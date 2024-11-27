65% украинских беженцев хотят навсегда остаться в Германии, - СМИ
Десятки тысяч украинцев, которые сбежали от российской агрессии, живут в Германии. Все больше из них, вероятно, больше не хотят возвращаться в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
Так, президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт рассказал, что в центре экстренной помощи в Берлине, где живут тысячи беженцев из Украины, регулярно проводят опрос.
"Полтора года назад большинство говорило, что хотят вернуться в Украину. Сейчас большинство - 65% - говорят: "Мы остаемся здесь. Мы обустраиваемся", - рассказал Зайберт немецкому агентству Deutsche Presse-Agentur.
По его словам, украинские беженцы начали активнее посещать центры занятости и искать работу в Германии.
Отметим, что Германия является страной с самым большим количеством украинских беженцев со статусом временной защиты. Таких в стране - 1,11 миллиона человек, то есть 26,9% от общего количества в ЕС.
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