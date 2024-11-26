Парламентская ассамблея НАТО призвала как можно быстрее принять Украину в Альянс

Члены Североатлантического альянса должны способствовать скорейшему приобретению Украиной полноправного членства в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на резолюцию, которая принята во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов Альянса нарастить политические и практические усилия, чтобы помочь Украине получить приглашение и как можно скорее стать 33-м членом НАТО", - отмечается в резолюции.

Ее авторы также указывают на необходимость нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, "обеспечивая своевременную доставку боеприпасов и современных вооруженных систем".

"Призываем усилить санкционную политику против РФ на КНДР, чтобы повысить цену за их сотрудничество в агрессии против Украины, а также предоставить Украине все средства, в том числе ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии", - отметили члены Парламентской ассамблеи.

Отдельно в резолюции упоминается необходимость использовать политическое и экономическое давление для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий".

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