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Новини Війна
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Зеленський пояснив, чому не просить ввести війська союзників в Україну: якщо порушу це питання, то половина партнерів припинять підтримку

Зеленський про залучення іноземних військ

Якщо порушити питання введення військ партнерів на територію України, то половина союзників припинить свою підтримку нашої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо щасливі (такій допомозі, - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін, - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі.... І якщо я порушу це питання з ЄС, з НАТО: "будь ласка, нам потрібні ваші війська"... Якщо я порушу це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", - пояснив глава держави.

Читайте також: Є всі можливості, щоб закінчити війну у наступному році, - Зеленський

Водночас він додав, що Україна не може бути проти будь-якої підтримки з боку партнерів.

Нагадаємо, що Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка 1 грудня перебуває з візитом в Україні, вважає, що не варто виключати появу іноземних військ в Україні.

Нещодавно французька газета Le Monde із посиланням на джерела писала, що в Європі знову обговорюють можливість відправки західних військ до України.

Читайте також: Не може бути запрошена в НАТО частина території України, ми ніколи на це не підемо, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) НАТО (6438) допомога (8336) Євросоюз (13391)


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Топ коментарі
+50
Хтось бачить у сказаному якусь логіку, чи це рівень логіки "Татаров вбивав чеченців"?
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01.12.2024 17:58
+43
не пинди клоун смарагдовий
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01.12.2024 17:56
+41
А що робити з кіпою безпекових угод, про які українці слухали кожен день протягом року?
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01.12.2024 17:58
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не пинди клоун смарагдовий
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01.12.2024 17:56 Відповісти
++++👍🏼👍🏼👍🏼
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01.12.2024 18:35 Відповісти
Ага, особливо Макрон який пропонував свої війська.. але це не плану ху#ла, на якого працює Ішак з єрмачмом!!!
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02.12.2024 04:11 Відповісти
брехлива, підла мерзота Як же ти будеш красти, як попередиш українців- тобі війна до нашого повного скону потрібна, падлюка
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01.12.2024 20:37 Відповісти
і де ж тоді брати гроші на асфальт?
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01.12.2024 17:57 Відповісти
Ти ж « янелох» , так запросити , тих , хто не проти Наприклад президент Макрон , ще рік тому ПРОПОНУВАВ ‼️АЛЕ Ж ТИ ЩУР ОМАНСЬКІЙ ТОДІ ЗОВСІМ ІНШЕ ХРИПОТІВ , якщо Цє станеться твоїй з ермаком дядя Вова будє не задоволен , ти казав , що саме ФСБшні орки будуть, тобою не задоволені …… БРЕШЕШЬ , як завжди !
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01.12.2024 18:19 Відповісти
Перемога України це для зелі оманського смерть. І воно буде тягнути і вбивати мільйони українців це йому пофіг. Отака вона путінськооманська падлюка.
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01.12.2024 20:29 Відповісти
Хтось бачить у сказаному якусь логіку, чи це рівень логіки "Татаров вбивав чеченців"?
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01.12.2024 17:58 Відповісти
Завжди є логіка

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01.12.2024 18:02 Відповісти
А що робити з кіпою безпекових угод, про які українці слухали кожен день протягом року?
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01.12.2024 17:58 Відповісти
Краще скажи, що твій пуйло заборонив, як завжди

Гадьониша геть. Вибори
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01.12.2024 17:58 Відповісти
спочатку відправ на фронт квартальну шоблу і своїх дружбанів-яхудів з оточення Бені ПініСуркісівРабітовічівАрахамій тощо....дивись,тоді й партнери надішлюсь свої війська...
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01.12.2024 17:58 Відповісти
агрохімія з клану шаурмічників з Абхазії ( по типу біженець)
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01.12.2024 18:01 Відповісти
СУХУМСЬКА макака АРАХЛАМІДІЯ , вважає , що деНАЦІФІКАЦІЯ -ГЕНОЦИД , українців , це косметичні поступки , нічого страшного ! Цє воно заявляло в інтерьвью , ********** КАЛАМОЯ -МОСЕЙЧУК ! Арахламідія давно повинен вісіти чорним хвістом вниз , за всі злодіяння , проти України , як всі посібники ЗЕІУДИ, який дав дозвіл на стамбульську ЗРАДУ
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01.12.2024 19:00 Відповісти
Какие его злодеяния против Украины, можно уточнить?
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01.12.2024 20:11 Відповісти
Хтось ще вірить хоча б одному його слову? Воно бреше, як дише, вже шостий рік поспіль, 24/7. Ну знов партнери винні, хто б сумнівався. Надають підримку? Погані. Не надають підтримку? Теж погані. А Боневтік оманський, як той рафік, нікагда ні в чьом нє вінават, спросітє маму ріму, вона підтвердить.
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01.12.2024 18:00 Відповісти
Хтось ще вірить хоча б одному його слову? Ще й до х... -59% згідно опитування КМІС проведенного у жовтні
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01.12.2024 18:07 Відповісти
Там є вже нове опитування від іншої структури де 24%, що я вважаю навіть натягнуто
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01.12.2024 19:54 Відповісти
..ідіот
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01.12.2024 18:00 Відповісти
а який зв язок?
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01.12.2024 18:00 Відповісти
ПОЦ.
Для чого тоді постійний гундьож з вимогами прийняти Україну в НАТО?
Хіба це не передбачає участь війських НАТО в захисті України?
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01.12.2024 18:01 Відповісти
До таких логічних зв'язків інтелект дипломованого юриста ще не дійшов.
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01.12.2024 18:36 Відповісти
Це інше. Він не хоче казати прямо "У нас із єрмаком є ще сотні тисяч 18-25 річних українців, яких ми можемо загнати в окопи."
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01.12.2024 18:47 Відповісти
..ні..цих він у окопи не пожене!! Це його порятунок!!! Це його безмозковий електорат!!)))
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01.12.2024 23:26 Відповісти
Не підтримують тебе, чмо тупориле. Україну підтримували та будуть підтримувати.
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01.12.2024 18:01 Відповісти
Навіщо воно показує щовечора себе унюханим, з пересохлим ротом, витріщеними очами та читає чужі тексти, на яких не розуміється?
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01.12.2024 18:02 Відповісти
Щоб цивілізований світ від нас відвернувся
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01.12.2024 18:06 Відповісти
НАХАБНА та ВІДВЕРТА БРЕХНЯ!!!
По-перше, він НЕ МОЖЕ відповідати за прогнозовані дії ІНШИХ людей.
По-друге, по елементарній логікі, партнери, що не бажають вводити свої війська, скоріше ЗБІЛЬШАТЬ іншу допомогу, виправдовуючи цім небажання відправляти своїх людей на загибель.
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01.12.2024 18:04 Відповісти
Независимо от его высказываний, "партнёры" не будут вводить свои войска.
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01.12.2024 20:14 Відповісти
так-так, і зброю ніхто не давав, і по твоєї Рашці ніхто стріляти не дозволяв...
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01.12.2024 21:55 Відповісти
Що воно меле. Довбаний торчок.
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01.12.2024 18:04 Відповісти
Щось таке враження, ніби сьогодні в нього чи в його спічрайтера - Литвина, кокс не в ту ніздрю потрапив. То прошу війська, то ні, то прийміть в НАТО частково, то не прийміть.....
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01.12.2024 18:05 Відповісти
раніше ж було "росія підніме хайп"?
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01.12.2024 18:11 Відповісти
Забудьте про НАТО, смарагдові світлофори понад усе!!!
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01.12.2024 18:12 Відповісти
Набор слов...
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01.12.2024 18:15 Відповісти
Це ти козляра смарагдова не хочеш запрошувати, бо тоді випливуть всі твої махінації навколо ЗСУ.
Зелю-геть!
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01.12.2024 18:18 Відповісти
З чого б це "одразу половина перестане допомагати"? Я бачу в цьому іший страх Зеленського - військові, які йому не підчиняються, можуть його заарештувати, або єрмака зі всим ОП, або його набраних кловунів на вищих посадах.
Україна вмивається кров'ю в нерівній битві, а Зе значить проти допомоги військами??? Краще дітей та жінок мобілізувати???
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01.12.2024 18:18 Відповісти
Ему подчиняются все войсковые по Конституции.
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01.12.2024 20:16 Відповісти
Він написав про війська інших держав - вони не будуть підчіняться нашому найвеличнішому.
Тому йому і не потрібні іноземні війська.
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01.12.2024 23:41 Відповісти
Залужний з низкою військових не підкорився, що завадило кловану виконати Оманські домовленості. Тим самим спас Київ, Чернігів, Харків, Миколаїв від орко парадів. А потім, коли ЗЕ розпушив пір'я, знайшов можливість бойового неугодного генерала прибрати з війська і відправити куди подалі. До речі, така тактика у шмаркачів до сих пір діє.
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02.12.2024 05:26 Відповісти
" Ми живемо в страшний час Іуди, який не покається.
Він регоче над нашим горем, упивається своєю зрадою і нашою бідою." (с)
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01.12.2024 18:19 Відповісти
Тіко українські журналісти можуть перекласти з язіка 95кварталу на зрозумілу мову, висери презідента.
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01.12.2024 18:20 Відповісти
Будь ласка, перерахуйте по батькові ціх всіх 7 журналистів.
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01.12.2024 18:39 Відповісти
Курочка в гнизде. Яичко в п...
Не складиваця? Мальчика володю сильно били. Куй решил. Народ порешает.
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01.12.2024 18:20 Відповісти
Зелене лайно вчергове булькнуло через край.
Але дивного тут нічого немає.
Єрмачок із Зеленським будуть лягати під колеса військам НАТО, якщо такі зайдуть в Україну. Бо такий наказ товариша полковника з кремля.
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01.12.2024 18:21 Відповісти
очень странное заявление. не могу понять логику такого, возможного, решения европейцев. то есть, какой им смысл прекращать поддержку, даже если их попросят о вводе их войск в Украину? ну, они могут отказать в этом, но зачем в таком случае прекращать поддержку?! типа обидятся и пошлю нас подальше. нелогично от слова совсем
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01.12.2024 18:23 Відповісти
Бо Ірьмак наказав так відповідати.
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01.12.2024 18:27 Відповісти
https://legion.army.gov.ua

У Польщі є понад мільйон українців, здатних до військової служби. У Польщі виникла ініціатива набору їх до Українського легіону. Польща взяла на себе зобов'язання повністю оснастити одну бригаду. А потім наступні, якщо вони бажають. Після повернення з боїв в Україні українські солдати мали б право повернутися до Польщі. Ці бригади мали б ротаційно виводитися до Польщі для поповнення.
Чи хтось в Україні чув про цю ініціативу? Як ви думаєте, скільки українців зголосилися до служби і підписали контракт?

Спочатку я подумав, що вони не хочуть воювати. Але коли перевірив, то з'ясував, що жоден українець не чув про цю ініціативу. Українська влада на українських платформах не проводила жодної інформаційної кампанії. «Незалежні» українські сайти лише коротко згадали про це.
Якби рекламу цього легіону показували хоча б наполовину рідше, ніж рекламу про героїчний «АЗОВ» чи інші українські підрозділи, то такий легіон швидко б сформували.
І я так подумав: якщо українська влада не зацікавлена у створенні чотирьох українських бригад у Польщі, то якщо б дійшло до того, що польська армія захотіла б воювати з «орками» в Україні, чи взагалі її б туди впустили?
Не розумію цього. Як ви думаєте, які причини такої поведінки?

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/legion-ukrainski-w-polsce-na-krawedzi-upadku-brakuje-chetnych-do-szkolenia/n005e3y
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01.12.2024 19:51 Відповісти
У перші півроку війни начебто якраз активно і просили, щоб повітря прикрили.
Сенс просити те, що свідомо знаєш, що нездійсненно... Хоча ті самі томагавки у своєму плані просив...
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01.12.2024 18:25 Відповісти
Пейрдідерас, поясни де 4 тис баксів вчителям? Чи забув? Не, не скоть брехло.
Політик.
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01.12.2024 18:27 Відповісти
"Блазень" бздить, що кацапи викладуть на стіл "останній козир" - відеозапис зустрічі в Омані... Вони, скоріш всього, саме цим його "тримають за яйця"...
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01.12.2024 18:28 Відповісти
Думки й розрахунки якогось недалекого тинейджера а не президента.
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01.12.2024 18:30 Відповісти
Друзі, де у нього логика ? І яка це логіка ? Ви теж відмовите сусідам, які прийшли допомогти вам посадити картоплю, бо вони тоді не прийдуть допомагати вам збирати врожай ? Чи у разі нападу злодіїв ви женете сусідів, бо вони вам не дадуть зброю для самозахисту у майбутньому ? І чого зєлєнський приймає рішення про відмову від допомоги партнерів військом САМОЧИННО ? Помиляються люди, помиляються політики, а наш Лідор такий безпомилковий ? Чого вартує його Самовпевненість у 22 році всім українцям всі забули ? Хто приймає його пояснення ще й сьогодні ? Він звалить з України рано чи пізно, а розгрібати його помилки ми будемо разом. То й приймати рішення кардинальні рішення він не має особисто з його промоЦьковськими речниками. Тому й треба КОАЛІЦІЙНИЙ УРЯД ! Щоб Україна не була заручником однієї людини, яка не "приділах"!
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01.12.2024 18:31 Відповісти
Цій заяві потрібен аналіз психіатра. Це те саме, що сказати "я проти висадки військ союзників в Нормандії" під час Другої світової.
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01.12.2024 18:32 Відповісти
Vik Tor 98802600 Після такого аналізу і психіатру знадобиться допомога.)
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01.12.2024 18:44 Відповісти
ще один сенс - навмисне затягування війни, бо союзники б стали "гейм ченйнжером" цієї війни і вона бистро закінчиться. і одразу почнеться розбор польотів, все стане на часі, а саме страшне - вибори!
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01.12.2024 18:44 Відповісти
Цензор, для чого нам на ніч цей зелений пердьож....
Де новини з Грузії......
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01.12.2024 18:32 Відповісти
А если он уволит Завхоза и Опричника, то и вторая половина партнеров прекратит поддержку?
А если уйдет сам, то НАТО вообще объединится с рашкой и откроет второй фронт против Украины с запада?

Ввод войск партнеров - решение проблемы с войной. Пусть даже и частичное...

Оно им надо?
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01.12.2024 18:37 Відповісти
зараз єврпоейці прийдуть воювати замість ментів та прокурорів інвалідів і інших бронечиновників які ще й сидять на гуманітарних коштах та дивляться де що ще до рук прибрати.
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01.12.2024 18:37 Відповісти
Я, сказал храпатий. Виходи и МОЛЧИ.
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01.12.2024 18:37 Відповісти
Чим довше буде тривати війна, тим довше Зеленський буде Геній мислі!
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01.12.2024 18:40 Відповісти
порноактьор, давай, йди нахй.
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01.12.2024 18:46 Відповісти
дурна логіка. Відмовлять у військах. Продовжать іншу підтримку. Цеж просто запит, який легко відхиляється без інших ризиків.
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01.12.2024 18:58 Відповісти
Абр, абр вал...редкостный Дегенерат!!!
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01.12.2024 19:06 Відповісти
Але якщо куйло окупує всю Україну, тоді Західні партнери тицьну "зерило" в лайно-"По вказівці куйла, він не просив введення наших війск в Україну, які б не допустили окупації України" "Потвора, випрошувала голосів українців перед виборами і буде брехнею та обманом і обіцянками знову випрошувати ,не хоче просити у світової спільноти захисту для українського народу...
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01.12.2024 19:14 Відповісти
От гниле трепло Зелене
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01.12.2024 19:18 Відповісти
зеленський - не президент.
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01.12.2024 19:24 Відповісти
Або Зеленський обкурився і несе повну нісенітницю, або в України і деяких її партнерів є негласні домовленості про те що можна у них просити, а чого не можна - щоб потім партнери не були змушені публічно відмовляти і псувати собі імідж.
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01.12.2024 19:31 Відповісти
Ну якщо деякі країни перестануть нам допомагати то варто б було озвучити їх.
Якщо то США та Німеччина, то мабуть важливо, а якщо то Польща то їх допомога триває поки їм дають гроші.
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01.12.2024 19:55 Відповісти
Він має на увазі грошову допомогу! Це, єдине що його цікавить. Якщо війська іноземні будуть тут, то їх забезпечення буде гарантовано тими країнами. Але ЗеБариге це не потрібно, це не входить у його плани...
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01.12.2024 20:07 Відповісти
Амператор не хочет потерять поток бабок.
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01.12.2024 20:10 Відповісти
Якщо ********** це поруше,то висіти йому з дерьмаком на менорі.
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01.12.2024 20:12 Відповісти
брехня. провладна мафія боїться втратити владу
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01.12.2024 20:13 Відповісти
вже навіть брехати немає чим....
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01.12.2024 20:25 Відповісти
це не є поясненням, тут немає логіки. В минулому році він відмовився від допомоги Франції і знову якась муть. Фронт сиплеться, союзники все це бачать, роблять пропозиції а воно робить отаке... Немає слів. Це вже саботаж
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01.12.2024 20:32 Відповісти
Чому Україна воює лише українцями? Це шлях до поразки. Україна не зможе перемогти людський ресурс рашапідорів, корейців, індусів, непальців, негрів та інших заброд самотужки.
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01.12.2024 20:47 Відповісти
Перед війною:
- Ми не можемо віддавати стільки грошей на військові потреби бо інакше ми не зможемо красти гроші будувати дороги

Під час війни:
- Ми не можемо просити щоб війська НАТО увійшли на нашу територію адже в такому разі ми не матимемо можливості красти гроші половина партнерів перестане нам допомагати
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01.12.2024 21:12 Відповісти
Це заява для кураторів з раші і для внутрішнього бидла!
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01.12.2024 21:22 Відповісти
Потужний Пердь в калюжу, на інше зелень не здатна
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01.12.2024 21:44 Відповісти
... може варто запросити все таки на допомогу ?
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01.12.2024 21:51 Відповісти
https://x.com/JaWernulsa



https://x.com/JaWernulsa

JaWernulsaHerWam



https://x.com/JaWernulsa

@JaWernulsa

·

https://x.com/JaWernulsa/status/1863232141221392615 5 ч

Шедевры для защиты дисертации в психиатрии https://x.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский : "Мы никогда не просили бросить войска на нашу территорию. Почему? Хотим ли мы? Конечно, будем счастливы, но если я подниму вопрос: нам нужны ваши войска на земле - сразу же половина наших союзников - прекратят поддержку".
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01.12.2024 22:16 Відповісти
Дивна заява Представники ЄС не виключають залучення військ а найвеличніший не проситьСкладнощі перекладу?
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02.12.2024 06:29 Відповісти
Що за маячня? Схоже Зеленський взагалі не розуміє стан речей на фронті, що веде до повного винищення України. Б
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02.12.2024 08:35 Відповісти
 
 