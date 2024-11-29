Если мы хотим остановить "горячую фазу" войны, нужно взять в НАТО территории Украины, которые находятся под ее контролем, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленского попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что одним из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть отказ Киева от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

Зеленский заявил, что подконтрольной части Украины может быть предложено членство в НАТО, чтобы положить конец "горячей фазе войны". В то же время он подчеркнул, что именно приглашение в НАТО должно касаться всех международно признанных границ Украины.

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"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Мы должны сделать это быстро", - заявил глава государства.

Президент добавил, что оккупированные Россией украинские территории могут быть возвращены дипломатическим путем в будущем.

Напомним, что издание Reuters со ссылкой на письмо МИД Украины сообщало, что Украина призвала страны НАТО принять решение о ее приглашении в Альянс.

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