Парламентська асамблея НАТО закликала якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу

Члени Північноатлантичного альянсу мають сприяти якомога швидшому набуттю Україною повноправного членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на резолюцію, яка ухвалена під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

"Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО", - зазначається у резолюції.

Її автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, "забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем".

"Закликаємо посилити санкційну політику проти РФ на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії", - наголосили члени Парламентської асамблеї.

Окремо у резолюції згадується необхідність використати політичний й економічний тиск для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль".

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