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Новости Помощь Украине
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Партнеры обещали оснастить 10 бригад, но полностью оснастили только 2,5, - Зеленский

зеленський

Украине необходимо оснастить 10 бригад ВСУ, однако США и Европа оснастили полностью только 2,5 бригады.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они (партнеры - ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня полностью Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", - рассказал Зеленский.

"Кто-то спросил меня, я не хочу сказать, что это позиция некоторых лидеров в Европе о мобилизации и т.д.: что вам нужны молодые и т.д., и я сказал, что вы хотите, чтобы кто-то умер без оружия. Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием", - пояснил президент.

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По его словам, ограниченность количества военных зависит от того, что необходимо сохранить как можно больше жизней.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Украина действительно обсуждает с западными партнерами снижение мобилизационного возраста, - МИД

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) помощь (7763) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+61
Знов хтось іньший "винуватий"!!!!!
А оборонні споруди хто тобі п#дло завадив збудувати?!!!
А дрони де?!!!
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30.11.2024 01:09
+59
А ще Захід ЗЄ в штани насрав,
підкинув йому купу корупціонерів, заважає посадити мільярд дерев, генерувати ******* гігават,
виробити мільйон дронів та тисячі ракет.
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30.11.2024 01:16
+47
Все виноваты, только Зеленский молодец.
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30.11.2024 01:13
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Всі 50+ країн рамштайну, виробляють раз в 10 менше снарядів
ніж будь яка одна компанія виробляє автомобілей в рік...

автомобілі можуть, а простий снаряд зразка 1900 року не можуть...
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30.11.2024 13:21 Ответить
Спецтехноекспорт влізли навіть до чехів в замовлення для нашої країни. Вони за відсотки живуть, а не за кількість вироблених одиниць.
То чого дивитись на інші країни, коли наші депінгують?
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30.11.2024 17:07 Ответить
а що ти гімно зелене зробив окрім відосиків
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30.11.2024 09:23 Ответить
Зеленський "як німецькая актриса порнофильмів" к тому ж нахабна й з постійними претензіями до партнерів.
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30.11.2024 09:34 Ответить
**** знову всіх звинувачує....такими звинуваченнями він готує підгрунтя для прямих перемовин з рашкою і підписання капітуляції.І"Він нє віноватий-то захід 5нас обманув"..
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30.11.2024 09:38 Ответить
Скільки вже можна всі свої провитни спирати на Захід? Де твоє озброєння? Ті міни, які не вибухають і на які Захід та платники податків в Україні дали свої гроші, а ти перетворив на зелене лайно і знову винні всі тільки не ти? Тебе вибрав обдурений тобою і різними бенями нарід, чи Захід?
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30.11.2024 09:52 Ответить
У всіх пройобах ,винуваті Порох або наші партнери.Короче він мушкетер а всі підараси. ***** яке воно кончене.Він приведе країну до потрібного ***** результату.
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30.11.2024 09:59 Ответить
Національний лідер і мученик, який обрав медійний образ поводиря нації, виштовхавши бойових генералів з армії, покриваючи зради своїх наближених, нівілюючи роль Ради і Уряду, замінивши їх офісом з Єрмаком і Татаровим, поблажливо ставлячись до корупціонерів у владі, бізнесі і Армії, звинувачує у всьому Захід, а до себе тільки на "Ви", бо вже ось-ось чекають вибори і він з вже підібраною командою ефективних менеджерів,
дуже хоче в них перемогти. Сподобалась йому така роль
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30.11.2024 10:21 Ответить
Кто то еще верит в какие то гарантии безопасности от Запада в обмен на переговоры и уступки от Украины?
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30.11.2024 10:31 Ответить
https://legion.army.gov.ua

У Польщі є понад мільйон українців, здатних до військової служби. У Польщі виникла ініціатива набору їх до Українського легіону. Польща зобов'язалася повністю забезпечити чотири бригади. Після повернення з боїв в Україні українські солдати мали б право повернутися до Польщі. Ці бригади мали б ротаційно виводитися до Польщі для поповнення.
Чи хтось в Україні чув про цю ініціативу? Як ви думаєте, скільки українців зголосилися до служби і підписали контракт?

Спочатку я подумав, що вони не хочуть воювати. Але коли перевірив, то з'ясував, що жоден українець не чув про цю ініціативу. Українська влада на українських платформах не проводила жодної інформаційної кампанії. «Незалежні» українські сайти лише коротко згадали про це.
Якби рекламу цього легіону показували хоча б наполовину рідше, ніж рекламу про героїчний «АЗОВ» чи інші українські підрозділи, то такий легіон швидко б сформували.
І я так подумав: якщо українська влада не зацікавлена у створенні чотирьох українських бригад у Польщі, то якщо б дійшло до того, що польська армія захотіла б воювати з «орками» в Україні, чи взагалі її б туди впустили?
Не розумію цього. Як ви думаєте, які причини такої поведінки?
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30.11.2024 10:57 Ответить
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/legion-ukraiński-w-polsce-na-krawedzi-upadku-brakuje-chetnych-do-szkolenia/n005e3y
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30.11.2024 13:06 Ответить
Цікавіше інше питання
як знайти баланс між майбутньою відбудовою та виробництвом зброї
щоб бути готовими сам на сам через умовні 10 років, проти країни яка мала бюджет мінімум в 10 разів більше в 2022 році, а зараз співвідношення мабуть ще більше.
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30.11.2024 13:28 Ответить
К слову, какое оно мелочное. Жлоб и в Африке - барыга.
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30.11.2024 13:50 Ответить
Но объективности ради призма нам показывае истинное направление луча - работа в режиме пыня-методичка, набить оскомину у Запада в отношении Украины. Но шо-та у вава в квадрате пошло не так... У Трампа ваапше уже крышу подрывает дорваться к официально .издить нарабсею вместе с хутиным. А ща пока, более 2000 хаароших чмобиков за сутки + 200 ржубл я за доллар.
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30.11.2024 13:59 Ответить
В цього гнойника гундосого хтось постійно винен. А скільки бригад оснастив ти?а держава, під твоїм керуванням скільки оснастила? Чому всі люди складаються на каски, дрони, автівки, шини, генератори і тд власними коштами, а ти підвищуєш податки? Це партнери зупинили ракетні програми Порошенка- Вільха, Грім, Нептун і решту? Це прокляття України в не лідер і не президент.
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30.11.2024 16:02 Ответить
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