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Новости Помощь Украине
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Словакия уменьшит государственную поддержку для беженцев из Украины

біженці

В Словакии приняли поправки к иммиграционным законам, которые уменьшают государственную поддержку для украинских беженцев с 1 марта 2025 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Изменениями в законодательстве ограничен срок пребывания в пунктах временного размещения беженцев до 60 дней (вместо нынешних 120 дней). Кроме того, помощь на проживание будет предоставляться только в течение первых 60 дней после приезда.

Эти изменения не будут касаться только уязвимых социальных групп - пенсионеров старше 65 лет, детей до пяти лет и их опекунов.

Заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе объяснил нововведение тем, что большинство украинских беженцев находят работу и жилье в течение двух месяцев после прибытия, а эти изменения позволят сэкономить до 2 млн евро.

В то же время депутаты от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" критикуют это решение, подчеркивая, что изменения были внесены без консультаций с неправительственными организациями, которые помогают беженцам.

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Автор: 

беженцы (1637) Словакия (975)


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Топ комментарии
+11
Не був би здивований, як би Словаччина, взагалі, почала їх висилати до Раші індивідуально за запитом, або навіть просто всіх скопом.
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30.11.2024 01:45
+4
Фіцо угорець за походженням і такий самий злодюжка як і Орбан. В 2015 році поцупив гроші ЕС, придбав нерухомість в німців а коли викрилось, свого синка, який шухерив, оголосив дебілом і повіз лікуватись в кримську психлікарню. Так що в нього з х.....старі тьорки. Все буде робити в інтересах х.....
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30.11.2024 03:49
+3
Ми, українці, не злопам"ятні. Просто у нас пам"ять хороша. Це щодо нинішніх можновладців - словаків та угорців.
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30.11.2024 01:46
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Не був би здивований, як би Словаччина, взагалі, почала їх висилати до Раші індивідуально за запитом, або навіть просто всіх скопом.
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30.11.2024 01:45 Ответить
Ми, українці, не злопам"ятні. Просто у нас пам"ять хороша. Це щодо нинішніх можновладців - словаків та угорців.
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30.11.2024 01:46 Ответить
Так їм більше на дотації циганам залишиться. За це хоч Євросоюз щедро одаровує.
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30.11.2024 02:01 Ответить
Фіцо угорець за походженням і такий самий злодюжка як і Орбан. В 2015 році поцупив гроші ЕС, придбав нерухомість в німців а коли викрилось, свого синка, який шухерив, оголосив дебілом і повіз лікуватись в кримську психлікарню. Так що в нього з х.....старі тьорки. Все буде робити в інтересах х.....
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30.11.2024 03:49 Ответить

Національні тпадиції. Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо засуджений до страти за звинуваченням у державній зраді. Повішений 18 квітня 1947 року.
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30.11.2024 04:18 Ответить
Ну, не такий вже Тісо був і "геній зла"... Просто, "не на того поставив"... Та й "ставить" тоді не було на кого... Чемберлен з Даладьє нічим не відрізняються від сьогоднішніх Шольца з Байденом... І політика "умиротворення агресора" - практично та сама... Більшовизм був ідеологічно далекий... Єдина РЕАЛЬНА сила, яка могла на той час на щось вплинуть - гітлерівська Німеччина.. Та й була по сусідству... От Тісо цим і скристався - щоб, заодно, крім отримання хоч якоїсь самостійності для словаків, уберегти їх від окупації... Так що тут "не все так просто"...
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30.11.2024 08:29 Ответить
А що є ще такі які собі роботу не знайшли ? Мовний бар'єр не проблема словацька мова то таж українська тільки вимова чеська.
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30.11.2024 08:26 Ответить
 
 