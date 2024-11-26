Мы должны обеспечить будущее членство Украины в НАТО, - евродепутат Ауштрявичюс
Европа должна снять все ограничения на применение ВСУ западного оружия, усилить санкции против РФ и предоставить Украине гарантии безопасности, обеспечив ее будущее членство в НАТО.
Об этом заявил депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс во время дебатов в ЕП, посвященных усилению поддержки Украины со стороны ЕС на фоне активизации военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Россия расширяет круг союзников по оси зла и в дополнение к поддержке от Беларуси, Ирана, Китая и Северной Кореи начала полноценно использовать северокорейские военные подразделения. В этот критический момент мы должны продолжать мобилизацию финансовой и военной поддержки Украины без ограничений на применение оружия", - заявил Ауштрявичюс.
По его словам, последние события показывают, что Россия стала на путь открытой военной конфронтации с Западом и его партнерами, поэтому судьба глобальной безопасности в Европе сейчас решается в Украине.
"Мы должны усилить глобальный режим санкций против России и ее союзников, включая тех, кто активно помогает избегать ограничений. Нарушители должны заплатить", - подчеркнул евродепутат.
Еще одним пунктом поддержки Украины, по его словам, должны стать гарантии безопасности.
"Тем самым мы должны обеспечить будущее членство Украины в НАТО. Безопасность должна быть гарантирована", - подчеркнул литовский европарламентарий.
В Европарламенте на четверг запланировано голосование по резолюции "Об усилении непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС против агрессивной войны России и активизации военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией".
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