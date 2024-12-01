Не може бути запрошена в НАТО частина території України, ми ніколи на це не підемо, - Зеленський

Наразі найкращою гарантією безпеки для нашої країни є вступ до НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської Ради Антоніу Коштою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Однак, за його словами, Україна не погодиться на запрошення в НАТО частини території.

"Найкращі гарантії безпеки для нас - НАТО. Економічні гарантії безпеки для нас є. І це 2 вимоги, які б майбутні дипломатичні шляхи щодо закінчення війни не були, для нас ЄС і НАТО це принципові речі", - наголосив Зеленський.

Водночас він зауважив, що не може бути запрошення в НАТО частини території України, адже це означало б автоматичне визнання окупованих територій російськими.

"Не може бути запрошена в НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території, не українські, тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але ми розуміємо, що 5 поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх у війну. Україна ніколи нікого не залучала в цю війну. Я маю на увазі щодо армій членів НАТО", - зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що обговорюється багато різних форматів членства України в НАТО, однак зауважив, що Україна жодного з варіантів не отримувала від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що раніше в інтервʼю Sky News президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".