Зеленський пояснив, чому не просить ввести війська союзників в Україну: якщо порушу це питання, то половина партнерів припинять підтримку
Якщо порушити питання введення військ партнерів на територію України, то половина союзників припинить свою підтримку нашої держави.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо щасливі (такій допомозі, - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін, - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі.... І якщо я порушу це питання з ЄС, з НАТО: "будь ласка, нам потрібні ваші війська"... Якщо я порушу це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", - пояснив глава держави.
Водночас він додав, що Україна не може бути проти будь-якої підтримки з боку партнерів.
Нагадаємо, що Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка 1 грудня перебуває з візитом в Україні, вважає, що не варто виключати появу іноземних військ в Україні.
Нещодавно французька газета Le Monde із посиланням на джерела писала, що в Європі знову обговорюють можливість відправки західних військ до України.
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Гадьониша геть. Вибори
Для чого тоді постійний гундьож з вимогами прийняти Україну в НАТО?
Хіба це не передбачає участь війських НАТО в захисті України?
По-перше, він НЕ МОЖЕ відповідати за прогнозовані дії ІНШИХ людей.
По-друге, по елементарній логікі, партнери, що не бажають вводити свої війська, скоріше ЗБІЛЬШАТЬ іншу допомогу, виправдовуючи цім небажання відправляти своїх людей на загибель.
Зелю-геть!
Україна вмивається кров'ю в нерівній битві, а Зе значить проти допомоги військами??? Краще дітей та жінок мобілізувати???
Тому йому і не потрібні іноземні війська.
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою." (с)
Не складиваця? Мальчика володю сильно били. Куй решил. Народ порешает.
Але дивного тут нічого немає.
Єрмачок із Зеленським будуть лягати під колеса військам НАТО, якщо такі зайдуть в Україну. Бо такий наказ товариша полковника з кремля.
У Польщі є понад мільйон українців, здатних до військової служби. У Польщі виникла ініціатива набору їх до Українського легіону. Польща взяла на себе зобов'язання повністю оснастити одну бригаду. А потім наступні, якщо вони бажають. Після повернення з боїв в Україні українські солдати мали б право повернутися до Польщі. Ці бригади мали б ротаційно виводитися до Польщі для поповнення.
Чи хтось в Україні чув про цю ініціативу? Як ви думаєте, скільки українців зголосилися до служби і підписали контракт?
Спочатку я подумав, що вони не хочуть воювати. Але коли перевірив, то з'ясував, що жоден українець не чув про цю ініціативу. Українська влада на українських платформах не проводила жодної інформаційної кампанії. «Незалежні» українські сайти лише коротко згадали про це.
Якби рекламу цього легіону показували хоча б наполовину рідше, ніж рекламу про героїчний «АЗОВ» чи інші українські підрозділи, то такий легіон швидко б сформували.
І я так подумав: якщо українська влада не зацікавлена у створенні чотирьох українських бригад у Польщі, то якщо б дійшло до того, що польська армія захотіла б воювати з «орками» в Україні, чи взагалі її б туди впустили?
Не розумію цього. Як ви думаєте, які причини такої поведінки?
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/legion-ukrainski-w-polsce-na-krawedzi-upadku-brakuje-chetnych-do-szkolenia/n005e3y
Сенс просити те, що свідомо знаєш, що нездійсненно... Хоча ті самі томагавки у своєму плані просив...
Політик.
Де новини з Грузії......
А если уйдет сам, то НАТО вообще объединится с рашкой и откроет второй фронт против Украины с запада?
Ввод войск партнеров - решение проблемы с войной. Пусть даже и частичное...
Оно им надо?
Якщо то США та Німеччина, то мабуть важливо, а якщо то Польща то їх допомога триває поки їм дають гроші.
- Ми не можемо віддавати стільки грошей на військові потреби бо інакше ми не зможемо
красти грошібудувати дороги
Під час війни:
- Ми не можемо просити щоб війська НАТО увійшли на нашу територію адже в такому разі
ми не матимемо можливості красти грошіполовина партнерів перестане нам допомагати
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JaWernulsaHerWam
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Шедевры для защиты дисертации в психиатрии https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский : "Мы никогда не просили бросить войска на нашу территорию. Почему? Хотим ли мы? Конечно, будем счастливы, но если я подниму вопрос: нам нужны ваши войска на земле - сразу же половина наших союзников - прекратят поддержку".