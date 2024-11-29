Украина призывает НАТО пригласить ее в Альянс, - СМИ
Украина призвала страны НАТО принять решение о ее приглашении в Альянс.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к коллегам из НАТО с просьбой принять решение о приглашении Украины присоединиться к военному блоку на встрече на следующей неделе.
"Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", - отметил министр в письме.
Заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится на следующей неделе в Брюсселе.
Напомним, что ранее Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены способствовать скорейшему приобретению Украиной членства в Альянсе. В документе отмечена важность наращивания военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, усиление санкций против России и КНДР, а также обеспечение Украины всеми необходимыми средствами для самозащиты.
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https://censor.net/ua/news/3522588/sinclair-wilde-zvynuvachuye-minoborony-ta-natspolitsiyu-v-koruptsiyi
Так шо, бзди, тобі сьогодні не заплатять.
Поц дурний, навіть неорінтується у роздаванні зради. Геть плохо з кадрами
Україна закликала в листі до НАТО запросити її до Альянсу на засіданні, яке буде наступного тижня, - повідомляє Reuters
Я розумію таку дію скрізь призму емоцій. Але, як прагматик і політик, розумію, що це не призведе до результату і виглядає... не дуже. Але шоумени творять шоу, а не налаштовані отримати результат у результаті системної роботи. Це проблема. Для всіх нас. Та марна трата часу і ресурсу.
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Згідно закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку", прийнятого Верховною Радою в 2021 році, в Україні військомати ліквідовані. Ви, мабуть, про це не знали.
І шо?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E https://uk.wikipedia.org/wiki/Основний_союзник_поза_НАТО
не зрозуміло як можна підготуватись за умовні 10 років
коли економічні ресурси відрізняються в 10+ разів