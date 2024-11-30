Есть все возможности, чтобы закончить войну в следующем году, - Зеленский

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. И у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - сказал президент.

Зеленский добавил, что будущий президент США Дональд Трамп может оказать большое давление на Россию из-за усиления Украины. Глава государства также указал на дипломатические пути для завершения войны.

"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", - заявил Зеленский.

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Напомним, что в этом же интервью для Sky News президент Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".