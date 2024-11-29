Если мы хотим остановить "горячую фазу" войны, нужно взять в НАТО территории Украины, которые находятся под ее контролем, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленского попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что одним из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть отказ Киева от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.
Зеленский заявил, что подконтрольной части Украины может быть предложено членство в НАТО, чтобы положить конец "горячей фазе войны". В то же время он подчеркнул, что именно приглашение в НАТО должно касаться всех международно признанных границ Украины.
"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Мы должны сделать это быстро", - заявил глава государства.
Президент добавил, что оккупированные Россией украинские территории могут быть возвращены дипломатическим путем в будущем.
Напомним, что издание Reuters со ссылкой на письмо МИД Украины сообщало, что Украина призвала страны НАТО принять решение о ее приглашении в Альянс.
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И в НАТО..
Там с минами не прокатит как в Украине..солдаты идиоты зонтиками не запаслись..
И оцените красоту игры!!!
Завертелись напёрстки ...кркчу верчу верчу кручу...
Перестановки. Отличных людей в типа правительство .но !!! На должность ничего не решающую. так постоять рядом...
А давай в нашу банду возьмём честного..
Если что. То узнает.. у его помощника взорвутся гранаты...или сам упадет в вертолете .ну или выпьет что нибудь с лошадиной дозой наркоты... Или посадим..к Червинскому...
ЛЮбой израильтянин вам объяснит, что земля в обмен на будь - что - это нае*алово! с самой первой буквы и до последней точки.
В 2006 году отдали Газу в обмен на мир.
Международное сообщество ну, бл*ть очень нас просило, на сра*у падало "отдайте и будет мир", а дальше все знают.
Мы ушли из Газы и 18 лет получаем оттуда "мирные ракетные приветы". Кто-то , кто просил нас уйти из Газы извинился перед нами?
Да украинцам это и по своей истории известно. Была ядерка и бумажка туалетная взамен. Ядерку забрали . Бумагой подтерлись.
Вот точно так же будет и с землёй.
Землю родную, родину заберут.
А бумажку заныкают.
Начнут выдвигать дополнительные условия до потери пульса лет 50.
Не отдавайте своей земли ни за какие посулы, ни за какую лапшу на уши, какой бы сладкой она ни казалась!
Вован, а як нарахунок кордонів 1991-го?. Вже ні.
У країні захопили територію, і цей, говорить про мир.
Хто розпочав війну? Де суди над агресором? Де репарації? Покарання агресора?? Коли повернемо землю захоплену агресором???
Без цих питань миру не буде, це засвідчила історія.
Усі народи втрачали територію і тільки й робили, що точили ножі, щоб повернути свої території.
Яка дипломатія?? Звідки така впевненість, що потім обов'язково заберемо дипломатичним шляхом?
ДНР, ЛНР вже понад 10 років, яка дипломатія? На захопленій росією теріорії проживатимуть через 5-10 років одні башкири, буряти, росіяни та інші народи рф, місцеву владу представлятимуть приїжджі росіяни, через 5-10 років вони стануть вже корінними жителями, народять калмиків, приберуть все, що нагадувало Україну. Що і як ви звільнятимете?
Була ФРН та НДР, 50 років пройшло до об'єднання, там були німці із двох сторін. А ще є дві Кореї, але там живуть лише корейці із двох сторін.
"Дипломатичним шляхом"??? Там буде військова база Росії. Будь-коли новий напад.
А хто вам сказав, що віддавши території, через 2-3 роки не буде завдано удару по захопленню решти України. Їм ще ближче буде до Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Полтави, Черкас.
Росія приходить завжди на довгі роки. Східна Пруссія (Калінінград), Сахалін, Курили, ДНР+ЛНР. З місцевих, хто залишиться, будуть сформовані бригади кремлівської армії. Не говорю про дітей та їх виховання в школах на залишених ворогові областях.
Відрізали від Азовського моря, втрачено практично весь південь України. Росіяни захопили сухопутний коридор до Криму та знаходяться навпроти Очакова Миколаївської області, навпроти Херсона. В Енергодарі навпроти Нікополя, все це Запорізька область.
Українців ви залишаєте в окупації, чи їм усім з тієї землі тікати, на радість кремля?
Такий "мир" в обмін не землю України, пропонує путін та адміністрація трампу. А в нас вже хочуть погодитися та подати цю пропозицію народу України.
"Якщо боягузтво нинішніх батьків називають обережністю, обов'язково настане час, коли рабство дітей назвуть відданістю".
Джахар Дудаєв
Допоки козирь з буратінкою рулять-навіть близько не допустять до себе.
А будувати укріплення і створювати дивізії, для розповсюдження позитивного досвіду успішних бригад, скоріш за все буде вже новий ТВО президента.
на .шоденні. темпи здачі територій України ;
на зрадо-бездарну ЗЕ-владу кремлівських засланців;
на НЕ спроможність (вірніше -умисний саботаж) організувати
спротив рашо-ординській навалі .Навіть на місцевих рівнях
самооборони .т.я. ЗЕ-дауни- більше бояться україн. народу
(остання заява ЗЕ-побєдоносця:-- Кто НЕ сдал трофейное
оружее---будет седеть!!!) Відповідно: ніхто із нас тепер НЕ
зможе взяти із собою на той Світ хоч пару рашо--виродків!
Ось це і Є розплата...за вибір-73%. або картина масл."Припливли"
Народ загнаний у тупікову ситуацію цілковитої безвиході. аніж як погоджуватися із залишком території --прихилитися до рятівногоНАТО. бо післязавтра і цього варіанту може НЕ стати../без пустельного Криму і роздовбаного.Донбасу( навіть із його кладовою корисних коп.) та іще залишається жити Україна...
См. Стамбульские соглашения.
А потом всё повторится,как -- 2014 - 2022г.г.
Якщо не знає який то, скопіювада би із закордонних джерел,якось так.
Навіщо дурити людей, типу,що не віддам зовсім,то в межах 91-го,то 14-го,то 22-го,тим більше,що своїх можливостей зробити це,не постарав ніяких.
Я звичайно цього не хочу, але так вилядає, що Лівобережжя не буде. А ще через кілька років і решта пропаде.
Короче, идет большой слив Украины, а чтобы народ не сопротивлялся, заранее затребовали мобилизовывать 18-летних. Ну и Путину предложили, судя по всему, поменять Сирию на Украину, что сейчас и происходит. Это тоже похоже на очередную Трамповскую «сделку». Давно такой движухи не было.
Ось така перспектива Західної, Центральної та частеово Східної України. Доведеться утримувати армії, що по суті контролюватимуть окремі групи областей України. І після цього вони звідти ніколи вже не підуть. Тоді питання, а про який суверенітет йде мова?! Земля в обмін на введення легіонів НАТО?! До біса такі манси!!! Ми були, є й будемо самі собі господарі!!!
Ти ж голодранець! Залежиш від всіх і так само винен всьому світу! Копняка під зад і за паребрик, до свої господарів у московії!!
На цьому 1 грудня наголосив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Києві.
https://www.youtube.com/watch?v=VqkxOsjMSAs
Хоча,чи хто ще памятає,як носився з ним по світу,а вийшов пшик,бо початково був нереальним по суті.