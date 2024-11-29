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Новости Война
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Украина призывает НАТО пригласить ее в Альянс, - СМИ

Україна закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення на вступ

Украина призвала страны НАТО принять решение о ее приглашении в Альянс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к коллегам из НАТО с просьбой принять решение о приглашении Украины присоединиться к военному блоку на встрече на следующей неделе.

"Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", - отметил министр в письме.

Заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Напомним, что ранее Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены способствовать скорейшему приобретению Украиной членства в Альянсе. В документе отмечена важность наращивания военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, усиление санкций против России и КНДР, а также обеспечение Украины всеми необходимыми средствами для самозащиты.

Читайте также: Подпись под приглашением Украины в Альянс – это правильный ответ Путину, - Порошенко на ПА НАТО

Автор: 

членство в НАТО (1506) Сибига Андрей (368)


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Топ комментарии
+15
Я закликаю Анджеліну Джолі запросити мене на побачення
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29.11.2024 18:53
+15
Твоє побачення більш ймовірне ніж ми в НАТО.
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29.11.2024 18:57
+11
Корупцію в НАТО не пустять! І її кришуванців - ОПіс дЄрмака та 95тих кварталівців. Не вистачало ще в НАТО небритих ... слуг !
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29.11.2024 19:00
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Я закликаю Анджеліну Джолі запросити мене на побачення
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29.11.2024 18:53 Ответить
Твоє побачення більш ймовірне ніж ми в НАТО.
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29.11.2024 18:57 Ответить
Так вона ж вже старенька
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29.11.2024 18:58 Ответить
За те виглядає краще ніж НАТО.
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29.11.2024 19:08 Ответить
І майже вся силіконова...
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29.11.2024 19:16 Ответить
А НАТО бутафорське!
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29.11.2024 19:18 Ответить
мона я з вами?
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29.11.2024 19:24 Ответить
Та хочаб раком ставай, а кацапи страааашнннно.
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29.11.2024 19:27 Ответить
Бред Піт накладе вєто
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29.11.2024 20:21 Ответить
фіцо і орбан ці два гандона роги зломають але дозволять щоб Україну запросили.
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29.11.2024 18:55 Ответить
Насичені відвертою корупцією країни навряд приймають у НАТО.
https://censor.net/ua/news/3522588/sinclair-wilde-zvynuvachuye-minoborony-ta-natspolitsiyu-v-koruptsiyi
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29.11.2024 19:18 Ответить
Похоже Алеппо уже взяли. Пока не точно. Там турки просратся дали за три дня. Завтра ясно будет .
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29.11.2024 22:11 Ответить
Хм....усьо так просто?Як на каву?
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29.11.2024 18:56 Ответить
Корупцію в НАТО не пустять! І її кришуванців - ОПіс дЄрмака та 95тих кварталівців. Не вистачало ще в НАТО небритих ... слуг !
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29.11.2024 19:00 Ответить
Вони взагалі тупі, чи що? Їм вже сто раз натякали, що зараз - неначасі, ***** здохне, тоді. А вони, як барани, стоять перед зачиненими воротами, та бекають. Краще просили б США дати статус союзника поза НАТО, саліван вже ніхто, може й проканає.
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29.11.2024 19:00 Ответить
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29.11.2024 19:02 Ответить
Кацапе, твоя недокраїна напала на нас ще до того як ми взяли курс на НАТО
Так шо, бзди, тобі сьогодні не заплатять.
Поц дурний, навіть неорінтується у роздаванні зради. Геть плохо з кадрами
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29.11.2024 19:26 Ответить
А не кацап і ніколи їм не був ,а тобі раджу менш дивитись тєлємарафон ,а ще краще бігом біжи до ТЦК і мобілізуйся ,а не вчи нас тут патріотизму ,мені вже 54 роки і за свій вік і не таких розумних ,як ти бачив. А насамперед біжи отримай зєліну тисячу ,а то ще тобі не заплатять за твій агітпроп.
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29.11.2024 19:56 Ответить
Петренко, твій путін того і напав на нас, що ми не були в НАТО. До тебе вік прийшов,а мудрість -ні.
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29.11.2024 20:29 Ответить
Вын такий мій ,як і твій ,до речі, згадайте Бухарестський саміт НАТО 2008 року і що Україні там відповіли .
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29.11.2024 20:35 Ответить
Зеленое шепето продолжается
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29.11.2024 19:13 Ответить
Березовый сок
Україна закликала в листі до НАТО запросити її до Альянсу на засіданні, яке буде наступного тижня, - повідомляє Reuters

Я розумію таку дію скрізь призму емоцій. Але, як прагматик і політик, розумію, що це не призведе до результату і виглядає... не дуже. Але шоумени творять шоу, а не налаштовані отримати результат у результаті системної роботи. Це проблема. Для всіх нас. Та марна трата часу і ресурсу.
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29.11.2024 19:17 Ответить
У Берліні українці-чоловіки влаштували мітінг проти українських військоматів - яке, пілять NATO.
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29.11.2024 19:17 Ответить
проти українських військоматів
************
Згідно закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку", прийнятого Верховною Радою в 2021 році, в Україні військомати ліквідовані. Ви, мабуть, про це не знали.
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29.11.2024 20:12 Ответить
А навіщо нашій владі НАТОй, якщо там корупціі немає?
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29.11.2024 19:20 Ответить
Шото буба криворогий на цю тему не кукуріка. Мабуть жде "восцарінія" Трампа і потім спитає : Донні, їдріт твою кочергу, а чому ми ще не в НАТО? Топне ніжкою і заплаче...
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29.11.2024 19:20 Ответить
яке нато? квартальний порноактьор і пдорас дєрьмак роблять все , щоб здати країну хйлу.
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29.11.2024 19:21 Ответить
Не візмуть - без нас ім спокіиніше - кацапи деякии час не приставатимуть
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29.11.2024 19:21 Ответить
нащадки совка. "заклики оп-и та зєліного політбюро менеджерів, до рожества та нового року"
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29.11.2024 19:21 Ответить
Я закликаю наших чінуш не красти!

І шо?
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29.11.2024 19:23 Ответить
Мабуть треба щось робити, щоб відповідати стандартам НАТО а не тільки тявкати візьміть-візьміть
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29.11.2024 19:23 Ответить
повісити усіх зрадниківта корупціонерів
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29.11.2024 20:58 Ответить
а зеля б, виходячи з попередніх його перлів, сформулював би це десь так: " Україна вже лягли й ждуть" (((
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29.11.2024 19:36 Ответить
Україна закликала країни НАТО ухвалити рішення про її запрошення до Альянсу. Для запрошення України в НАТО."зелєпутіну" прийдеться позбутися біля 40- ка рашистських менеджерів в "зеленій" владі ,на котрих ,йому вказувало ЦРУ, на початку рашистського нападу....
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29.11.2024 19:40 Ответить
вони постійно говорять про демократію, як волю більшості, хоча її не видно в реальності. В Раді безпеки оон якась одна срана країна правом вето може заблокувати рішення всіх, в ЄС рішення не приймаються, якщо якесь одне запартачиться і не ратифікує вступ в ЄС, те саме в НАТО. То де та демократія, окрім прямого шляху до підкупу? росії легше купити одну країну, ніж більшість. Скоріше, спеціально так устави і майструвались. Щоб одна країна мала можливість зупинити всіх, і при цьому всі розділили корупційне бабло.
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29.11.2024 19:49 Ответить
Нехай Україні хоча б статус союзника НАТО дадуть.
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29.11.2024 19:52 Ответить
"Союзник НАТО", - немає такого статусу. Є "основний союзник США поза НАТО".
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://uk.wikipedia.org/wiki/Основний_союзник_поза_НАТО

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29.11.2024 20:18 Ответить
NATO без України це одне, а NATO з Україною це вже зовсім інше...
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29.11.2024 19:56 Ответить
Ну, то, что членство в НАТО для украинцев - это что-то вроде морковки перед осликом, это понятно (приятно, что судя по комментам, это и рядовые украинцы понимают, что характеризует их, как людей гораздо более интеллектуально развитых, чем министр иностранных дел Украины). Но, что удивительно: министр иностранных дел совершенно не знает, как страна принимается в НАТО. Так вот, докладываю специально для министра ИД и всего министерства, а так же для ОП (оптом и в розницу): вы можете получить 34 187 приглашений, но вы не будете в НАТО до тех пор, пока парламенты всех стран-членов НАТО не ратифицируют ваше принятие. Все парламенты всех стран. Теперь вопрос: а вы уверены, что парламент Словакии это ратифицирует? А парламент Турции? О парламенте Венгрии я даже и не вспоминаю. Я не вспоминаю, что страна с оккупированными территориями, ведущая войну, вряд ли получит такое приглашение (см. Декларация мадридской встречи на высшем уровне 2022 года. Особенно любопытен п. 8 этой Декларации).
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29.11.2024 20:02 Ответить
Якби от так же публічно НАТО поставило ультиматум: іде вся влада разом з бубоном у відставку, повертається Порошенко з командою і Залужний зі звільненими генералами і завтра Україна отримує запрошення на вступ по спрощеній процедурі. Не пошепки десь комусь, хто нічого не скаже небритому мурлу. Нездійсненна мрія.
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29.11.2024 20:02 Ответить
Ти прапорці міняєш, як прокладки.
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29.11.2024 20:50 Ответить
Пора вже позбутися сподівань на протверезлення рашистьського населення. Тільки "коврові" бомбардування міст Німеччини під час 2ї СВ породили в головах німців формулу "Hitler kaputt!". Тільки завдання ударів по цивільній інфраструктурі Бєлгорода, Курська, Брянська, Орла, Воронежа, Таганрогу, РнД по ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та газорозподільчих станціях які спричинять бігство хоча би 30% населення зазначених міст на схід, де вони зіткнуться з відсутністю житла та робочих місць, відсутністю бажання та нездатністю місцевих органів влади надавати допомогу біженцям, неповагою місцевих мешканців на кшталт "Ми вас сюди не звали!", коли ті, хто залишився у названих містах, почнуть мародерити магазини заради їжі, тільки тоді в рашистських мізках почне народжуватися думка "Раша капут!". ООН разом з МЧХ (приватною структурою на грантах, до речі) йдуть зі своїм імпотентним "міжнародним гуманітарним правом" у тундру вслід за російським кораблем. Ці глисти нічого не зробили на користь людства після 1953 року.
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29.11.2024 20:06 Ответить
Сто раз печатал про это. От Брянска до Ростова, достаем почти всем и своим . И севас с Симферополем равнять с землёй. Давно ясно, что восстанавливать не мы будем. Что терять?
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29.11.2024 22:16 Ответить
Яке НАТО , який ЄС при нашій корупції ???
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29.11.2024 20:30 Ответить
Зелений мудак займається дешевим балабольством. Прийняття України до НАТО означає оголошення війни ********** і жодна х 27 країн ЄС за це не проголосує. І він чудово це знає. Якби якась сусідня країна хотіла нас втягнути в довготривалу і криваву війну ми б теж навряд чи зголосились. Він прагне перекласти відповідальність за всі пройоби, зраду і корупцію зеленої банди на світове співтовариство. Україна не відповідає європейським стандартам в жодному з відомих людству критеріїв. Демократії нема, економіка сировинна і в дупі, освіта ніяка (торгівля дипломами) і галопуюча корупція на всіх рівнях. Європейці з подивом спостерігають як наша влада веде справи і у них виникає просте питання - чи варто взагалі таку корумповану країну рятувати якщо самі українці не роблять те що мусять і можуть? ... Вже є карикатура в американській пресі на зуйло де він він в образі Моніки Зєлінскі з плайбоївськими вушками кролика грюкає в барабан схожий на шаманський бубен...
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29.11.2024 22:01 Ответить
Без НАТО, або іншого союзу
не зрозуміло як можна підготуватись за умовні 10 років
коли економічні ресурси відрізняються в 10+ разів
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30.11.2024 13:52 Ответить
 
 