Украина призывает НАТО пригласить ее в Альянс, - СМИ

Украина призвала страны НАТО принять решение о ее приглашении в Альянс.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к коллегам из НАТО с просьбой принять решение о приглашении Украины присоединиться к военному блоку на встрече на следующей неделе.

"Я призываю вас принять решение пригласить Украину присоединиться к Альянсу как один из результатов встречи министров иностранных дел НАТО 3-4 декабря 2024 года", - отметил министр в письме.

Заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится на следующей неделе в Брюсселе.

Напомним, что ранее Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой призвала страны-члены способствовать скорейшему приобретению Украиной членства в Альянсе. В документе отмечена важность наращивания военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, усиление санкций против России и КНДР, а также обеспечение Украины всеми необходимыми средствами для самозащиты.

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