Есть все возможности, чтобы закончить войну в следующем году, - Зеленский
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. И у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - сказал президент.
Зеленский добавил, что будущий президент США Дональд Трамп может оказать большое давление на Россию из-за усиления Украины. Глава государства также указал на дипломатические пути для завершения войны.
"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров", - заявил Зеленский.
Напомним, что в этом же интервью для Sky News президент Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".
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тока пєрєдоз !
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До НАТО навіть частинами не візьмуть. З цим НАТО і народ обдурили і країну профукали.
Кінець 2022: зе називає наступний рік вирішальним
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У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський
3,14здобол та крадій, вбивця та зрадник, шоб тобі неголена тварюка це все, тобою накоєне відригнулось і через сраку також. І мпмі ріме з папай сашейтакож, за такого ублюдка шо вони народили та випестовали.
01.09.2023 "Війна може закінчитись і 2023 року" - Зеленський назвав умови
Зеленський - сумна безнадьога. І де він вчергове побачив чергові "можливості" ?
Мабуть йому підказала зграя молотків, які летіли у вирій...
Зеленський до цих пір вважає, що достатньо тільки зажмурити очі і дуууже чогось захотіти - відкриєш очі і воно збудеться.
Бубочку від страху несе вже не по-дитячому...
Ні в нього, ні в його оточення жодних (нових) думок нема. Випадковим комбінуванням старих гасел генерується псевдозміст.
Як-от тепер: "зробимо", "разом", "партнери", "закінчити війну", "відчуваю".
Термін придатности збіг, продукт (від початку бракований, як теперішні міни) остаточно скис - і "з того пива не буде дива".
Куйло здохне, США дадуть тясичу Томагавків, раптово чиновники перестануть красти в країні та інші фантастичні сценарії відкидаємо
Ось конкретно якщо нинішня підтримка продовжиться, бої будуть такі самі разом із кацапськими повітряними ударами та іншим. Як?
Чи обміняти зермака з татіровим на наших полонених?
Йому вже не війна а гроші на відбудову від партнерів потрібні...які знову підуть у крипту та нерухомість ...