Сегодня Россия снова использует еду как оружие и инструмент власти и принуждения, - Бринк в День памяти жертв Голодоморов. ВИДЕО
Посол США в Украине Бриджит Бринк в День памяти жертв Голодоморов в Украине заявила, что сегодня Россия снова использует пищу как оружие и инструмент власти и принуждения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее видеообращении в соцсети X.
"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора - искусственного голода, который вызвал Сталин, и который привел к смертям миллионов украинцев. Эти события навеки останутся темным разделом истории человечества. Голодомор - это трагедия не только из-за голода, но и потому, что это было спланированное мероприятие, целью которого было - сломать дух украинского народа. Сегодня Россия снова использует пищу как оружие и инструмент власти и принуждения", - сказала посол.
Также Бринк отметила, что российские войска разрушили объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, украли украинское зерно, блокировали и атаковали черноморские порты Украины.
"Все это является частью попыток России разрушить экономику Украины. Впрочем, такие удары также влияют на страны и людей со всего мира, которые зависят от украинского зерна. Мы помним миллионы украинцев, погибших во время Голодомора, и сегодня мы чтим героев, которые сражаются, чтобы сохранить экономику и народ Украины", - отметила она.
По словам Бринк, сейчас российская агрессия угрожает мировой свободе, открытости и миру.
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Тут важливо зрозуміти нинішню ідеологію пітьми та інтерес її суверена.
Так, рашисти прагнуть, щоби Світ високих технологій і промисловості працював на них, а вони лише пильнували за тим, щоби ця опція була непорушна впродовж десятиліть. До цього часу це відбувалось через продаж викопних ресурсів і продуктів їх первинної переробки, а в перспективі - через корпоративне управління західними компаніями, взятих під контроль в результаті війни з наступним їх силовим утриманням.
Китай прагне забезпечити своє 1,44 мільярдне населення продовольством на найближчі 100 років та технологічний прорив у сфері літієвої революції. А для цього йому потрібна багата українська земля. Адже через 30 років, як вбачається, клімат на Землі докорінно зміниться - всі території до 48 градусів широти випалить сонячне проміння, де вирощувати якісь сільгоспкультури буде вкрай проблемно, якщо не неможливо. А ще раніше прийде кінець ері двигунів внутрішнього згорання, що працюють на основі палива із складових нафти. Все це призведе до зубожіння та загрози голоду для країн Півдня.
От тоді той, у кого будуть ресурси для виробництва харчів, вода і високі технології й буде управляти усіма країнами і людьми на Землі.
І прецедент Голодомору 1933 -го на родючих українськиї землях про це застерігає.
що раZZія використовує ВСЕ як зброю: і мистецтво, і спорт, і політику, і їжу, і енергоресурси, і язик, і...навіть свою "руSSку дружбу".....
ще раз:
раZZія-це імперія Зла, країна - терорист!
"91 рік тому Сталін і радянський режим спровокували Голодомор, примусовий і навмисний голод, унаслідок якого загинули мільйони українців. Ми пам'ятаємо чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору", - йдеться в заяві президента США.
Байден також нагадав, що РФ вже три роки веде загарбницьку війну проти України, сподіваючись стерти її з мапи.
"У цьому росія зазнала невдачі. Київ стоїть вільний, у тому числі завдяки Сполученим Штатам і понад 50 країнам, які вирішили надавати Україні необхідну допомогу… Моє послання українцям у цей день чітке: США вшановують ваше минуле і стоять поруч з вами у сьогоденні. У цей день підтверджуємо наше налаштування продовжувати підтримувати оборону Україною її свободи, прагнення до справедливості та обраний нею для себе шлях до євроатлантичного майбутнього. Хоробрість і сила українського народу візьмуть гору", - резюмував Байден.
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