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65% украинских беженцев хотят навсегда остаться в Германии, - СМИ

Усе більше біженців з України хочуть лишитися в Німеччині назавжди

Десятки тысяч украинцев, которые сбежали от российской агрессии, живут в Германии. Все больше из них, вероятно, больше не хотят возвращаться в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Так, президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт рассказал, что в центре экстренной помощи в Берлине, где живут тысячи беженцев из Украины, регулярно проводят опрос.

"Полтора года назад большинство говорило, что хотят вернуться в Украину. Сейчас большинство - 65% - говорят: "Мы остаемся здесь. Мы обустраиваемся", - рассказал Зайберт немецкому агентству Deutsche Presse-Agentur.

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По его словам, украинские беженцы начали активнее посещать центры занятости и искать работу в Германии.

Отметим, что Германия является страной с самым большим количеством украинских беженцев со статусом временной защиты. Таких в стране - 1,11 миллиона человек, то есть 26,9% от общего количества в ЕС.

Читайте также: Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС за месяц выросло на 33,7 тысяч, - Евростат

Автор: 

беженцы (1639) Германия (6943)


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Топ комментарии
+30
Звинувачувати - дуже просто і легко. У багатьох зруйноване житло, або воно залишилося на окупованій території.
Вам стане краще, якщо ці біженці повернуться на окуповані території?

Не судіть, да не судимі будете.
І зараз такий час, що ніхто не знає, де він опиниться завтра...
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27.11.2024 17:00
+18
Для таких Батьківщина це де жопа в теплі.
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27.11.2024 16:50
+18
це для кожної мислячої людини так.

кожна мисляча людина шукає місце, де безпечно, де справедливо, де комфортно і де тебе на найобують. Таке місце хочется захищати і таке місце стає Батьківщиною.
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27.11.2024 17:03
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Економіка збудована на дешевих кацапських енергоносіях потребує кардинальної перебудови. Чи справляться німці - покажуть наступні 2-3 роки.
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27.11.2024 17:28 Ответить
Із економіка збудована на іншому. А кацапські енергоносії легко змінити.
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27.11.2024 18:04 Ответить
якийсь канцлер Німеччини часів 20-х років минулого віку якось мовив"...ніхто ще не бачив дна Дойче Банка"
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27.11.2024 18:20 Ответить
Давайте честно, ті хто тут виливае на цих людей лайно, насправді сам хоче так само зробити. Але з різних причин не може.
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27.11.2024 17:11 Ответить
Сидишь такой в Ясиноватой потягуєш пивко и сигаретку, а потом ***** такой и пьешь кохфе в Париже с кровасаном
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27.11.2024 17:11 Ответить
Або мешкав десь у занедбаній общазі, а зараз у квартирі у Цюриху, однак знову пивас, сигаретка та ціла купа швейцарських нищаків ...
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30.11.2024 02:42 Ответить
Помнится когда была война в югославии , очень много югов было в Германии. После того как война в Югославии кончилась им всем сообщили что они должны покинуть територию Германии. Дали им время собратся и онулировали им визы. Кто не хотел сам выезжать , тому полиция помагала .
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27.11.2024 17:18 Ответить
Допомогла і вони опинились у Швейцарії ...
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30.11.2024 02:44 Ответить
Повертатися щоб що?

Нема куди і нема заради чого. Тут ще довго не буде нічого доброго та гарного для людей.

Ну хибащо зовсім кончені "вовину тисячу" отримають.
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27.11.2024 17:22 Ответить
Ну тут ще питання, після війни Німеччина достане Чорний Калькулятор, хто не здав екзамен по мові (80%) і не влаштувався на роботу відповідно - скажуть нафік. Пункт 5 їхнього прийому так і каже. Зняття допомоги автоматично викине їх додому.
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27.11.2024 17:24 Ответить
Это пока пособия платят. После войны все, когда все плюшки отберут, и станет понятно кто захочет остаться.
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27.11.2024 17:25 Ответить
вони почнуть красти і вбивати, гадити Німеччині, але не поїдуть. Це кацапський паттерн.
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27.11.2024 17:46 Ответить
Чем дольше человек живет за кордоном, тем меньше шансов на что он вернется. Неважно кто это , украинец, араб или монгол. Тут много всякой херни уже на Германию вывалили, а на самом деле государство там делает серьезные шаги в сторону интеграции украинских и других беженцев. В том числе сильно упростили получение гражданства, например.
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27.11.2024 17:36 Ответить
Проблема не в кількості прожитих років, а в злодійстві української влади
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27.11.2024 19:42 Ответить
Німці таки жопошники, що ще за всі ніштяки їм рахунок виставлять.
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27.11.2024 17:36 Ответить
Люба пані, "жопошники" означає і означало дещо інше. І - навпаки, тут дають гроші, щоб вчилися та йшли працювати за вивченим фахом і платили податки. А соцпакет такий, що вам і не насниться. А почнеш хитрувати з податками - от тоді буде кепсько, що завиєш вовком.
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28.11.2024 00:15 Ответить
Любий пан, я знаю, хто такі німці, я жила в Німеччині. У них діти до батьків у гості ходять зі своїми бутербродами. Тому жмоти німці в усьому. Це їхня ментальність.
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28.11.2024 01:26 Ответить
Може, це вони, щоб батьків не об'їдати?.. Ну, типу, "від нашого столу вашому"?.. Я тут такого не бачу... І це ви ще французів не знали...
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06.12.2024 02:12 Ответить
Взагалі то таке враження, що жителі західної України, та навіть моєї Житомирщини тупо забили місця, які зараз жителі Покровська чи Краматорська вже не мають. Використали систему, хоча їм нічого безпосередньо не загрожувало. Норвегія он це просікла, жителів усіх західних областей, хоча Житомирщини там немає, попросили на вихід. Я б провів лінію Суми-Харків-Дніпро-Запоріжжя-Херсон-Миколаїв-Одеса. Всі решта спекулянти.
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27.11.2024 17:38 Ответить
Я б з задоволенням бачила в Німеччині серед біженців справжніх українців, яких росіяни прийшли вбивати , а не ці кацапські морди, які чекають тут на перемогу росії і всіляко її підримують.
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27.11.2024 17:45 Ответить
А ви звідки в Німеччині ховаєтесь ? Мабуть зі Львову ?
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28.11.2024 01:17 Ответить
Хотілось би, щоб вони краще на росію свою поїхали. Хай би там ублюдок запропонував їм безкоштовне житло чи ще щось, щоб вони забрались геть звідси. З такою ненавистю до України, української мови, всього українського- ці млн. остолопів- майбутня підтримка ублюдка в Німеччині. Хай би забиралися, плювати вже хочеться на це лайно.Воно ж приїхало сюди не тому, що не було куди, а тільки за грошима, як і кацапи це роблять - їм все одно , де срати, лишень би кормили. А потім, коли здійметься на ноги, то і в душу країни почнуть гадити, як це було з ними в Україні. Де кацапу дозволяють жити - воно починає поступово срати, невдячні скоти.
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27.11.2024 17:43 Ответить
Виявилось, що здати екзамен на мінімальний рівень може меншість. Дехто з моїх знайомих провалював його 4 рази. Це зрозуміло. Люди, наприклад, які не змогли за все життя вивчити навіть українську, показали, що ця частина мозку, яка відповідає за мови, після 40-ка років не дає шансів вивчити німецьку. Притому що екзамен включає знання граматики, а більшість тупо не хоче і не вміє вчитись.
Цікаво, що в Польщі українці досить швидко інтегруються, проте росіяни не можуть навіть вивчити Dzień dobry, кажуть Здравствуйте. Поляків це вибішує...
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27.11.2024 17:47 Ответить
Таки так. Помічено, якщо воно ляпало все життя російською в Україні- воно не здатне здати екзамен навіть на рівень А1, не кажучи про В2, який потрібен для повної інтеграції і висококваліфікованої робти.
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27.11.2024 17:59 Ответить
В2 і висококваліфікована робота, це трохи смішно. Особливо, якщо мова про В2-Beruf
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27.11.2024 18:09 Ответить
одразу видно, що ви недалека людина. Якщо ви здаєте екзамен на В2 та були б настільки розумним, щоб пройшли підтвердження свого диплома німецькою мовою - тоді німці б це точно оцінили. І такі випадки існують, але не серед тупих кацапомовних.
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27.11.2024 19:30 Ответить
Мені 62 і я вже здав В1, йтиму на В2 і влаштовуватимусь тут на роботу. Просто є мотивація.
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28.11.2024 00:03 Ответить
Можу тільки позаздрити, що вчасно втікли з кінця епохи бідності
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27.11.2024 18:14 Ответить
терміново потрібне міністерство єдності і повернення!! із великим бюджетом!! це - теж терміново!!
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27.11.2024 18:29 Ответить
А сенс суди повертатись ? Дивитись на корупцію і те як тарифи зростають до "європейських" поки зарплатня падає до індійської ?
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27.11.2024 19:20 Ответить
Якщо захід припинить виплати та не буде спонсорувати мовні курси то більшість повернеться.
Не багато людей хочуть до пенсії мити туалети.
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27.11.2024 19:56 Ответить
Тут ніхто нікого не примушує мити туалети, це люди самі собі прирікають, бо вважають, що їм тут щось винні і несамовито лінуються. Тут можна, за всебічної підтримки німецької держави, вивчити мову, поздавати мовні екзамени, визнати власний диплом, або чомусь новому і цікавому навчитися. І піти працювати за притомні гроші. Було б тільки бажання замість лінощів.
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28.11.2024 00:10 Ответить
Уявімо собі (чисто віртуально), що раптом у німців відібрали право голосувати на виборах, а дали право українським мігрантам. Через років 5-10 Німеччина стане подібною до України.
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27.11.2024 20:31 Ответить
А остальные 8 процентов,дальше поехали?
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27.11.2024 20:42 Ответить
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