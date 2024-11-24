Администрация Байдена планировала призвать к приглашению Украины в НАТО, но изменила решение, - Bloomberg

Администрация действующего президента США Джо Байдена намеревалась публично призвать к официальному приглашению Украины в НАТО, однако отказалась от этих планов.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Администрация Байдена также рассматривала возможность публично призвать к официальному приглашению к вступлению в НАТО, но решила отказаться от этого ввиду малой вероятности успеха в краткосрочной перспективе. Путин также сформулировал членство, о неизбежности которого союзники заявили в июле, как casus belli (повод для войны - Ред.)" - говорится в сообщении издания.

В то же время, как пишет Bloomberg, взамен будет заключен ряд двусторонних договоренностей в сфере безопасности, которые предоставят Украине определенные гарантии.

Также читайте: Байден почтил память жертв Голодомора и отметил важность поддержки Украины: США вместе с украинцами в трудное время