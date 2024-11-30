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Новости Война
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Есть все возможности, чтобы закончить войну в следующем году, - Зеленский

Зеленський про плани путіна витіснити зсу з Курщини

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. И у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - сказал президент.

Зеленский добавил, что будущий президент США Дональд Трамп может оказать большое давление на Россию из-за усиления Украины. Глава государства также указал на дипломатические пути для завершения войны.

"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", - заявил Зеленский.

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Напомним, что в этом же интервью для Sky News президент Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".

Автор: 

Зеленский Владимир (20232)


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Топ комментарии
+49
Літо 2022: зе обіцяє Макрону завершити війну до кінця року

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Кінець 2023: зе називає наступний рік вирішальним

Кінець 2024: ...у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році
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30.11.2024 12:58
+30
Можна і в цьому, але треба мати парабелум з одним набоєм і силу валі.
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30.11.2024 12:53
+30
Або один потужний передоз.
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30.11.2024 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Можна і в цьому, але треба мати парабелум з одним набоєм і силу валі.
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30.11.2024 12:53 Ответить
Або один потужний передоз.
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30.11.2024 12:55 Ответить
або несвіжа скумбрія по 8
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30.11.2024 13:16 Ответить
лічно мені його поносу й без несвіжої скумбрії достатньо.

тока пєрєдоз !
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30.11.2024 16:50 Ответить
Та хоч сьогодні закінчити можна.
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30.11.2024 12:53 Ответить
Рано... Смарагдові ще не наїлися...
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30.11.2024 19:03 Ответить
Кордони де будем мітити?
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30.11.2024 12:53 Ответить
Кордони будуть пересувними, як у тій антрепризі, яка наріду дуже подобалась...
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30.11.2024 19:05 Ответить
Невже в Віслюка виявили неоперабельну саркому мозку, чи що там замість нього.
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30.11.2024 12:54 Ответить
Неможно знайти саркому на тому органі якого у паціента нема.
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30.11.2024 13:02 Ответить
Невже ***** здохне в наступному році?
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30.11.2024 12:56 Ответить
Ні, це зелена потвора із бандою покидькив піде на всі ганебні умови і щоб утримати свою хрипату сраку разом з дєрьмаком.
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30.11.2024 13:04 Ответить
І взагалі, якщо буде вибір більш-меньш гарні умови для країни але кепськи для зеленого слимака , або навпаки , для країни ганебні і знищувальні, а зепокидьку гарантований захист чи свобода. Думаю всі поняли , що воно обере. Бо він не українець, ніколи не любив і навіть не поважав Україну, а українців і подавньо. А папашка його сашаізя у відкриту у середовищі масової інформації назвав всіх українців бидлом. А вибирати буде треба....
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30.11.2024 13:19 Ответить
якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО". Джерело: https://censor.net/ua/n3522711
----------
До НАТО навіть частинами не візьмуть. З цим НАТО і народ обдурили і країну профукали.
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30.11.2024 12:58 Ответить
Літо 2022: зе обіцяє Макрону завершити війну до кінця року

Кінець 2022: зе називає наступний рік вирішальним

Кінець 2023: зе називає наступний рік вирішальним

Кінець 2024: ...у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році
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30.11.2024 12:58 Ответить
Слід відмітити - наскільки стабільні регулярні поставки ''плану'' в офіс президента на банкову.
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30.11.2024 13:06 Ответить
17 февр. 2020 г.

У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський
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30.11.2024 13:44 Ответить
Це як? Може ти красти перестав та завантажив відчизняний ВПК не на 30% а на 90%? Може ти перестав пхати свого ж...го носа у військові справи? Може типозбувся дЕрмачатіни та інших тварюк у свому кротовнику? І такиз МОДЕ до иебе, ***** неголега, сотні.
3,14здобол та крадій, вбивця та зрадник, шоб тобі неголена тварюка це все, тобою накоєне відригнулось і через сраку також. І мпмі ріме з папай сашейтакож, за такого ублюдка шо вони народили та випестовали.
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30.11.2024 13:00 Ответить
За планом трампушки "мир" це заморозка війни на нинішній лінії фронту (тому русня так вперто лізе вперед) фронту,схоже це повністю влаштовує і Лідора нації...Який оголосить себе переможцем у війні і піде на вибори. Ну а думка українців ВЖЕ нікого не цікавить. І всі праві,кого може цікавити нарід,що створив дуже корумповану державу і налічує 6 млн. ухилянтів,яким Україна по барабану...
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30.11.2024 13:00 Ответить
ти на цензорі бачу часто і героїчно воюєш
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30.11.2024 13:25 Ответить
я під обстрілами та без світла сиджу в Україні,плачу їй податки,а така криса,як ти у Франції розказує яка вона жертва і просить грошей на бістро...усьок різницю,криса?
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30.11.2024 13:40 Ответить
зневажаю бздунів та сцикунів які непридатні та платять податки яке само не йде на фронт а скулить про ухилянтів
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30.11.2024 14:06 Ответить
француз 🖕
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30.11.2024 14:08 Ответить
Малко ... ти якшо сам сцикун не ображай інших ухилянтами
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30.11.2024 14:11 Ответить
Володя, краще йди сам і не гвалтуй Україну і партнерів. Вони вже не знають куди ховати свої очі від своїх громадян, даючи сотні мільярдів доларів і евро слугорижній сворі мародерів і корупціонерів. Видно по результатах, що в тебе дуже виходить кривлятися на сцені, то йди і продовжуй кривляння і гундосіння. Залиш нашим нащадкам Україну, дай їм можливість до закінчення війни вибрати уряд спасіння і захиститися від коварного ворога.
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30.11.2024 13:01 Ответить
27.06.22 "Війна в Україні має закінчитися до зими": Зеленський звернувся до лідерів G7
01.09.2023 "Війна може закінчитись і 2023 року" - Зеленський назвав умови
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30.11.2024 13:03 Ответить
"...Є всі можливості, щоб закінчити війну у наступному році..."

Зеленський - сумна безнадьога. І де він вчергове побачив чергові "можливості" ?
Мабуть йому підказала зграя молотків, які летіли у вирій...
Зеленський до цих пір вважає, що достатньо тільки зажмурити очі і дуууже чогось захотіти - відкриєш очі і воно збудеться.

Бубочку від страху несе вже не по-дитячому...
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30.11.2024 13:04 Ответить
Мало того, що Україна має битися із рашистами - то ще й повинна терпіти та вислуховувати пустоголового бевзя Зеленського, який своїм задом затикає дірку, доки адекватний Президент не з'явиться.
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30.11.2024 13:06 Ответить
І ця можливість - Трамп. Тільки перед цим ти повинен принести їм голову Дєрьмака на срібному блюді, як вимагають респи. От тобі вибір - майбутнє України чи Дєрьмак.
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30.11.2024 13:05 Ответить
Ну почему Саша и Римма не пользовались контрацептивами ?
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30.11.2024 13:08 Ответить
Чесно сказати, коли переказують зміст виступів Зеленського, я мало коли дочитую до кінця - з перших-бо рядків видно, що йдеться про чергове безглуздя.

Ні в нього, ні в його оточення жодних (нових) думок нема. Випадковим комбінуванням старих гасел генерується псевдозміст.

Як-от тепер: "зробимо", "разом", "партнери", "закінчити війну", "відчуваю".

Термін придатности збіг, продукт (від початку бракований, як теперішні міни) остаточно скис - і "з того пива не буде дива".
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30.11.2024 13:09 Ответить
Не закончить войну, а оформить проигрыш который Зеленский так прекрасно добывал эти 3 года(с инфы про нападение). Потому что за год экономика России окончательно не рухнет и любой договор это спасение России.
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30.11.2024 13:15 Ответить
Говорили балакали, а сіли заплакали
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30.11.2024 13:19 Ответить
Ага, і за тобою буцегарня плаче.
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30.11.2024 13:20 Ответить
!Кава в Ялті шашлики". Кінець кожного року Знеля родить одне й те саме яйце. А кожен місяць вилазить яйце з написом "Наступні декілька місяців будуть вирішальними".
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30.11.2024 13:20 Ответить
Який чутливий! Одного разу відчув, що в голові війна закінчилася, то "мир" побачив в очах.Тепер відчуває кінец війни в наступному році...Краще б мовчав, а не марив.
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30.11.2024 13:20 Ответить
Може хтось не знав , що республіканці - то велике лоббі ВПК США...маховик тільки запустили ,яке закінчення війни ?
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30.11.2024 13:21 Ответить
Хіба Зеленський ії починав ?
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30.11.2024 13:31 Ответить
Так то Трамп завершить війну ,а не ти .
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30.11.2024 13:33 Ответить
Так вже в 2023 році хтось там збирався в Криму каву пити!
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30.11.2024 13:36 Ответить
Щось про відновлення України на чолі з потужним менеджером заглох, а то вже у 2022 році збирався грошенята пиляти.
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30.11.2024 13:42 Ответить
Зе,твої прогнози,не здійснюються.Краще помовч.
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30.11.2024 13:50 Ответить
ну да
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30.11.2024 13:58 Ответить
свіжак завезли в опУ
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30.11.2024 13:57 Ответить
Свіжак.
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30.11.2024 14:10 Ответить
Яким чином?
Куйло здохне, США дадуть тясичу Томагавків, раптово чиновники перестануть красти в країні та інші фантастичні сценарії відкидаємо
Ось конкретно якщо нинішня підтримка продовжиться, бої будуть такі самі разом із кацапськими повітряними ударами та іншим. Як?
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30.11.2024 14:06 Ответить
Продавець ілюзій
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30.11.2024 14:13 Ответить
Що, знову відвід військ від лінії фронту як в 2020 році, тільки на цей раз за річку Дніпро?
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30.11.2024 14:13 Ответить
НАДІЄМОСЬ ТИ не відійдеш.....Чи ти і не підходив до тієї лінії фронту???
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30.11.2024 14:27 Ответить
Що воно верзе. Ви нічого не зробили, щоб цього вторгнення не сталося. Навпаки
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30.11.2024 14:20 Ответить
оце точно
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30.11.2024 14:28 Ответить
Віслюк краще б ти нюхнув!!!
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30.11.2024 14:28 Ответить
А гадаєте чого він ото таке ляпнув...?)
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30.11.2024 16:08 Ответить
Нада пєрєстать стрєлять.
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30.11.2024 14:31 Ответить
Ця банда людожерів вже так далеко зайшла, що їм вже пофіг, що каже укурок ЗЕлупенській, ніхто нікуди від корита не піде, хіба що коли розстрілювати почнуть.
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30.11.2024 14:31 Ответить
Для одного лохтората він розповідає як закінчить війну, для іншого що не віддасть ні метра землі. Типовий наперсточнiк. Але це працює кожен раз, і через 100 років буде працювати.
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30.11.2024 14:33 Ответить
Деменція?
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30.11.2024 14:45 Ответить
Твій друг гардон війну закінчив ще середині жовтня . Зеля по тексту не можу оприділити які ти речовини приймаєш ?
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30.11.2024 14:47 Ответить
Ой рило у🤡 відморозок ...має він всіх українських громадян, на великому кремлівському ...увазі ...
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30.11.2024 14:49 Ответить
Передати посаду верховного головнокомандувача Залужному?
Чи обміняти зермака з татіровим на наших полонених?
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30.11.2024 15:11 Ответить
Коли вже ця почвара стулить пельку?
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30.11.2024 15:36 Ответить
а 🤡 насправді і досі грає в кварталі 95 , тільки сцена вся Україна ,він несе всяку муйню , приймає на себе весь акцент , а недороблені чиновникі , журналісти ,політики , виловлюють від цього іді* та якісь надії ...а їх нема ,не буде !!! ця тварина тягне час , і вже здав пів України ...для нього головне втриматися ...цей буратино фсб , дуже не дурак ...
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30.11.2024 15:50 Ответить
Капранов у інтерв'ю Яніні Соколовій якось сказав, що зеля наразі грає х.. на Україні і я з ним згодна
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30.11.2024 17:19 Ответить
У Президента чергове загострення...
Йому вже не війна а гроші на відбудову від партнерів потрібні...які знову підуть у крипту та нерухомість ...
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30.11.2024 16:06 Ответить
єрмак мабуть не ту флешку в суфлер вставив . роботи в завхоза багато . постійні перельоти . недосипання . нестача вітамінів . постійно за вовою треба приглядати . а в ..єдиному мудафоні.. крутять все що з офісу прислали
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30.11.2024 17:18 Ответить
У штучного інтелекту спитали, чи знову в раді маячню читати збирається?
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30.11.2024 17:38 Ответить
...і на шашлик!
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30.11.2024 17:57 Ответить
Гундос Видос Надпотужний, що не скаже, калюжа тільки трохи бульбашками піде, ну іноді ще й осад підийметь
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30.11.2024 18:01 Ответить
ТІльки без тебе
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30.11.2024 18:51 Ответить
А чого так довго чекати, застрілься ще цього року і не муч країну.
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30.11.2024 21:12 Ответить
 
 