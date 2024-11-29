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Если мы хотим остановить "горячую фазу" войны, нужно взять в НАТО территории Украины, которые находятся под ее контролем, - Зеленский

Зеленський про припинення гарячої фази війни

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленского попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что одним из планов новоизбранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть отказ Киева от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

Зеленский заявил, что подконтрольной части Украины может быть предложено членство в НАТО, чтобы положить конец "горячей фазе войны". В то же время он подчеркнул, что именно приглашение в НАТО должно касаться всех международно признанных границ Украины.

Читайте также: Мы должны обеспечить будущее членство Украины в НАТО, - евродепутат Ауштрявичюс

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Мы должны сделать это быстро", - заявил глава государства.

Президент добавил, что оккупированные Россией украинские территории могут быть возвращены дипломатическим путем в будущем.

Напомним, что издание Reuters со ссылкой на письмо МИД Украины сообщало, что Украина призвала страны НАТО принять решение о ее приглашении в Альянс.

Читайте также: Парламентская ассамблея НАТО призвала как можно быстрее принять Украину в Альянс

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) НАТО (9962) россия (95365) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+38
"Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 р. НЕ ПІДТРИМАЛА звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО .
Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати."
А тепер ,,я готовий припинити війну"...
Запроданець...😡
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29.11.2024 21:28
+37
Помнится Зеленский предявля Порошенкот за сдачу Крыма . Хотя на тот момент Порошенко НЕ являлся презедентом Украины.7 июня 2014 года состоялась инаугурация Петра Порошенко, который стал пятым президентом Украины.
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29.11.2024 21:31
+33
Ні, коЗЄля, так не буде.

Не вийде у тебе вже ні ЄС, ні НАТО.
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29.11.2024 21:24
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Зе просто знущається з народу України та членів НАТО
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29.11.2024 22:30 Ответить
Мародер
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29.11.2024 22:32 Ответить
Для какое на ...й НАТО...ты веруешь как советский прапорщик. Не мечтал во сне! Зеля !!! Ты глава мафии !!
И в НАТО..
Там с минами не прокатит как в Украине..солдаты идиоты зонтиками не запаслись..
И оцените красоту игры!!!
Завертелись напёрстки ...кркчу верчу верчу кручу...
Перестановки. Отличных людей в типа правительство .но !!! На должность ничего не решающую. так постоять рядом...
А давай в нашу банду возьмём честного..
Если что. То узнает.. у его помощника взорвутся гранаты...или сам упадет в вертолете .ну или выпьет что нибудь с лошадиной дозой наркоты... Или посадим..к Червинскому...
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29.11.2024 22:32 Ответить
А этот честный дурак?
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30.11.2024 01:17 Ответить
хто йому слова пише?
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29.11.2024 23:07 Ответить
Точно відомо, що букви від Кирила та Мефодія!😅
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30.11.2024 01:18 Ответить
діма литвин, єрмак, подоляк та ще якісь гниди.
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01.12.2024 08:20 Ответить
Такий розумний, аж страшно
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29.11.2024 23:11 Ответить
Якась маячня і чим далі тим гірша. 1. Хто буде приймати Україну в НАТО, коли не зупинений наступ росіян? 2. Як він бачить свою готовність припинити гарячу стадію війни, коли росіяни пруть вперед і чхати хотіли на його слова? 3. Чому не мінується все що не можна втримати у багато шарів, і не робиться непрохідним? Багато ще інших чому. Клоун показав свою остаточну імпотенцію у керуванні країною і має піти у відставку.
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29.11.2024 23:35 Ответить
Я думаю что отказ от всех территорий - это перебор. Разве что вынести вопрос этих территорий за скобки, а не отказываться от них официально.
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29.11.2024 23:41 Ответить
****** мінскі волали вони)))) ****** клоуни
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30.11.2024 00:06 Ответить
клоуны это понятно, а Отупевшие зелеДрочеры???
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30.11.2024 18:41 Ответить
вони не підутьна це
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30.11.2024 00:11 Ответить
А шо сі стало? Не той бобер і не туди запердолив?😬
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30.11.2024 01:13 Ответить
Як вже дістала смарагдова шмаркля..януковощ визива менше огиди....
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30.11.2024 05:38 Ответить
Igor Borts

ЛЮбой израильтянин вам объяснит, что земля в обмен на будь - что - это нае*алово! с самой первой буквы и до последней точки.

В 2006 году отдали Газу в обмен на мир.
Международное сообщество ну, бл*ть очень нас просило, на сра*у падало "отдайте и будет мир", а дальше все знают.
Мы ушли из Газы и 18 лет получаем оттуда "мирные ракетные приветы". Кто-то , кто просил нас уйти из Газы извинился перед нами?
Да украинцам это и по своей истории известно. Была ядерка и бумажка туалетная взамен. Ядерку забрали . Бумагой подтерлись.
Вот точно так же будет и с землёй.
Землю родную, родину заберут.
А бумажку заныкают.
Начнут выдвигать дополнительные условия до потери пульса лет 50.

Не отдавайте своей земли ни за какие посулы, ни за какую лапшу на уши, какой бы сладкой она ни казалась!
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30.11.2024 06:20 Ответить
подивіться на Палестину 1933 року і зараз, там ситуація кардинально інша
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30.11.2024 21:26 Ответить
послухайте, як ''забрали'' ядерку----------------"США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко.
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01.12.2024 08:29 Ответить
Якщо ми хочемо зупинити "гарячу фазу" війни, потрібно взяти до НАТО території України, які перебувають під її контролем,- Зеленський

Вован, а як нарахунок кордонів 1991-го?. Вже ні.
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30.11.2024 06:59 Ответить
А вiн на шо дивиться про те й спiвае пiд акомпанемент йедного патика на 2 струна.
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30.11.2024 12:44 Ответить
У давнину говорили, хто говорить про мир, не готовий оборонятися (воювати).
У країні захопили територію, і цей, говорить про мир.
Хто розпочав війну? Де суди над агресором? Де репарації? Покарання агресора?? Коли повернемо землю захоплену агресором???
Без цих питань миру не буде, це засвідчила історія.
Усі народи втрачали територію і тільки й робили, що точили ножі, щоб повернути свої території.
Яка дипломатія?? Звідки така впевненість, що потім обов'язково заберемо дипломатичним шляхом?
ДНР, ЛНР вже понад 10 років, яка дипломатія? На захопленій росією теріорії проживатимуть через 5-10 років одні башкири, буряти, росіяни та інші народи рф, місцеву владу представлятимуть приїжджі росіяни, через 5-10 років вони стануть вже корінними жителями, народять калмиків, приберуть все, що нагадувало Україну. Що і як ви звільнятимете?
Була ФРН та НДР, 50 років пройшло до об'єднання, там були німці із двох сторін. А ще є дві Кореї, але там живуть лише корейці із двох сторін.
"Дипломатичним шляхом"??? Там буде військова база Росії. Будь-коли новий напад.
А хто вам сказав, що віддавши території, через 2-3 роки не буде завдано удару по захопленню решти України. Їм ще ближче буде до Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Полтави, Черкас.
Росія приходить завжди на довгі роки. Східна Пруссія (Калінінград), Сахалін, Курили, ДНР+ЛНР. З місцевих, хто залишиться, будуть сформовані бригади кремлівської армії. Не говорю про дітей та їх виховання в школах на залишених ворогові областях.
Відрізали від Азовського моря, втрачено практично весь південь України. Росіяни захопили сухопутний коридор до Криму та знаходяться навпроти Очакова Миколаївської області, навпроти Херсона. В Енергодарі навпроти Нікополя, все це Запорізька область.
Українців ви залишаєте в окупації, чи їм усім з тієї землі тікати, на радість кремля?
Такий "мир" в обмін не землю України, пропонує путін та адміністрація трампу. А в нас вже хочуть погодитися та подати цю пропозицію народу України.
"Якщо боягузтво нинішніх батьків називають обережністю, обов'язково настане час, коли рабство дітей назвуть відданістю".
Джахар Дудаєв
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30.11.2024 07:46 Ответить
А є вибір? Якщо фізично не вистачає солдатів, то всі ваші обгрунтовані і логічні бажання залишаться лише вашими бажаннями. В Україні ідіократія, тому нічого розумного очікувати не варто. На всіх владних рівнях недоумки.
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30.11.2024 21:10 Ответить
Вибір ви просрали
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01.12.2024 00:47 Ответить
З окопу пишеш, герой, пропонуєш воювати до останнього українця, може ти жид...
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01.12.2024 00:24 Ответить
Пропонуєш капітуляцію?
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01.12.2024 05:51 Ответить
бенин Оманский Нарик, а ты что для этого сделал, собрал рыговско- фсбэшную кодлу во главе с шестёркой тадеева Елдаком, сдал часть Украины разминировав Чонгар поставив главой сбу баКланова(который на свободе) , заморозил программы ПВО в замен на бенин асфальт и т.д Украине ни чего не светит с этим потужным Дегенератом и его кодлой...
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30.11.2024 08:14 Ответить
💯 так! На жаль нема , хоч третини генералів , офіцерів , дипломатів , які чудово це розуміють і могли -би припинити ЦЕЙ КРОВАВИЙ ЦИРК БРЕХНІ І ЗРАДИ , зеленої вши ! Зберіть ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЮ І РОЗКАЖІТЬ НА ВЕСЬ Світ, що МАМЕ Зеленський ВОРОГ і співпрацює з ТЕРРОРИСТИЧНОЮ паРашею ! Всіми своїми діями - зірваною обороноздатністю перед наступом РАШИСТІВ, МІЛЬЯРДНИМИ РЗКРАДАННЯМИ в МО -Фортифікації, МІНИ, ОЗБРОЕННЯ , одяг, ‼️І навіть їжа в тих , хто віддає свое життя ! ЗЕПОКИДЬОК ПРИЗНАЧИВ І КРИШУЄ ПОСІБНИКІВ І СПІВЧАСНИКІВ ВБИВЦЬ українських громадян
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30.11.2024 10:46 Ответить
Саме ЗЕІУДА - причина , КАТАСТРОФИ ! Невжє , в найкращих розвідках Світу , нема ФАКТІВ -ДОКАЗІВ, ойго і Ермачидли з татаровим співучасті з ТЕРРОРИСТИЧНИМ РЕЖИМОМ *****????
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30.11.2024 10:49 Ответить
Саме ЗЕІУДА - причина , КАТАСТРОФИ ! Невжє , в найкращих розвідках Світу , нема ФАКТІВ -ДОКАЗІВ, ойго і Ермачидли з татаровим співучасті з ТЕРРОРИСТИЧНИМ РЕЖИМОМ *****?????
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30.11.2024 10:50 Ответить
Саме ЗЕІУДА - причина , КАТАСТРОФИ ! Невжє , в найкращих розвідках Світу , нема ФАКТІВ -ДОКАЗІВ, ойго і Ермачидли з татаровим співучасті з ТЕРРОРИСТИЧНИМ РЕЖИМОМ *****?????
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30.11.2024 10:52 Ответить
ВІКА . ти сьогодні занадто багато взяла на грудь --- сходи відпочинь і прохмелись --- як там погода на луб.янці . дзержинського вже поставили назад на п.ядестал ???????
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30.11.2024 14:25 Ответить
Сенатор США Виктория Спартц прямо обвинила Зеленского в том, что Украина оказалась в таком положении как сейчас. Этот "величайший думал и говорил, что управлять государством это, как на пианино играть ***. Ну и как, получается играть? Пока в этой банде будут ермаки, портновы, татаровы и к сложно говорить о победе. Еще хочется узнать, как эти 73% наслаждаются симфонией или они уже далече.
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30.11.2024 13:29 Ответить
Ех, взяти тебе за ноги та зі всього маху грохнути в бетонний стовп!
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30.11.2024 09:06 Ответить
На початку потрібно зупинити крадівництво, а потім розмовляти про ЄС та НАТО
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30.11.2024 10:18 Ответить
Для отримання траншу вони мали прийняти якийсь закон. Закон прийняли, транш отримали, а гравець наклав вето на закон. Уявляєте, як це кодло реготало---ми зробили їх разом.
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01.12.2024 08:33 Ответить
Два, вовчик, это тебе не хром по роялю
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30.11.2024 10:18 Ответить
Треба скидати цю владу любим (демократичним, звісно ж...) способом і НЕГАЙНО. Адмініс(т)раторе, заблокуй мене вчергове "за порушення правил". Адже це заклик до повалення існуючого режиму. Дафа, дафай...
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30.11.2024 10:36 Ответить
Так зневажливо до Адмiн панства. Кацапе, та я тебе перервав би навiл (по IP) за такi слова.
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30.11.2024 12:33 Ответить
Цікаво, що їх заставляє говорити про речі, які і так не стануться? Зрозуміло, що цього не буде і їм напряму кажуть, що цього не буле. Це так само як з Південною Кореєю, сказали зброю не продамо, цілий міністр оборони туда летів, і йому знов сказали в обличчя "зброю не продамо". Це якесь порушення психіки, коли їм кажуть в очі, що не зроблять, а вони бігають, про це говорять, їдуть просити?
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30.11.2024 10:57 Ответить
Такое з ним иноди бувае, он выскакивае и начинае нести х**ню.
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30.11.2024 11:42 Ответить
слово иногда здесь - не уместно
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30.11.2024 12:51 Ответить
Вологі мрії
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30.11.2024 11:59 Ответить
То бовдур щоби не мовчати.
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30.11.2024 12:50 Ответить
А з мiсяць тому говорив навпаки, мовляв, ни пяди - врагу, таким чином виправдовуючи свою недолугiсть у виконаннi всих недолiкiв для вступу в НАТО, згiдно з вимогами НАТО. Звiсно, корупцiя в Украiнi - на першому мiсцi. Пiд час вйни - це саботаж, якщо не сказати бльше, тiпо, зешабаш.
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30.11.2024 12:30 Ответить
Ну й ну,там якраз потребують козиря у своєму штабі.
Допоки козирь з буратінкою рулять-навіть близько не допустять до себе.
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30.11.2024 12:31 Ответить
Але ж приймаючи до уваги кількість рос агентури в найближчому оточенні Зелі, в НАТО, допоки він залишається ТВО президента, нас не візьмуть.
А будувати укріплення і створювати дивізії, для розповсюдження позитивного досвіду успішних бригад, скоріш за все буде вже новий ТВО президента.
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30.11.2024 12:46 Ответить
Может просто надо перестать стрелять
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30.11.2024 12:50 Ответить
за це його і вибирали..
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30.11.2024 19:12 Ответить
Ні! Потрібно, щоб війська НАТО були вже в Україні!
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30.11.2024 12:55 Ответить
Схоже Захід,обіцянками про НАТО,просто дурить зеленого Буратіно щоб хоч тимчасово припинити війну. Дурачок підпише мир,території офіційно відійдуть Рашці.а НАТО буде недосяжне..
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30.11.2024 13:05 Ответить
Зважаючи :
на .шоденні. темпи здачі територій України ;
на зрадо-бездарну ЗЕ-владу кремлівських засланців;
на НЕ спроможність (вірніше -умисний саботаж) організувати
спротив рашо-ординській навалі .Навіть на місцевих рівнях
самооборони .т.я. ЗЕ-дауни- більше бояться україн. народу
(остання заява ЗЕ-побєдоносця:-- Кто НЕ сдал трофейное
оружее---будет седеть!!!) Відповідно: ніхто із нас тепер НЕ
зможе взяти із собою на той Світ хоч пару рашо--виродків!
Ось це і Є розплата...за вибір-73%. або картина масл."Припливли"
Народ загнаний у тупікову ситуацію цілковитої безвиході. аніж як погоджуватися із залишком території --прихилитися до рятівногоНАТО. бо післязавтра і цього варіанту може НЕ стати../без пустельного Криму і роздовбаного.Донбасу( навіть із його кладовою корисних коп.) та іще залишається жити Україна...
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30.11.2024 13:18 Ответить
На 12 трильйонів корисних копалин знаходяться на тимчасово
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30.11.2024 14:21 Ответить
За дослідженням компаніі SecDev з Канади на тимчасово окупованих територіях знаходяться корисні копалини на 12 трильйонів доларів. І все це Зеленських хоче обміняти на договір, який, ще невідомо як відгукнеться Українцям?!
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30.11.2024 15:08 Ответить
Іншими словами я нашкодив, а НАТО має розгрібати твоє лайно
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30.11.2024 16:10 Ответить
Якщо Нато повинно взяти під контроль теріторію України, воно повинно взяти і владу. А як же ж тоді, вам, бідолашним красти?
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30.11.2024 16:35 Ответить
ПЕРЕНЕСИ СТОЛИЦЮ У ЛЬВІВ А КИЇВ ТА ОБЛАСТЬ ЗРОБИ ЯК ВАТІКАН !!!
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30.11.2024 17:16 Ответить
Путин считает, что Львов, Ивано-Франковск, Волынь - вся западная Украина «отравила» национализмом центральную «хорошую» Украину, поэтому страну нужно разделить, чтобы поляки забрали регионы - рассадник «отравы».
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30.11.2024 17:39 Ответить
ОН СКОРО ЗДОХНЕТ !)
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30.11.2024 17:46 Ответить
Дипломатией Украины руководит -- Абрамович.
См. Стамбульские соглашения.
А потом всё повторится,как -- 2014 - 2022г.г.
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30.11.2024 17:39 Ответить
Сподіваюсь пошуком і ліквідацією воєнного злочинця, зрадника, мародера і просто виродка, зеленського буде займатися спеціально створений український підрозділ.
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30.11.2024 19:07 Ответить
Його кацапи завалять як свідка , як придурка що взяв гроші в Омані .
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30.11.2024 19:27 Ответить
Клоун моргнул первый.Это уже не отыграть.
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30.11.2024 19:19 Ответить
Нормальна влада домоглась би прийняття закону про окуповані території.
Якщо не знає який то, скопіювада би із закордонних джерел,якось так.
Навіщо дурити людей, типу,що не віддам зовсім,то в межах 91-го,то 14-го,то 22-го,тим більше,що своїх можливостей зробити це,не постарав ніяких.
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30.11.2024 20:43 Ответить
Якщо ми хочемо зупинити "гарячу фазу" війни, потрібно взяти до НАТО території України, які перебувають під її контролем,- Зеленський

Я звичайно цього не хочу, але так вилядає, що Лівобережжя не буде. А ще через кілька років і решта пропаде.
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30.11.2024 21:09 Ответить
До керувався пдр?
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30.11.2024 21:40 Ответить
Все несколько не так. Немцы сегодня тиснули реальные условия, на которые согласен Зеленский - «временный» отказ от оккупированных территорий и гарантии безопасности от «некоторых стран НАТО, а не всего альянса. То есть это будут, скорее всего те, кто хотел бы отправить в Украину свои войска - британцы, французы и поляки. В этом случае перестает работать 5 статья устава НАТО, и Путин сможет фигачить ядеркой по Европе, не опасаясь ответа Штатов. Это все, видимо, придумали ребята Трампа, но я плохо себе представляю, что на этих условиях те же британцы побегут все это подписывать.
Короче, идет большой слив Украины, а чтобы народ не сопротивлялся, заранее затребовали мобилизовывать 18-летних. Ну и Путину предложили, судя по всему, поменять Сирию на Украину, что сейчас и происходит. Это тоже похоже на очередную Трамповскую «сделку». Давно такой движухи не было.
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30.11.2024 21:41 Ответить
Німці, Поляки, Французи вирішили з "зе" просто домовитись, ми заходимо в Україну і осідаємо на тих територіях, які нам довподоби, а натомість ти нам їх просто віддаєш за дарма.
Ось така перспектива Західної, Центральної та частеово Східної України. Доведеться утримувати армії, що по суті контролюватимуть окремі групи областей України. І після цього вони звідти ніколи вже не підуть. Тоді питання, а про який суверенітет йде мова?! Земля в обмін на введення легіонів НАТО?! До біса такі манси!!! Ми були, є й будемо самі собі господарі!!!
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01.12.2024 13:21 Ответить
Експерти по ядерці, ви хоч в курсі що у Франції і Британії в кожної окремо достатньо ядерних зарядів щоб росію перетворити на радіоактивний попіл? Тут і не потрібно нато з їх бюрократією і плужними угорцями і турками, достатньо гарантій ядерних держав. Хтось там знизу за земельку переживає що поляки з німцями заберуть, а те що орки її заберуть його це не хвилює, пів України втікло в Европу а він переживає що европейці з нашої землі потім не підуть)
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02.12.2024 03:56 Ответить
щоб ти вдавився тими майськими шашликами гнида потужно здає Україну
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01.12.2024 00:43 Ответить
Така х….я малята/класика жанру/
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01.12.2024 03:11 Ответить
якщо Бог хоче покарати людину він в неї відбирає тяму,ЗЕ тупий за тупійшого
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01.12.2024 08:30 Ответить
Все правильно говорить
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01.12.2024 12:53 Ответить
Агов, прострочка!? Про що ти можеш базікати, кого ти можеш до чогось примушувати?!
Ти ж голодранець! Залежиш від всіх і так само винен всьому світу! Копняка під зад і за паребрик, до свої господарів у московії!!
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01.12.2024 13:16 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vstup-ukrajini-do-nato-oficiyniy-kijiv-zaklikav-nato-nadati-zaproshennya-na-vstup-novini-ukrajini-50470550.html Запрошення до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) не може отримати тільки частина території України.

На цьому 1 грудня наголосив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Києві.
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01.12.2024 18:27 Ответить
Це вже план намбер два чи намбер три?
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01.12.2024 18:38 Ответить
Луценко пояснив, чому без виборів - ніяк: а встигнемо?
https://www.youtube.com/watch?v=VqkxOsjMSAs
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01.12.2024 20:25 Ответить
Так,вже місяць тому заявляв про "план перемоги",тримайся вже одного.
Хоча,чи хто ще памятає,як носився з ним по світу,а вийшов пшик,бо початково був нереальним по суті.
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01.12.2024 22:47 Ответить
Вороватого Буратину?...В НАТО?....хороша шутка))))
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01.12.2024 23:24 Ответить
Буратіно не дурак ...просто прийшов час валити ...пів України здав % закозані в 🤡 загинули тисячами ... це розумна фсбешна ,зелена потвора ... і хто його зупинить ?...
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02.12.2024 00:58 Ответить
Та всі вже знають: щоб зупинити гарячу фазу війни, потрібно всіх зелених чортів відправити до дому - в пекло.
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02.12.2024 06:06 Ответить
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