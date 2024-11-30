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Новини Війна
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Є всі можливості, щоб закінчити війну у наступному році, - Зеленський

Зеленський про плани путіна витіснити зсу з Курщини

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ми зробимо все, щоб закінчити цю війну. І у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом з США і, звичайно, разом з Україною", - сказав президент.

Зеленський додав, що майбутній президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на Росію через посилення України. Глава держави також вказав на дипломатичні шляхи для завершення війни.

"Це може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього прагне. Зрозуміло, що це не легко і це не станеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень та волі інших лідерів", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, що в цьому ж інтервʼю для Sky News президент Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+49
Літо 2022: зе обіцяє Макрону завершити війну до кінця року

Кінець 2022: зе називає наступний рік вирішальним

Кінець 2023: зе називає наступний рік вирішальним

Кінець 2024: ...у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році
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30.11.2024 12:58
+30
Можна і в цьому, але треба мати парабелум з одним набоєм і силу валі.
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30.11.2024 12:53
+30
Або один потужний передоз.
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30.11.2024 12:55
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Можна і в цьому, але треба мати парабелум з одним набоєм і силу валі.
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30.11.2024 12:53 Відповісти
Або один потужний передоз.
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30.11.2024 12:55 Відповісти
або несвіжа скумбрія по 8
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30.11.2024 13:16 Відповісти
лічно мені його поносу й без несвіжої скумбрії достатньо.

тока пєрєдоз !
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30.11.2024 16:50 Відповісти
Та хоч сьогодні закінчити можна.
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30.11.2024 12:53 Відповісти
Рано... Смарагдові ще не наїлися...
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30.11.2024 19:03 Відповісти
Кордони де будем мітити?
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30.11.2024 12:53 Відповісти
Кордони будуть пересувними, як у тій антрепризі, яка наріду дуже подобалась...
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30.11.2024 19:05 Відповісти
Невже в Віслюка виявили неоперабельну саркому мозку, чи що там замість нього.
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30.11.2024 12:54 Відповісти
Неможно знайти саркому на тому органі якого у паціента нема.
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30.11.2024 13:02 Відповісти
Невже ***** здохне в наступному році?
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30.11.2024 12:56 Відповісти
Ні, це зелена потвора із бандою покидькив піде на всі ганебні умови і щоб утримати свою хрипату сраку разом з дєрьмаком.
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30.11.2024 13:04 Відповісти
І взагалі, якщо буде вибір більш-меньш гарні умови для країни але кепськи для зеленого слимака , або навпаки , для країни ганебні і знищувальні, а зепокидьку гарантований захист чи свобода. Думаю всі поняли , що воно обере. Бо він не українець, ніколи не любив і навіть не поважав Україну, а українців і подавньо. А папашка його сашаізя у відкриту у середовищі масової інформації назвав всіх українців бидлом. А вибирати буде треба....
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30.11.2024 13:19 Відповісти
якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО". Джерело: https://censor.net/ua/n3522711
----------
До НАТО навіть частинами не візьмуть. З цим НАТО і народ обдурили і країну профукали.
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30.11.2024 12:58 Відповісти
Літо 2022: зе обіцяє Макрону завершити війну до кінця року

Кінець 2022: зе називає наступний рік вирішальним

Кінець 2023: зе називає наступний рік вирішальним

Кінець 2024: ...у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році
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30.11.2024 12:58 Відповісти
Слід відмітити - наскільки стабільні регулярні поставки ''плану'' в офіс президента на банкову.
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30.11.2024 13:06 Відповісти
17 февр. 2020 г.

У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський
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30.11.2024 13:44 Відповісти
Це як? Може ти красти перестав та завантажив відчизняний ВПК не на 30% а на 90%? Може ти перестав пхати свого ж...го носа у військові справи? Може типозбувся дЕрмачатіни та інших тварюк у свому кротовнику? І такиз МОДЕ до иебе, ***** неголега, сотні.
3,14здобол та крадій, вбивця та зрадник, шоб тобі неголена тварюка це все, тобою накоєне відригнулось і через сраку також. І мпмі ріме з папай сашейтакож, за такого ублюдка шо вони народили та випестовали.
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30.11.2024 13:00 Відповісти
За планом трампушки "мир" це заморозка війни на нинішній лінії фронту (тому русня так вперто лізе вперед) фронту,схоже це повністю влаштовує і Лідора нації...Який оголосить себе переможцем у війні і піде на вибори. Ну а думка українців ВЖЕ нікого не цікавить. І всі праві,кого може цікавити нарід,що створив дуже корумповану державу і налічує 6 млн. ухилянтів,яким Україна по барабану...
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30.11.2024 13:00 Відповісти
ти на цензорі бачу часто і героїчно воюєш
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30.11.2024 13:25 Відповісти
я під обстрілами та без світла сиджу в Україні,плачу їй податки,а така криса,як ти у Франції розказує яка вона жертва і просить грошей на бістро...усьок різницю,криса?
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30.11.2024 13:40 Відповісти
зневажаю бздунів та сцикунів які непридатні та платять податки яке само не йде на фронт а скулить про ухилянтів
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30.11.2024 14:06 Відповісти
француз 🖕
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30.11.2024 14:08 Відповісти
Малко ... ти якшо сам сцикун не ображай інших ухилянтами
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30.11.2024 14:11 Відповісти
Володя, краще йди сам і не гвалтуй Україну і партнерів. Вони вже не знають куди ховати свої очі від своїх громадян, даючи сотні мільярдів доларів і евро слугорижній сворі мародерів і корупціонерів. Видно по результатах, що в тебе дуже виходить кривлятися на сцені, то йди і продовжуй кривляння і гундосіння. Залиш нашим нащадкам Україну, дай їм можливість до закінчення війни вибрати уряд спасіння і захиститися від коварного ворога.
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30.11.2024 13:01 Відповісти
27.06.22 "Війна в Україні має закінчитися до зими": Зеленський звернувся до лідерів G7
01.09.2023 "Війна може закінчитись і 2023 року" - Зеленський назвав умови
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30.11.2024 13:03 Відповісти
"...Є всі можливості, щоб закінчити війну у наступному році..."

Зеленський - сумна безнадьога. І де він вчергове побачив чергові "можливості" ?
Мабуть йому підказала зграя молотків, які летіли у вирій...
Зеленський до цих пір вважає, що достатньо тільки зажмурити очі і дуууже чогось захотіти - відкриєш очі і воно збудеться.

Бубочку від страху несе вже не по-дитячому...
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30.11.2024 13:04 Відповісти
Мало того, що Україна має битися із рашистами - то ще й повинна терпіти та вислуховувати пустоголового бевзя Зеленського, який своїм задом затикає дірку, доки адекватний Президент не з'явиться.
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30.11.2024 13:06 Відповісти
І ця можливість - Трамп. Тільки перед цим ти повинен принести їм голову Дєрьмака на срібному блюді, як вимагають респи. От тобі вибір - майбутнє України чи Дєрьмак.
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30.11.2024 13:05 Відповісти
Ну почему Саша и Римма не пользовались контрацептивами ?
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30.11.2024 13:08 Відповісти
Чесно сказати, коли переказують зміст виступів Зеленського, я мало коли дочитую до кінця - з перших-бо рядків видно, що йдеться про чергове безглуздя.

Ні в нього, ні в його оточення жодних (нових) думок нема. Випадковим комбінуванням старих гасел генерується псевдозміст.

Як-от тепер: "зробимо", "разом", "партнери", "закінчити війну", "відчуваю".

Термін придатности збіг, продукт (від початку бракований, як теперішні міни) остаточно скис - і "з того пива не буде дива".
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30.11.2024 13:09 Відповісти
Не закончить войну, а оформить проигрыш который Зеленский так прекрасно добывал эти 3 года(с инфы про нападение). Потому что за год экономика России окончательно не рухнет и любой договор это спасение России.
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30.11.2024 13:15 Відповісти
Говорили балакали, а сіли заплакали
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30.11.2024 13:19 Відповісти
Ага, і за тобою буцегарня плаче.
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30.11.2024 13:20 Відповісти
!Кава в Ялті шашлики". Кінець кожного року Знеля родить одне й те саме яйце. А кожен місяць вилазить яйце з написом "Наступні декілька місяців будуть вирішальними".
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30.11.2024 13:20 Відповісти
Який чутливий! Одного разу відчув, що в голові війна закінчилася, то "мир" побачив в очах.Тепер відчуває кінец війни в наступному році...Краще б мовчав, а не марив.
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30.11.2024 13:20 Відповісти
Може хтось не знав , що республіканці - то велике лоббі ВПК США...маховик тільки запустили ,яке закінчення війни ?
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30.11.2024 13:21 Відповісти
Хіба Зеленський ії починав ?
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30.11.2024 13:31 Відповісти
Так то Трамп завершить війну ,а не ти .
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30.11.2024 13:33 Відповісти
Так вже в 2023 році хтось там збирався в Криму каву пити!
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30.11.2024 13:36 Відповісти
Щось про відновлення України на чолі з потужним менеджером заглох, а то вже у 2022 році збирався грошенята пиляти.
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30.11.2024 13:42 Відповісти
Зе,твої прогнози,не здійснюються.Краще помовч.
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30.11.2024 13:50 Відповісти
ну да
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30.11.2024 13:58 Відповісти
свіжак завезли в опУ
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30.11.2024 13:57 Відповісти
Свіжак.
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30.11.2024 14:10 Відповісти
Яким чином?
Куйло здохне, США дадуть тясичу Томагавків, раптово чиновники перестануть красти в країні та інші фантастичні сценарії відкидаємо
Ось конкретно якщо нинішня підтримка продовжиться, бої будуть такі самі разом із кацапськими повітряними ударами та іншим. Як?
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30.11.2024 14:06 Відповісти
Продавець ілюзій
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30.11.2024 14:13 Відповісти
Що, знову відвід військ від лінії фронту як в 2020 році, тільки на цей раз за річку Дніпро?
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30.11.2024 14:13 Відповісти
НАДІЄМОСЬ ТИ не відійдеш.....Чи ти і не підходив до тієї лінії фронту???
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30.11.2024 14:27 Відповісти
Що воно верзе. Ви нічого не зробили, щоб цього вторгнення не сталося. Навпаки
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30.11.2024 14:20 Відповісти
оце точно
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30.11.2024 14:28 Відповісти
Віслюк краще б ти нюхнув!!!
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30.11.2024 14:28 Відповісти
А гадаєте чого він ото таке ляпнув...?)
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30.11.2024 16:08 Відповісти
Нада пєрєстать стрєлять.
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30.11.2024 14:31 Відповісти
Ця банда людожерів вже так далеко зайшла, що їм вже пофіг, що каже укурок ЗЕлупенській, ніхто нікуди від корита не піде, хіба що коли розстрілювати почнуть.
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30.11.2024 14:31 Відповісти
Для одного лохтората він розповідає як закінчить війну, для іншого що не віддасть ні метра землі. Типовий наперсточнiк. Але це працює кожен раз, і через 100 років буде працювати.
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30.11.2024 14:33 Відповісти
Деменція?
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30.11.2024 14:45 Відповісти
Твій друг гардон війну закінчив ще середині жовтня . Зеля по тексту не можу оприділити які ти речовини приймаєш ?
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30.11.2024 14:47 Відповісти
Ой рило у🤡 відморозок ...має він всіх українських громадян, на великому кремлівському ...увазі ...
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30.11.2024 14:49 Відповісти
Передати посаду верховного головнокомандувача Залужному?
Чи обміняти зермака з татіровим на наших полонених?
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30.11.2024 15:11 Відповісти
Коли вже ця почвара стулить пельку?
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30.11.2024 15:36 Відповісти
а 🤡 насправді і досі грає в кварталі 95 , тільки сцена вся Україна ,він несе всяку муйню , приймає на себе весь акцент , а недороблені чиновникі , журналісти ,політики , виловлюють від цього іді* та якісь надії ...а їх нема ,не буде !!! ця тварина тягне час , і вже здав пів України ...для нього головне втриматися ...цей буратино фсб , дуже не дурак ...
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30.11.2024 15:50 Відповісти
Капранов у інтерв'ю Яніні Соколовій якось сказав, що зеля наразі грає х.. на Україні і я з ним згодна
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30.11.2024 17:19 Відповісти
У Президента чергове загострення...
Йому вже не війна а гроші на відбудову від партнерів потрібні...які знову підуть у крипту та нерухомість ...
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30.11.2024 16:06 Відповісти
єрмак мабуть не ту флешку в суфлер вставив . роботи в завхоза багато . постійні перельоти . недосипання . нестача вітамінів . постійно за вовою треба приглядати . а в ..єдиному мудафоні.. крутять все що з офісу прислали
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30.11.2024 17:18 Відповісти
У штучного інтелекту спитали, чи знову в раді маячню читати збирається?
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30.11.2024 17:38 Відповісти
...і на шашлик!
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30.11.2024 17:57 Відповісти
Гундос Видос Надпотужний, що не скаже, калюжа тільки трохи бульбашками піде, ну іноді ще й осад підийметь
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30.11.2024 18:01 Відповісти
ТІльки без тебе
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30.11.2024 18:51 Відповісти
А чого так довго чекати, застрілься ще цього року і не муч країну.
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30.11.2024 21:12 Відповісти
 
 