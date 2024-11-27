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65% українських біженців хочуть назавжди залишитися в Німеччині, - ЗМІ

Усе більше біженців з України хочуть лишитися в Німеччині назавжди

Десятки тисяч українців, які втекли від російської агресії, живуть у Німеччині. Дедалі більше з них, ймовірно, більше не хочуть повертатися в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Так, президент Державного відомства у справах біженців Марк Зайберт розповів, що у центрі екстреної допомоги у Берліні, де мешкають тисячі біженців з України, регулярно проводять опитування.

"Півтора року тому більшість говорила, що хочуть повернутися до України. Зараз більшість – 65% – кажуть: "Ми залишаємося тут. Ми облаштовуємось", - розповів Зайберт німецькому агентству Deutsche Presse-Agentur.

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За його словами, українські біженці почали активніше відвідувати центри зайнятості та шукати роботу в Німеччині.

Зазначимо, що Німеччина є країною з найбільшою кількістю українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Таких у країні - 1,11 мільйона осіб, тобто 26,9% від загальної кількості в ЄС.

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Автор: 

біженці (1856) Німеччина (7316)


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Топ коментарі
+30
Звинувачувати - дуже просто і легко. У багатьох зруйноване житло, або воно залишилося на окупованій території.
Вам стане краще, якщо ці біженці повернуться на окуповані території?

Не судіть, да не судимі будете.
І зараз такий час, що ніхто не знає, де він опиниться завтра...
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27.11.2024 17:00
+18
Для таких Батьківщина це де жопа в теплі.
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27.11.2024 16:50
+18
це для кожної мислячої людини так.

кожна мисляча людина шукає місце, де безпечно, де справедливо, де комфортно і де тебе на найобують. Таке місце хочется захищати і таке місце стає Батьківщиною.
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27.11.2024 17:03
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Економіка збудована на дешевих кацапських енергоносіях потребує кардинальної перебудови. Чи справляться німці - покажуть наступні 2-3 роки.
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27.11.2024 17:28 Відповісти
Із економіка збудована на іншому. А кацапські енергоносії легко змінити.
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27.11.2024 18:04 Відповісти
якийсь канцлер Німеччини часів 20-х років минулого віку якось мовив"...ніхто ще не бачив дна Дойче Банка"
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27.11.2024 18:20 Відповісти
Давайте честно, ті хто тут виливае на цих людей лайно, насправді сам хоче так само зробити. Але з різних причин не може.
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27.11.2024 17:11 Відповісти
Сидишь такой в Ясиноватой потягуєш пивко и сигаретку, а потом ***** такой и пьешь кохфе в Париже с кровасаном
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27.11.2024 17:11 Відповісти
Або мешкав десь у занедбаній общазі, а зараз у квартирі у Цюриху, однак знову пивас, сигаретка та ціла купа швейцарських нищаків ...
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30.11.2024 02:42 Відповісти
Помнится когда была война в югославии , очень много югов было в Германии. После того как война в Югославии кончилась им всем сообщили что они должны покинуть територию Германии. Дали им время собратся и онулировали им визы. Кто не хотел сам выезжать , тому полиция помагала .
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27.11.2024 17:18 Відповісти
Допомогла і вони опинились у Швейцарії ...
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30.11.2024 02:44 Відповісти
Повертатися щоб що?

Нема куди і нема заради чого. Тут ще довго не буде нічого доброго та гарного для людей.

Ну хибащо зовсім кончені "вовину тисячу" отримають.
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27.11.2024 17:22 Відповісти
Ну тут ще питання, після війни Німеччина достане Чорний Калькулятор, хто не здав екзамен по мові (80%) і не влаштувався на роботу відповідно - скажуть нафік. Пункт 5 їхнього прийому так і каже. Зняття допомоги автоматично викине їх додому.
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27.11.2024 17:24 Відповісти
Это пока пособия платят. После войны все, когда все плюшки отберут, и станет понятно кто захочет остаться.
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27.11.2024 17:25 Відповісти
вони почнуть красти і вбивати, гадити Німеччині, але не поїдуть. Це кацапський паттерн.
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27.11.2024 17:46 Відповісти
Чем дольше человек живет за кордоном, тем меньше шансов на что он вернется. Неважно кто это , украинец, араб или монгол. Тут много всякой херни уже на Германию вывалили, а на самом деле государство там делает серьезные шаги в сторону интеграции украинских и других беженцев. В том числе сильно упростили получение гражданства, например.
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27.11.2024 17:36 Відповісти
Проблема не в кількості прожитих років, а в злодійстві української влади
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27.11.2024 19:42 Відповісти
Німці таки жопошники, що ще за всі ніштяки їм рахунок виставлять.
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27.11.2024 17:36 Відповісти
Люба пані, "жопошники" означає і означало дещо інше. І - навпаки, тут дають гроші, щоб вчилися та йшли працювати за вивченим фахом і платили податки. А соцпакет такий, що вам і не насниться. А почнеш хитрувати з податками - от тоді буде кепсько, що завиєш вовком.
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28.11.2024 00:15 Відповісти
Любий пан, я знаю, хто такі німці, я жила в Німеччині. У них діти до батьків у гості ходять зі своїми бутербродами. Тому жмоти німці в усьому. Це їхня ментальність.
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28.11.2024 01:26 Відповісти
Може, це вони, щоб батьків не об'їдати?.. Ну, типу, "від нашого столу вашому"?.. Я тут такого не бачу... І це ви ще французів не знали...
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06.12.2024 02:12 Відповісти
Взагалі то таке враження, що жителі західної України, та навіть моєї Житомирщини тупо забили місця, які зараз жителі Покровська чи Краматорська вже не мають. Використали систему, хоча їм нічого безпосередньо не загрожувало. Норвегія он це просікла, жителів усіх західних областей, хоча Житомирщини там немає, попросили на вихід. Я б провів лінію Суми-Харків-Дніпро-Запоріжжя-Херсон-Миколаїв-Одеса. Всі решта спекулянти.
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27.11.2024 17:38 Відповісти
Я б з задоволенням бачила в Німеччині серед біженців справжніх українців, яких росіяни прийшли вбивати , а не ці кацапські морди, які чекають тут на перемогу росії і всіляко її підримують.
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27.11.2024 17:45 Відповісти
А ви звідки в Німеччині ховаєтесь ? Мабуть зі Львову ?
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28.11.2024 01:17 Відповісти
Хотілось би, щоб вони краще на росію свою поїхали. Хай би там ублюдок запропонував їм безкоштовне житло чи ще щось, щоб вони забрались геть звідси. З такою ненавистю до України, української мови, всього українського- ці млн. остолопів- майбутня підтримка ублюдка в Німеччині. Хай би забиралися, плювати вже хочеться на це лайно.Воно ж приїхало сюди не тому, що не було куди, а тільки за грошима, як і кацапи це роблять - їм все одно , де срати, лишень би кормили. А потім, коли здійметься на ноги, то і в душу країни почнуть гадити, як це було з ними в Україні. Де кацапу дозволяють жити - воно починає поступово срати, невдячні скоти.
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27.11.2024 17:43 Відповісти
Виявилось, що здати екзамен на мінімальний рівень може меншість. Дехто з моїх знайомих провалював його 4 рази. Це зрозуміло. Люди, наприклад, які не змогли за все життя вивчити навіть українську, показали, що ця частина мозку, яка відповідає за мови, після 40-ка років не дає шансів вивчити німецьку. Притому що екзамен включає знання граматики, а більшість тупо не хоче і не вміє вчитись.
Цікаво, що в Польщі українці досить швидко інтегруються, проте росіяни не можуть навіть вивчити Dzień dobry, кажуть Здравствуйте. Поляків це вибішує...
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27.11.2024 17:47 Відповісти
Таки так. Помічено, якщо воно ляпало все життя російською в Україні- воно не здатне здати екзамен навіть на рівень А1, не кажучи про В2, який потрібен для повної інтеграції і висококваліфікованої робти.
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27.11.2024 17:59 Відповісти
В2 і висококваліфікована робота, це трохи смішно. Особливо, якщо мова про В2-Beruf
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27.11.2024 18:09 Відповісти
одразу видно, що ви недалека людина. Якщо ви здаєте екзамен на В2 та були б настільки розумним, щоб пройшли підтвердження свого диплома німецькою мовою - тоді німці б це точно оцінили. І такі випадки існують, але не серед тупих кацапомовних.
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27.11.2024 19:30 Відповісти
Мені 62 і я вже здав В1, йтиму на В2 і влаштовуватимусь тут на роботу. Просто є мотивація.
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28.11.2024 00:03 Відповісти
Можу тільки позаздрити, що вчасно втікли з кінця епохи бідності
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27.11.2024 18:14 Відповісти
терміново потрібне міністерство єдності і повернення!! із великим бюджетом!! це - теж терміново!!
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27.11.2024 18:29 Відповісти
А сенс суди повертатись ? Дивитись на корупцію і те як тарифи зростають до "європейських" поки зарплатня падає до індійської ?
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27.11.2024 19:20 Відповісти
Якщо захід припинить виплати та не буде спонсорувати мовні курси то більшість повернеться.
Не багато людей хочуть до пенсії мити туалети.
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27.11.2024 19:56 Відповісти
Тут ніхто нікого не примушує мити туалети, це люди самі собі прирікають, бо вважають, що їм тут щось винні і несамовито лінуються. Тут можна, за всебічної підтримки німецької держави, вивчити мову, поздавати мовні екзамени, визнати власний диплом, або чомусь новому і цікавому навчитися. І піти працювати за притомні гроші. Було б тільки бажання замість лінощів.
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28.11.2024 00:10 Відповісти
Уявімо собі (чисто віртуально), що раптом у німців відібрали право голосувати на виборах, а дали право українським мігрантам. Через років 5-10 Німеччина стане подібною до України.
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27.11.2024 20:31 Відповісти
А остальные 8 процентов,дальше поехали?
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27.11.2024 20:42 Відповісти
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