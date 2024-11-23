Байден почтил память жертв Голодомора и отметил важность поддержки Украины: США вместе с украинцами в тяжелое время

Действующий президент США Джо Байден обратился к украинскому народу со словами поддержки в День памяти жертв Голодомора. Он также заверил, что Америка "будет стоять вместе с украинцами в трудное время".

Об этом Байден сказал в обращении, пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, когда мы отмечаем годовщину Голодомора, мы также подтверждаем наше обязательство быть рядом с украинским народом в трудное время. Почти три года Россия ведет жестокую войну против украинского народа, пытаясь стереть Украину с карты мира. В этих усилиях Россия потерпела поражение",- заявил глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что и в 1932-33 годах целью организаторов Голодомора было подавить национальную идентичность Украины.

"91 год назад Иосиф Сталин и советский режим устроили Голодомор, принудительный и преднамеренный голод, который убил миллионы украинцев... Голодомор - это попытка советского режима уничтожить национальную идентичность Украины", - подчеркнул американский лидер.

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Байден почтил мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора, и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина по подавлению национальной украинской идентичности, построили свободную, независимую и демократическую Украину.

Кроме этого, глава Белого дома подчеркнул, что Украина остается свободной "частично благодаря США и более чем 50 другим странам, которые помогают ей".

"Мое послание к украинскому народу в этот день является четким: Соединенные Штаты уважают ваше прошлое и поддерживают вас в настоящем", - заявил Байден.

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