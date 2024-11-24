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Администрация Байдена планировала призвать к приглашению Украины в НАТО, но изменила решение, - Bloomberg

байден

Администрация действующего президента США Джо Байдена намеревалась публично призвать к официальному приглашению Украины в НАТО, однако отказалась от этих планов.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Администрация Байдена также рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению к вступлению в НАТО, но решила отказаться от этого ввиду малой вероятности успеха в краткосрочной перспективе. Путин также сформулировал членство, о неизбежности которого союзники заявили в июле, как casus belli (повод для войны - Ред.)" - говорится в сообщении издания.

В то же время, как пишет Bloomberg, взамен будет заключен ряд двусторонних договоренностей в сфере безопасности, которые предоставят Украине определенные гарантии.

Также читайте: Байден почтил память жертв Голодомора и отметил важность поддержки Украины: США вместе с украинцами в трудное время

Автор: 

Байден Джо (2785) членство в НАТО (1509)


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Топ комментарии
+22
Україну на 10 наступних років влаштує статус союзника США поза НАТО. Але наступний крок - обов"язково вступ до північно-атлантичного альянсу. Це наша гарантія виживання як нації.
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24.11.2024 20:05
+21
І перший крок - позбутися зелених потужних менеджерів, як тільки буде припинення бойових дій. Бо з ними - жодного НАТО ніколи не світить. Майдан, вибори - не важливо, головне - винести усю зелену шоблу з кротами.
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24.11.2024 20:18
+18
Йой, пані Світлано, з нашим "мудрим" народом як би не обрали ще більш зеленіших, коли травень 2019 здасться коротким виступом клоунів в антракті. Насамперед перед виборами слід законодавчо заборонити діяльність в Україні політичних партій кацапофільного гатунку, агітацію примирення з московитськими нацистами, ідеологічний фінт - нє всьо так адназначна тощо. У виборах повинні мати право брати тільки ті політичні суб"єкти, лідери яких здійснювали активну бойову участь у боротьбі з кацапськими окупантами Тільки так.
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24.11.2024 20:38
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Планували б - запросили, а так дитяча відмазка, типу як би ти нормально закінчив школу поїхали б в Дісней ленд. ...
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24.11.2024 20:02 Ответить
Поки угри і словаки мають змогу каламутити воду, нам у НАТО не бути. Та й поляки хитаються. Байден це усвідомлює.
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24.11.2024 20:09 Ответить
І це тільки ті країни які на "виду" , а скільки противників НАТО вилізе коли дійсно постане питання членства.
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24.11.2024 20:13 Ответить
Отож. Це нам ще не відома чітка позиція Трампа: у який бік він вітер пожене. У будь-якому разі нам своє робити.
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24.11.2024 20:21 Ответить
З такими МАРОДЕРАМ І КРОТАМИ в ОПг ЗЕЛЕНСЬКОГО , персонально ним призначеннями : Ермак Татаров, Тимошенко Кирило , шурма, Гетьманцев в НАТО не візьмуть !
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25.11.2024 10:35 Ответить
.. ну Ви точно як Єрмак сказали!!! Ви про дитячу відмазку... і він..Голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що незапрошення України до НАТО через рівень корупції є лише пошуком причин для того, щоб цього не робити,. І корупції у нас нема... і президент бореться з корупцією і судова влада садить та переслідує корупціонерів безбожно... І ЧОМУ МИ НЕ В НАТО (вова зеленський)....
та й хто тупого хамовитого дебіла повезе до Діснейленду...??)))
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25.11.2024 13:10 Ответить
Ну хз, ну може хтось повезе... Він скаже ну позязя, візьміть мене 😸
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25.11.2024 13:18 Ответить
... ну у нас в Україні для хамовитого дебіла є один Диснейленд... на Лук*янівці. Не даремно Молюська себе дебілом називав... і VIPкамери готував... Одна команда....))) Треба щоб їхали вони всією командою...на чолі з головним хрипатим...)))

https://www.unian.ua/society/stalo-vidomo-skilki-koshtuye-vip-kamera-u-luk-yanivskomu-sizo-video-novini-ukrajini-11591962.html
https://x.com/RudijLis/status/1788881938419241163
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25.11.2024 13:29 Ответить
Україну на 10 наступних років влаштує статус союзника США поза НАТО. Але наступний крок - обов"язково вступ до північно-атлантичного альянсу. Це наша гарантія виживання як нації.
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24.11.2024 20:05 Ответить
Це не "потужно", ви ж помітили, що владі потрібні не практичні дієві механізми та рішення, а щось мега супер супер з конфеті та оскаром. Щоб аж ух, ще й смс голосування запустити б😸.
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24.11.2024 20:08 Ответить
І перший крок - позбутися зелених потужних менеджерів, як тільки буде припинення бойових дій. Бо з ними - жодного НАТО ніколи не світить. Майдан, вибори - не важливо, головне - винести усю зелену шоблу з кротами.
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24.11.2024 20:18 Ответить
Йой, пані Світлано, з нашим "мудрим" народом як би не обрали ще більш зеленіших, коли травень 2019 здасться коротким виступом клоунів в антракті. Насамперед перед виборами слід законодавчо заборонити діяльність в Україні політичних партій кацапофільного гатунку, агітацію примирення з московитськими нацистами, ідеологічний фінт - нє всьо так адназначна тощо. У виборах повинні мати право брати тільки ті політичні суб"єкти, лідери яких здійснювали активну бойову участь у боротьбі з кацапськими окупантами Тільки так.
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24.11.2024 20:38 Ответить
Ой вей! Тут кацапську церкву заборонити не можуть, а ви про партії.
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24.11.2024 20:54 Ответить
... не можуть....чи не хочуть?
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25.11.2024 13:12 Ответить
Не можуть тому що не хочуть.
Все москальське треба було заборонити ще в 1991 році.
Тому зараз: "Маємо те що маємо." - Л.М.Кравчук.
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25.11.2024 13:47 Ответить
.. коли тоді замість Черновола вибрали Кравчука.... стало ясно... що розумововідсталих у державі переважна більшість. Десь розумововідсталі затримались... і ненароком вибрали Ющенка та Порошенка. А в 2019 остаточно і безповоротньо активували всі свої ідіотські здібності... і вибрали ВІЙНУ!! І на горизонті все темнішає і темнішає....
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25.11.2024 13:59 Ответить
За Порошенка не згоден. Він готувався до захисту України, створив армію, почав будувати ракети, відроджував ВПК. Якби його обрали на другий строк війни б не було.
А членограй все зруйнував, ракети йому були не потрібні, він заглядав у дупу путіну, набивав кишені на Великому крадівництві і смажив шашлики.
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25.11.2024 16:21 Ответить
пане Анатолій! Уважніше читайте написане мною...))Ви не згодні...що дурноголові десь затрималися і вибрали Ющенка та Пороха? Бо Кравчука...Кучму..Чивокуню и останнього дебіла вони наввипередки бігли вибирати... З сарказмом знайомі? Порох і Ющенко... це точно не Чивокуня і хрипате лайно...)))
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25.11.2024 16:35 Ответить
Буду уважнішим.
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25.11.2024 16:56 Ответить
10 наступних років- який оптиміст
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24.11.2024 20:57 Ответить
Раньше сто раз печатал про такой вариант. Но там сложно тоже, много печатать. Это для малых стран работало и работает. А у нас 2000 км границы с кацапией.
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25.11.2024 09:46 Ответить
Не плани а одні прожекти
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24.11.2024 20:07 Ответить
Російський агент Джейк Салліван нашептав Джо Бандену що не на часі.
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24.11.2024 20:09 Ответить
Шановний, не треба з Байдена наївну слухняну дитину робити. Подивіться краще на ту обставину, скільки років у політиці Байден та скільки салліван.
Тут інше. Там зара у вас, як у нас у 90-х: усі сфери суспільства, економіки, політики, військової справи просякнуто кацап'ячою гебнею. Тому й зара ваш новообраний президент (тьху !!!) не сидить у буцегарні попри усі його економічні шахрайства. Навіть імпічменту вдалося уникнути. А зара у трампакса серйозна підтримка: і пропагандистський Фокс ньюз на кшталт кацапської раші тудей, і маск з його під трампона куплений твітер, і ше ціла купа всілякого лайна, котре у поважній компанії просто соромно згадувати.
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25.11.2024 18:54 Ответить
Забоялися, що зайчик-барабанчик почне писати плани для внутрішньої стійкості НАТО
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24.11.2024 20:10 Ответить
Ну що поробиш? Діменція
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24.11.2024 20:20 Ответить
Байден впал в неадекватное состояние после проигрыша. Хочет поднасрать как можно больше. А дебильная агитпомойка Bloomberg написала что это должно помочь Трампу остановить военные действия.
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24.11.2024 20:22 Ответить
у байдена було майже 3 роки, щоб зробити великі справи і увійти в історію величною постаттю. Натомість увійде як слабкий трусливий слюнтяй, а стане ексом, то почне глаголити розумні речі, тільки що нам вже від того....
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24.11.2024 20:29 Ответить
Сопливе НАТО нас не дуже вразило своєю рішучістю.
Бути в одному блоці з Орбаном і Фіцо якось не хочеться.
Потрібні конкретні угоди пропідтримку і постачання зброї.
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24.11.2024 20:34 Ответить
Обрати до влади нормальних патріотів, і НАТО/ЄС не треба. Вже вдосталь надивилися на їхніх "непідкупних та чесних" політиків.
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24.11.2024 21:17 Ответить
Там ше є "миротворець" ердоганчик, котрий увесь час на український Крим косо поглядує.
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24.11.2024 21:19 Ответить
...та й слово його тепле... (с)
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24.11.2024 20:39 Ответить
Ми собі своє НАТО організуємо.
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24.11.2024 20:43 Ответить
То хотіли то перехотіли.Прямо, як деяка пані під час критичних днів...
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24.11.2024 20:53 Ответить
Зелені і там все по*єрили.
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24.11.2024 20:54 Ответить
Гарантії чого? Залишитися Україні у межах Волинської, Львівської та Закарпатської областей? Чи тільки однієї з трьох?
Дякуємо вам, пане Байден... Та передайте ше нашу подяку Лауреату Нобелівської премії миру пану Обамі...
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24.11.2024 21:12 Ответить
..так до Києва ближче!! Привіт найвеличнійшому лідОру ********** з борідкою не бажаєте подякувати? З його планами перемоги..саммітами миру..і іншої маячні.
Так і Вову хрипатого видвинули на Нобелівську премію миру 2024 року! Чи Ви не в курсі...? Пишуть..що навіть фаворит він там...

https://24tv.ua/nobelivska-premiya-miru-2024-otrimaye-zelenskiy-stavki-bukmekeriv_n2658321
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25.11.2024 13:20 Ответить
висувати потрібно 73% клінічних ідіотів із вавами в розвитку.
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25.11.2024 13:31 Ответить
... ну на всіх президентів (всі ми президенти) з України не вистачить коштів...))) Нажаль Шановний.... цей діагноз невиліковний! Кількість не зменшується...
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25.11.2024 13:36 Ответить
Generous as ever, Biden left this privilege to the incoming Administration.
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24.11.2024 21:31 Ответить
Ну і міністр оборони Франції вмовив своїх замість Рафалів дати кілька старих Міражів
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24.11.2024 21:34 Ответить
Хтось здивоаний? Як ганебо почали, так ганебно і закінчують...
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24.11.2024 23:12 Ответить
Слова в пісні не міняються - ла-ла ла-ла лалалала.
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25.11.2024 08:25 Ответить
як casus belli (привід для війни - Ред.)" Джерело:
*****
Ой, як страшно. ***** переназве своє "сво" на війну.
Якщо на Заході хтось іще не зрозумів, - окурок вже давно воює проти них. Поки що гібридно.
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25.11.2024 09:22 Ответить
Адміністрація Байдена планувала закликати до запрошення України в НАТО, але приїхав єрмак з хламідією і все порішали.
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25.11.2024 09:35 Ответить
Байден захотів зберегти обличчя пуйлу і трампу.

Бо якщо буде офіційне запрошення України до НАТО, потім складно буде давати задню, навіть трампу , бо це вже лузерство. Він то ніби "закінчити всі війни", але як рижий мачо, а не лузер.

А так, всі в шоколаді крім України:

- угорщини, словаччини, греції та туреччини зрадіють

- лякалки пуйла-трампа що настане 3-я світова можна буде експлуатувати далі

- і взагалі трамп обдумає, чи не подарувати пуйлові Україну (під обіцянку путіна не дружити з китаєм).
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25.11.2024 09:46 Ответить
звіздьож старого бздуна
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25.11.2024 11:22 Ответить
"Певні гарантії"- дуже обнадійливо!
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25.11.2024 11:33 Ответить
 
 