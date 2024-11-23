Байден почтил память жертв Голодомора и отметил важность поддержки Украины: США вместе с украинцами в тяжелое время
Действующий президент США Джо Байден обратился к украинскому народу со словами поддержки в День памяти жертв Голодомора. Он также заверил, что Америка "будет стоять вместе с украинцами в трудное время".
Об этом Байден сказал в обращении, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, когда мы отмечаем годовщину Голодомора, мы также подтверждаем наше обязательство быть рядом с украинским народом в трудное время. Почти три года Россия ведет жестокую войну против украинского народа, пытаясь стереть Украину с карты мира. В этих усилиях Россия потерпела поражение",- заявил глава Белого дома.
Байден подчеркнул, что и в 1932-33 годах целью организаторов Голодомора было подавить национальную идентичность Украины.
"91 год назад Иосиф Сталин и советский режим устроили Голодомор, принудительный и преднамеренный голод, который убил миллионы украинцев... Голодомор - это попытка советского режима уничтожить национальную идентичность Украины", - подчеркнул американский лидер.
Байден почтил мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора, и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина по подавлению национальной украинской идентичности, построили свободную, независимую и демократическую Украину.
Кроме этого, глава Белого дома подчеркнул, что Украина остается свободной "частично благодаря США и более чем 50 другим странам, которые помогают ей".
"Мое послание к украинскому народу в этот день является четким: Соединенные Штаты уважают ваше прошлое и поддерживают вас в настоящем", - заявил Байден.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
які загинули під час Голодомору 😪
Йому Україна чужа
Байден також нагадав, що РФ вже три роки веде загарбницьку війну проти України, сподіваючись стерти її з мапи.
"У цьому росія зазнала невдачі. Київ стоїть вільний, у тому числі завдяки Сполученим Штатам і понад 50 країнам, які вирішили надавати Україні необхідну допомогу… Моє послання українцям у цей день пам'яті жертв Голодомору чітке: США вшановують ваше минуле і стоять поруч з вами у сьогоденні. У цей день підтверджуємо наше налаштування продовжувати підтримувати оборону Україною її свободи, прагнення до справедливості та обраний нею для себе шлях до євроатлантичного майбутнього. Хоробрість і сила українського народу візьмуть гору", - резюмував Байден.
https://t.me/channel5UA/112397