.

"Не може бути запрошена в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території, не українські, тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але ми розуміємо, що 5 поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну. Україна ніколи нікого не залучала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО", - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що обговорюється багато різних форматів членства України в НАТО, однак зауважив, що Україна жодного з варіантів не отримувала від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що раніше в інтервʼю Sky News президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) членство в НАТО (1719)


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Топ коментарі
+28
Тільки вчора пропонував трампону взяти в НАТО всю підконтрольну територію України!
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01.12.2024 16:35
+17
То не бачити тобі ніякого НАТО, ні частково, ні повністю, божевільний гундосий самодур. Ніхто твої капризи виконувати не буде, скоріше б вже прийшли респи до влади та поховали вашу зелену *******.
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01.12.2024 16:36
+16
Воно неадекватне.
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01.12.2024 16:39
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Наскільки я пам'ятаю, то команда Зе звинувачувалf Порошенкак в тому, що записав до Конституції щлях до ЄС і НАТО і за цих кроків на нас напала Засрашка, а сьогодні повторив лозунги і дії Порошенка. Саме цікаво те, що Потужний каже одне, а робить протилежне.
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01.12.2024 16:55 Відповісти
Запрошення цяцянка, а дурному радість.
Саме по собі запрошення не дає ніяких гарантій, хіба що "сигнал путіну", на які бункерному вже давно пофіг.
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01.12.2024 16:32 Відповісти
...."Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Ми повинні зробити це швидко", - заявив глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3522655----
......"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3522829

-----"Не може бути запрошена в НАТО частини території України. Ц Джерело: https://censor.net/ua/n3522829

А як же ж найпотужніші угоди з всілякими маленькими острівними державами, а саміти мила...? Схоже, ніби Вові хтось добряче врізав по кумполу ..
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01.12.2024 16:35 Відповісти
В Зеленського хвороба...
І ця хвороба називається - ШИЗОФРЕНІЯ.
При цій хворобі характерне роздвоєння особистості, протилежні взаємо-несумісні дії, виголошування взаємо-виключних тез, характеристик і пропозицій, самозаперечення...
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01.12.2024 17:11 Відповісти
У нього в голові тривимірні шахи і чотиривимірний футбол одночасно.
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01.12.2024 19:48 Відповісти
Тільки вчора пропонував трампону взяти в НАТО всю підконтрольну територію України!
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01.12.2024 16:35 Відповісти
Воно неадекватне.
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01.12.2024 16:39 Відповісти
Та ні... Яке ж воно неадекватне? Воно ***...те!
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01.12.2024 18:15 Відповісти
Сердце красавициы склонно к измене

и к перемене

как ветер в мае
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01.12.2024 16:52 Відповісти
Тоді він погарячкував.) Зараз напевно текст підкоригували.
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01.12.2024 17:10 Відповісти
взяти підконтрольну. Запросити всю. Проблеми з логікою?
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01.12.2024 19:02 Відповісти
Ти хоч розумієш, яка прірва між запрошенням в НАТО і вступом?
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01.12.2024 19:44 Відповісти
так. Тому він і каже - запрошення на всю країну. А вступити частиною. Хоча ясно що не буде ні того, ні того.
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01.12.2024 19:51 Відповісти
Він наркоман, він уже не "фільтрує" і не відповідає "за базар".
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02.12.2024 10:27 Відповісти
"Якщо ми хочемо зупинити "гарячу фазу" війни, потрібно взяти до НАТО території України, які перебувають під її контролем,- Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3522655"
А это просто ароматный пердеж в лужу? Или уже не помнит, что сказал позавчера?
Пить надо меньше...
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01.12.2024 16:40 Відповісти
Ну поки все правильно. Запросити в кордонах 91-го, а прийняти... те, що залишиться під контролем на день прийняття, котрий настане невідомо коли.
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01.12.2024 16:44 Відповісти
пачьом нынче пічатноє слово ?
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01.12.2024 16:54 Відповісти
ну ти ж не Подоляк, то мабуть трохи дешевше.
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01.12.2024 17:02 Відповісти
Зебіл, так твій розумово відсталий лідор буквально те саме що і опозиція пропонує. Тільки з затримкою в пару років, бо ж він розумово відсталий наркодегенерат.
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01.12.2024 17:03 Відповісти
То не бачити тобі ніякого НАТО, ні частково, ні повністю, божевільний гундосий самодур. Ніхто твої капризи виконувати не буде, скоріше б вже прийшли респи до влади та поховали вашу зелену *******.
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01.12.2024 16:36 Відповісти
Вони поховають його разом з Україною
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01.12.2024 19:50 Відповісти
Все, ішак, як той флюгер повернув все взад. Кілька днів назад це безтолкове чмо заявляло, що розглядає варіант вступу в НАТО в обмін на території. Сьогодні, по приїзду представників ЄС і чергової клізми ішак вже співає іншу пісню. Все це говорить, що ішак не має ніякого бачення щодо премоги.
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01.12.2024 16:37 Відповісти
"зелений ворог" дає зрозуміти,що вся Україна має бути понищена і окупована куйлом ,а не врятована якась її частина під парасолькою НАТО,Чому ж можна було бути ФРН І ГДР,а вцього ворогаУкраїни не може бути..??Він добивається рашистського плану.Світ має визнати.що краще мати справу із владою окупованої куйлом України.як із "куйловими зеленими грабіжниками і корупціонерами в Україні"
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01.12.2024 16:37 Відповісти

Якщо відслідковувати те, зо цей диктор озвучує, то виходить десь наступне:
Ви повинні нас взяти в НАТО, бо у нас найбоєздатніша армія в світі і це посилить альянс, але ви не візьмете нас в НАТО тому, що у нас війна і частина територій окупована, а ви не хочете застосовувати 5 статтю. Ми можемо розмістити свою армію в країнах НАТО на теренах ЄС, але нас навіть не запрошують в НАТО (через відсутність боротьби з корупцією і кротами - моя вставка).

Загалом, для мене, картина виглядає так:
Я нічого не робив і робити не збираюсь, а ви повинні шось зробити, щоб Україні було щастя.
Якось так...
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01.12.2024 16:37 Відповісти
Позиція капризної дитини, а не політика.
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01.12.2024 16:41 Відповісти
Йо, то ж недавно казав протилежне. Щось в голові смарагдового щось бродить. Може санітарів пора? Бо вже роздвоєння особистості спостерігається.
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01.12.2024 16:39 Відповісти
Що написано то й читає, опція "думати" там відсутня🐑
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01.12.2024 16:42 Відповісти
Яхонтовий...
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01.12.2024 16:56 Відповісти
Вчора наш вождь протилежне говорив. Як зебілам розібратись куди рухаємось?
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01.12.2024 16:39 Відповісти
******** чи шо. Коксу перенюхав. 2 дні тому казав, що прийміть в НАТО те що лишилось. Довб.

А хоча, яка різниця, ніхто в НАТО все одно не візьме.
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01.12.2024 16:39 Відповісти
Хто це?
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01.12.2024 16:41 Відповісти
Воно ж вчора гунділо геть протилежне!
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01.12.2024 16:42 Відповісти
Я багато тразів і років казав, що "Блазень" - не політик, а звичайний "радіоретранслятор на базарній площі!!!

"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Економічні гарантії безпеки для нас є. І це 2 вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були, для нас ЄС і НАТО це принципові речі", - наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими. Джерело: https://censor.net/ua/n3522829

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".

Про це глава держави сказав в інтервʼю https://news.sky.com/ Sky News , повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленського попросили прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів новообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути відмова Києва від окупованих Росією територій в обмін на вступ України до НАТО.

Зеленський заявив, що підконтрольній частині Україні може бути запропоноване членство в НАТО, щоб покласти край "гарячій фазі війни". Водночас він наголосив, що саме запрошення до НАТО має стосуватися всіх міжнародно визнаних кордонів України. Джерело: https://censor.net/ua/n3522655
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01.12.2024 16:43 Відповісти
Пустий барабан, навіть на радіотранслятор не тягне.
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01.12.2024 19:17 Відповісти
"Татишо!! Д"Єрмак не допустить, щоб він "гупав "шопопало"... Він - "Органчик"... (у Салтикова-Щедріна, в "Истории города Глупова", є такий). У того були в голові дві "пієски" - "Не потерплю!" і "Р-разор-рю!"... А нашого "Органчика" просто включають самого, потім перед ним ставлять перед ним екран телесуфлера і він зачитує текст... Придивися - він трохи водить туди-сюди очима під час виступу...
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01.12.2024 19:46 Відповісти
Тепер тільки надія на Трампа - може прикрутить путлєру хвоста
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01.12.2024 16:43 Відповісти
Ой, в нього така каша в голові . І він ще керує державою. Чи не керує, а просто тексти тільки говорить на камеру, в той час як команда грабує як не у себе.
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01.12.2024 16:43 Відповісти
"Семь пятниц на неделе"
І як це з цим чмом неврівноваженим божевільним, який лише мантри про кондоми 91го розповідає і не може підтримувати одну лінію хоча б 3 дні, можуть розмовляти на переговорах Трамп чи взагалі перемовини проводити. Не дивно чого війна вже 3 роки тягнеться і бог зна коли закінчиться.
Він же ********, Володимир Зеленський.
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01.12.2024 16:44 Відповісти
Саме час опозиції оговттатися та висунути імпічмент Гундосу, як недієздатному психопату. На обстеження в Павловку і там зачинити.
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01.12.2024 16:46 Відповісти
Раздвоение личности: один вава хоче, другий нi. Про таких кажуть, що в них глюки проскакують.
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01.12.2024 16:44 Відповісти
Цей речник Єрмака зламався - давайте наступного.
То взяти в НАТО частину України, тепер не брати частину..... якийсь зелений кокаїновий флюгер.
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01.12.2024 16:46 Відповісти
Він не договорив - якщо визнати те що залишилося офіційним кордоном 2025 року то буде не частка.
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01.12.2024 18:34 Відповісти
В НАТО без зупинки наступу росіян навіть частину України не візьмуть. Як наприклад було з Німеччиною після другої світової війни. Що робить блазень з командою для зупинки наступу росіян? Продають у армію непрацюючі міни, не платять американцям за їх послуги, вимагаючи хабара, продають їжу армії втридорога, а також неякісні, раніше крали машини військові для себе, ті, що для армії партнери надали і.т.д. і.т.п. Зато кожен вечір набір слів вивалюють на голови громадян у відео.
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01.12.2024 16:48 Відповісти
Як дихне - так брехане. Тільки недавно говорив, що погодиться, якщо частина України вступить до НАТО, а решту забирати дипломатичним шляхом. Сьогодні бреше, що тільки вся територія, як буцім-то НАТО нас чекає. Ніхто в НАТО не бере Зе, єрмаків і татрових. А ще цікаво, як сексологині і колишні генпрокурорки, які мали перевести барижні кошти з підсанкційного російського банку будуть повертати окуповані території дипломатичним шляхом?
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01.12.2024 16:52 Відповісти
Окуповані території ,які ти просрав 2022 -24 роках ,кацапи вже хрін повернуть,ні військовим, ні дипломатичним шляхом .
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01.12.2024 17:06 Відповісти
Да ніхто вас з єрмаком нікуди не прийме ні з ні без , заспокойтесть вже палководці
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01.12.2024 16:52 Відповісти
а без ермака ?
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01.12.2024 16:55 Відповісти
система проклята !
за 34 роки не змогла приєднатися то вже не приєднається, фіни що приєдналися за рік збрехати не дадуть
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01.12.2024 16:58 Відповісти
Вова тут ні при чому-- що йому написали , те й прочитав .
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01.12.2024 16:52 Відповісти
І хто вирозуміється в цій маказі?
Чим не варіант,як альтернатива: припинення війни,закон про окуповані території,вступ(якщо є шанс) в НАТО.
Так ні, тепер все має бути,потім НАТО (при нульових власних можливостей),до останнього солдата,при тому,що сам встиг чотири рази стати ухилянтом і так і не пішов.
Правильно сказав ЮБ на Прямому-УНЄ,при тих двох(буратіно і козир),діла не буде.
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01.12.2024 16:53 Відповісти
Навіть важко де дитячим максималізмом назвати, хочеться спитати з чого і коли зібрались розпочати
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01.12.2024 16:55 Відповісти
Ну, я не знаю, не то що ще сказать, а й,навіть, тихенько подумать. Тут зовсім маріхуаною не пахне. Тут щось дуже і дуже важке (в сотні тисяч разів важче маріхуани). АБО: нова вказівка з кремля. Скоріш за все - "новая вводная прішла с центра".
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01.12.2024 17:35 Відповісти

що я сегодні вдягну.....
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01.12.2024 16:57 Відповісти
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01.12.2024 16:58 Відповісти
знову у тебе картинка с Немитой
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01.12.2024 17:00 Відповісти
а чого світло не виключають , шо то трапилося?
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01.12.2024 16:59 Відповісти
Его цель - затянуть войну до бесконечности. Потому, что он понимает, что любое окончание войны - конец его президентства, свободной жизни, а то и жизни...
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01.12.2024 17:00 Відповісти
Та не він керує війною. Що головнй кацап йому каже робити він те і робить. Для зєлі головне його безпека і безпека його родини. Він прекрасно знає, що кацапи, якщо буде щось не по-їхньому, дістануть їх всіх і, навіть, на Мадагаскарі (із-під землі викопають і подякують за повну чи неповну співпрацю )
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01.12.2024 17:28 Відповісти
Вчора глворив одне,сьогодні інше.Цю людину потрібно лікувати від ретроградної амнезії.Хоча просвітлення все таки є коли мова заходить про білий прошочок.)
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01.12.2024 17:02 Відповісти
Ну, я не знаю, не то що ще сказать, а й,навіть, тихенько подумать. Тут зовсім маріхуаною не пахне. Тут щось дуже і дуже важке (в сотні тисяч разів важче маріхуани). АБО: нава вказівка з кремля. Скоріш за все - "новая вводная прішла с центра"ю
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01.12.2024 17:32 Відповісти
А хто тебе довбню питатиме, яку частину України запрошувати до НАТО ?
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01.12.2024 17:16 Відповісти
нарік забув що читав з листочка на тижні ?
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01.12.2024 17:17 Відповісти
Скоріш за все - "новая вводная прішла с центра".
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01.12.2024 17:33 Відповісти
Фраза1:
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО". Джерело: https://censor.net/ua/n3522655

Фраза2:
Не може бути запрошена в НАТО частина території України, ми ніколи на це не підемо, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3522829

Ну, я не знаю, не то що ще сказать, а й,навіть, тихенько подумать. Тут зовсім маріхуаною не пахне. Тут щось дуже і дуже важке (в сотні тисяч разів важче маріхуани).
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01.12.2024 17:22 Відповісти
нова вказівка з кремля. Скоріш за все - "новая вводная прішла с центра".
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01.12.2024 18:40 Відповісти
Довбо@еп, незабаром ніяку частину не візьмуть до нато. Бо їх не буде.
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01.12.2024 17:24 Відповісти
На Заході вже й не приховують, що сприймають Zелінскі реально божевільним. Там усе на купу: і погляд явно хворої людини, якій важко зрозуміти оточуючу реальність, і жестикуляція, а головне, все те, що звучить, коли він відкриває рота. Тільки вчора казав:
"Я готовий припинити війну в Україні в обмін на членство в НАТО, навіть якщо мацковити негайно не повернуть вже захоплені наші території". А от зараз нове: ,,що не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.......ДВІ АБСОЛЮТНО ПРОТИЛЕЖНІ ЗАЯВИ ПРОТЯГОМ ДВОХ ДНІВ !!!!!
Ні, якщо не брати до уваги що вступ до НАТО зараз то100% міраж і ілюзія, то була б дуже гарна заява, в ситуаціі коли ЗСУ штурмують підступи до москви, а НАТО стоїть на колінах і просить нас приєднатися без будь-яких умов, а пуйло вивісив білий прапор і благає про мир. І тільки воля оцього параноїка, який уже остаточно перенісся в іншу реальність, визначає, буде той мир, чи ні.
На превеликий жаль, усе діаметрально навпаки. По всіх пунктах. І чим частіше він відкриває рота, тим більше бажання у всіх навколо остаточно виключити Україну (на жаль, саме Україну, а не цього хворого пожмяканого й зарослого чоловічка в прикиді гопників 90-их) з будь-яких переговорних процесів...
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01.12.2024 17:40 Відповісти
Блин, что они там в администрации курят? Он ведь два дня назад говорил полностью противоположное... Слушайте, а у вас есть обязательное медицинское обследование должностных лиц (президента, например)?
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01.12.2024 17:43 Відповісти
товаріщі спічрайтері, ви вже домовтесь якось, бо "Нєлоху" все рівно що читати, воно не розуміє тексти, а його віборці вже заплутались, вчора всупаємо в НАТО, сьодні не вступаємо.
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01.12.2024 17:47 Відповісти
Опять перетужился.Вчера одно, сегодня уже другое.
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01.12.2024 17:48 Відповісти
На що піде чи не піде Україна треба вирішувати після того як викинути цього наркомана у смітник
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01.12.2024 18:17 Відповісти
І тиждня не пройшло, як ЗЄ цим же ротом просив взяти у НАТО тільки контрольованя території України.

Ці заяви дійсно розраховані на людей з інтелектом та пам'яттю равликів?
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01.12.2024 18:35 Відповісти
........
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01.12.2024 18:59 Відповісти
Ze ******* це звичайна політична простітутка,сьогодні говорить одне,а завтра зовсім інше.Зворотність твоєї ліквідації вже неможлива.Мінора чекає тебе с¥ка.
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01.12.2024 19:02 Відповісти
точно галюцигенів наївся....
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01.12.2024 23:21 Відповісти
 
 