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Байден почтил память жертв Голодомора и отметил важность поддержки Украины: США вместе с украинцами в тяжелое время

Байден вшанував пам’ять жертв Голодомору й наголосив на важливості підтримки України

Действующий президент США Джо Байден обратился к украинскому народу со словами поддержки в День памяти жертв Голодомора. Он также заверил, что Америка "будет стоять вместе с украинцами в трудное время".

Об этом Байден сказал в обращении, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, когда мы отмечаем годовщину Голодомора, мы также подтверждаем наше обязательство быть рядом с украинским народом в трудное время. Почти три года Россия ведет жестокую войну против украинского народа, пытаясь стереть Украину с карты мира. В этих усилиях Россия потерпела поражение",- заявил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что и в 1932-33 годах целью организаторов Голодомора было подавить национальную идентичность Украины.

"91 год назад Иосиф Сталин и советский режим устроили Голодомор, принудительный и преднамеренный голод, который убил миллионы украинцев... Голодомор - это попытка советского режима уничтожить национальную идентичность Украины", - подчеркнул американский лидер.

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Байден почтил мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора, и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина по подавлению национальной украинской идентичности, построили свободную, независимую и демократическую Украину.

Кроме этого, глава Белого дома подчеркнул, что Украина остается свободной "частично благодаря США и более чем 50 другим странам, которые помогают ей".

"Мое послание к украинскому народу в этот день является четким: Соединенные Штаты уважают ваше прошлое и поддерживают вас в настоящем", - заявил Байден.

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Автор: 

Байден Джо (2785) Голодомор (1055) США (26489) поддержка (673)


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Топ комментарии
+6
Дякуємо США за підтримку нашої країни і вшанування Українців ,
які загинули під час Голодомору 😪

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23.11.2024 17:35
+4
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23.11.2024 19:46
+2
а ми вдячні тим хто з нами... і за допомогу, і ще більше- за пам'ять...
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23.11.2024 19:13
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Grandfather gave the weapon enough to not break the thread
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23.11.2024 18:04 Ответить
Дякуємо США за підтримку нашої країни і вшанування Українців ,
які загинули під час Голодомору 😪

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23.11.2024 17:35 Ответить
Трамп ніколи так не поступить.
Йому Україна чужа
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23.11.2024 17:58 Ответить
а ми вдячні тим хто з нами... і за допомогу, і ще більше- за пам'ять...
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23.11.2024 19:13 Ответить
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23.11.2024 19:46 Ответить
Президент США Джо Байден зробив заяву у День пам'яті жертв Голодоморів в Україні:

Байден також нагадав, що РФ вже три роки веде загарбницьку війну проти України, сподіваючись стерти її з мапи.
"У цьому росія зазнала невдачі. Київ стоїть вільний, у тому числі завдяки Сполученим Штатам і понад 50 країнам, які вирішили надавати Україні необхідну допомогу… Моє послання українцям у цей день пам'яті жертв Голодомору чітке: США вшановують ваше минуле і стоять поруч з вами у сьогоденні. У цей день підтверджуємо наше налаштування продовжувати підтримувати оборону Україною її свободи, прагнення до справедливості та обраний нею для себе шлях до євроатлантичного майбутнього. Хоробрість і сила українського народу візьмуть гору", - резюмував Байден.

https://t.me/channel5UA/112397
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24.11.2024 00:14 Ответить
 
 