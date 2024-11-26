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Парламентская ассамблея НАТО призвала как можно быстрее принять Украину в Альянс

нато україна

Члены Североатлантического альянса должны способствовать скорейшему приобретению Украиной полноправного членства в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на резолюцию, которая принята во время пленарной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Ассамблея призывает правительства и парламенты государств-членов Альянса нарастить политические и практические усилия, чтобы помочь Украине получить приглашение и как можно скорее стать 33-м членом НАТО", - отмечается в резолюции.

Ее авторы также указывают на необходимость нарастить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, "обеспечивая своевременную доставку боеприпасов и современных вооруженных систем".

"Призываем усилить санкционную политику против РФ на КНДР, чтобы повысить цену за их сотрудничество в агрессии против Украины, а также предоставить Украине все средства, в том числе ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии", - отметили члены Парламентской ассамблеи.

Отдельно в резолюции упоминается необходимость использовать политическое и экономическое давление для "сдерживания Китая от поддержки российских военных усилий".

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Автор: 

НАТО (9970) Украина (44930) членство в НАТО (1509)


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Топ комментарии
+6
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26.11.2024 07:15
+4
не візьмуть нас , як не взяли в 2008, 2015, 2023. знайдеться трамп, шольц,орбан , ердоган .
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26.11.2024 07:19
+3
Закликуни та говоруни закликали...!
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26.11.2024 07:35
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26.11.2024 07:15 Ответить
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26.11.2024 07:16 Ответить
не візьмуть нас , як не взяли в 2008, 2015, 2023. знайдеться трамп, шольц,орбан , ердоган .
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26.11.2024 07:19 Ответить
Дорогу осилит идущий. Просите - и вам дадут, ищите - и найдете, стучите - и вам откроют.
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30.11.2024 12:51 Ответить
"В звязку з тим шо програмне забезпечення країн нато неадекватно реагує на діапазон площ країн від 600000 до 700000 квадратних кілометрів вступ України не можливий до виходу оновлення ( так як програмісти який писали цей код десь завіялися вихід оновленнь затримується на ..." - з секретного комуніке країн НАТО ( здається я пожартував ... ).
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26.11.2024 07:23 Ответить
Орбан і Фіцо перші чекають нас в НАТО...з таким же успіхом можемо розраховувати на членство в міжгалактичній армії імператора
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26.11.2024 07:26 Ответить
Ну в армію нас би прийняли а всякі там Фіци би першими почали би кричати який імператор вумний і подібне .
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26.11.2024 07:30 Ответить
Есть европейские страны,которые будут ложиться,чтобы Украину не пустить в НАТО.
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26.11.2024 07:31 Ответить
Закликуни та говоруни закликали...!
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26.11.2024 07:35 Ответить
Птица говорун отличается умом и сообразительностью.
Розуміє, поговорити можна. А робити то вже накуй.
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26.11.2024 07:41 Ответить
Одні заклики, обговорення, стурбованості.
Це розширення НАТО. Сцикуни. "А вдруг куйло нападет".
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26.11.2024 07:37 Ответить
***,завтра знову буде відосік "чому ми Ще не"
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26.11.2024 12:40 Ответить
 
 