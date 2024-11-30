Є всі можливості, щоб закінчити війну у наступному році, - Зеленський
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ми зробимо все, щоб закінчити цю війну. І у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом з США і, звичайно, разом з Україною", - сказав президент.
Зеленський додав, що майбутній президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на Росію через посилення України. Глава держави також вказав на дипломатичні шляхи для завершення війни.
"Це може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього прагне. Зрозуміло, що це не легко і це не станеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень та волі інших лідерів", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, що в цьому ж інтервʼю для Sky News президент Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".
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тока пєрєдоз !
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До НАТО навіть частинами не візьмуть. З цим НАТО і народ обдурили і країну профукали.
Кінець 2022: зе називає наступний рік вирішальним
Кінець 2023: зе називає наступний рік вирішальним
Кінець 2024: ...у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський
3,14здобол та крадій, вбивця та зрадник, шоб тобі неголена тварюка це все, тобою накоєне відригнулось і через сраку також. І мпмі ріме з папай сашейтакож, за такого ублюдка шо вони народили та випестовали.
01.09.2023 "Війна може закінчитись і 2023 року" - Зеленський назвав умови
Зеленський - сумна безнадьога. І де він вчергове побачив чергові "можливості" ?
Мабуть йому підказала зграя молотків, які летіли у вирій...
Зеленський до цих пір вважає, що достатньо тільки зажмурити очі і дуууже чогось захотіти - відкриєш очі і воно збудеться.
Бубочку від страху несе вже не по-дитячому...
Ні в нього, ні в його оточення жодних (нових) думок нема. Випадковим комбінуванням старих гасел генерується псевдозміст.
Як-от тепер: "зробимо", "разом", "партнери", "закінчити війну", "відчуваю".
Термін придатности збіг, продукт (від початку бракований, як теперішні міни) остаточно скис - і "з того пива не буде дива".
Куйло здохне, США дадуть тясичу Томагавків, раптово чиновники перестануть красти в країні та інші фантастичні сценарії відкидаємо
Ось конкретно якщо нинішня підтримка продовжиться, бої будуть такі самі разом із кацапськими повітряними ударами та іншим. Як?
Чи обміняти зермака з татіровим на наших полонених?
Йому вже не війна а гроші на відбудову від партнерів потрібні...які знову підуть у крипту та нерухомість ...