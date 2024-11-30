Партнеры обещали оснастить 10 бригад, но полностью оснастили только 2,5, - Зеленский

Украине необходимо оснастить 10 бригад ВСУ, однако США и Европа оснастили полностью только 2,5 бригады.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они (партнеры - ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня полностью Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады", - рассказал Зеленский.

"Кто-то спросил меня, я не хочу сказать, что это позиция некоторых лидеров в Европе о мобилизации и т.д.: что вам нужны молодые и т.д., и я сказал, что вы хотите, чтобы кто-то умер без оружия. Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием", - пояснил президент.

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По его словам, ограниченность количества военных зависит от того, что необходимо сохранить как можно больше жизней.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", - подчеркнул Зеленский.

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