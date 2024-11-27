65% українських біженців хочуть назавжди залишитися в Німеччині, - ЗМІ

Десятки тисяч українців, які втекли від російської агресії, живуть у Німеччині. Дедалі більше з них, ймовірно, більше не хочуть повертатися в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Так, президент Державного відомства у справах біженців Марк Зайберт розповів, що у центрі екстреної допомоги у Берліні, де мешкають тисячі біженців з України, регулярно проводять опитування.

"Півтора року тому більшість говорила, що хочуть повернутися до України. Зараз більшість – 65% – кажуть: "Ми залишаємося тут. Ми облаштовуємось", - розповів Зайберт німецькому агентству Deutsche Presse-Agentur.

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За його словами, українські біженці почали активніше відвідувати центри зайнятості та шукати роботу в Німеччині.

Зазначимо, що Німеччина є країною з найбільшою кількістю українських біженців зі статусом тимчасового захисту. Таких у країні - 1,11 мільйона осіб, тобто 26,9% від загальної кількості в ЄС.

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