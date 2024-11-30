Партнеры обещали оснастить 10 бригад, но полностью оснастили только 2,5, - Зеленский
Украине необходимо оснастить 10 бригад ВСУ, однако США и Европа оснастили полностью только 2,5 бригады.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Они (партнеры - ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня полностью Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", - рассказал Зеленский.
"Кто-то спросил меня, я не хочу сказать, что это позиция некоторых лидеров в Европе о мобилизации и т.д.: что вам нужны молодые и т.д., и я сказал, что вы хотите, чтобы кто-то умер без оружия. Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием", - пояснил президент.
По его словам, ограниченность количества военных зависит от того, что необходимо сохранить как можно больше жизней.
"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - подчеркнул Зеленский.
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ніж будь яка одна компанія виробляє автомобілей в рік...
автомобілі можуть, а простий снаряд зразка 1900 року не можуть...
То чого дивитись на інші країни, коли наші депінгують?
дуже хоче в них перемогти. Сподобалась йому така роль
У Польщі є понад мільйон українців, здатних до військової служби. У Польщі виникла ініціатива набору їх до Українського легіону. Польща зобов'язалася повністю забезпечити чотири бригади. Після повернення з боїв в Україні українські солдати мали б право повернутися до Польщі. Ці бригади мали б ротаційно виводитися до Польщі для поповнення.
Чи хтось в Україні чув про цю ініціативу? Як ви думаєте, скільки українців зголосилися до служби і підписали контракт?
Спочатку я подумав, що вони не хочуть воювати. Але коли перевірив, то з'ясував, що жоден українець не чув про цю ініціативу. Українська влада на українських платформах не проводила жодної інформаційної кампанії. «Незалежні» українські сайти лише коротко згадали про це.
Якби рекламу цього легіону показували хоча б наполовину рідше, ніж рекламу про героїчний «АЗОВ» чи інші українські підрозділи, то такий легіон швидко б сформували.
І я так подумав: якщо українська влада не зацікавлена у створенні чотирьох українських бригад у Польщі, то якщо б дійшло до того, що польська армія захотіла б воювати з «орками» в Україні, чи взагалі її б туди впустили?
Не розумію цього. Як ви думаєте, які причини такої поведінки?
як знайти баланс між майбутньою відбудовою та виробництвом зброї
щоб бути готовими сам на сам через умовні 10 років, проти країни яка мала бюджет мінімум в 10 разів більше в 2022 році, а зараз співвідношення мабуть ще більше.