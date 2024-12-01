Зеленський пояснив, чому не просить ввести війська союзників в Україну: якщо порушу це питання, то половина партнерів припинять підтримку

Якщо порушити питання введення військ партнерів на територію України, то половина союзників припинить свою підтримку нашої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо щасливі (такій допомозі, - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін, - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі.... І якщо я порушу це питання з ЄС, з НАТО: "будь ласка, нам потрібні ваші війська"... Якщо я порушу це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", - пояснив глава держави.

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Водночас він додав, що Україна не може бути проти будь-якої підтримки з боку партнерів.

Нагадаємо, що Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка 1 грудня перебуває з візитом в Україні, вважає, що не варто виключати появу іноземних військ в Україні.

Нещодавно французька газета Le Monde із посиланням на джерела писала, що в Європі знову обговорюють можливість відправки західних військ до України.

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