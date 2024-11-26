УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9518 відвідувачів онлайн
Новини
4 867 13

Парламентська асамблея НАТО закликала якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу

нато україна

Члени Північноатлантичного альянсу мають сприяти якомога швидшому набуттю Україною повноправного членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на резолюцію, яка ухвалена під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО.

"Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО", - зазначається у резолюції.

Її автори також указують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, "забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем".

"Закликаємо посилити санкційну політику проти РФ на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії", - наголосили члени Парламентської асамблеї.

Окремо у резолюції згадується необхідність використати політичний й економічний тиск для "стримування Китаю від підтримки російських воєнних зусиль".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук та заступник генсека НАТО Руге обговорили можливість західних союзників збивати російські ракети та дрони

Автор: 

НАТО (6395) Україна (5857) членство в НАТО (1711)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
26.11.2024 07:15
+4
не візьмуть нас , як не взяли в 2008, 2015, 2023. знайдеться трамп, шольц,орбан , ердоган .
показати весь коментар
26.11.2024 07:19
+3
Закликуни та говоруни закликали...!
показати весь коментар
26.11.2024 07:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.11.2024 07:15 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2024 07:16 Відповісти
не візьмуть нас , як не взяли в 2008, 2015, 2023. знайдеться трамп, шольц,орбан , ердоган .
показати весь коментар
26.11.2024 07:19 Відповісти
Дорогу осилит идущий. Просите - и вам дадут, ищите - и найдете, стучите - и вам откроют.
показати весь коментар
30.11.2024 12:51 Відповісти
"В звязку з тим шо програмне забезпечення країн нато неадекватно реагує на діапазон площ країн від 600000 до 700000 квадратних кілометрів вступ України не можливий до виходу оновлення ( так як програмісти який писали цей код десь завіялися вихід оновленнь затримується на ..." - з секретного комуніке країн НАТО ( здається я пожартував ... ).
показати весь коментар
26.11.2024 07:23 Відповісти
Орбан і Фіцо перші чекають нас в НАТО...з таким же успіхом можемо розраховувати на членство в міжгалактичній армії імператора
показати весь коментар
26.11.2024 07:26 Відповісти
Ну в армію нас би прийняли а всякі там Фіци би першими почали би кричати який імператор вумний і подібне .
показати весь коментар
26.11.2024 07:30 Відповісти
Есть европейские страны,которые будут ложиться,чтобы Украину не пустить в НАТО.
показати весь коментар
26.11.2024 07:31 Відповісти
Закликуни та говоруни закликали...!
показати весь коментар
26.11.2024 07:35 Відповісти
Птица говорун отличается умом и сообразительностью.
Розуміє, поговорити можна. А робити то вже накуй.
показати весь коментар
26.11.2024 07:41 Відповісти
Одні заклики, обговорення, стурбованості.
Це розширення НАТО. Сцикуни. "А вдруг куйло нападет".
показати весь коментар
26.11.2024 07:37 Відповісти
***,завтра знову буде відосік "чому ми Ще не"
показати весь коментар
26.11.2024 12:40 Відповісти
 
 