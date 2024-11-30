Словакия уменьшит государственную поддержку для беженцев из Украины

В Словакии приняли поправки к иммиграционным законам, которые уменьшают государственную поддержку для украинских беженцев с 1 марта 2025 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Изменениями в законодательстве ограничен срок пребывания в пунктах временного размещения беженцев до 60 дней (вместо нынешних 120 дней). Кроме того, помощь на проживание будет предоставляться только в течение первых 60 дней после приезда.

Эти изменения не будут касаться только уязвимых социальных групп - пенсионеров старше 65 лет, детей до пяти лет и их опекунов.

Заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе объяснил нововведение тем, что большинство украинских беженцев находят работу и жилье в течение двух месяцев после прибытия, а эти изменения позволят сэкономить до 2 млн евро.

В то же время депутаты от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" критикуют это решение, подчеркивая, что изменения были внесены без консультаций с неправительственными организациями, которые помогают беженцам.

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