Сегодня Россия снова использует еду как оружие и инструмент власти и принуждения, - Бринк в День памяти жертв Голодоморов. ВИДЕО

Посол США в Украине Бриджит Бринк в День памяти жертв Голодоморов в Украине заявила, что сегодня Россия снова использует пищу как оружие и инструмент власти и принуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее видеообращении в соцсети X.

"Сегодня мы вспоминаем жертв Голодомора - искусственного голода, который вызвал Сталин, и который привел к смертям миллионов украинцев. Эти события навеки останутся темным разделом истории человечества. Голодомор - это трагедия не только из-за голода, но и потому, что это было спланированное мероприятие, целью которого было - сломать дух украинского народа. Сегодня Россия снова использует пищу как оружие и инструмент власти и принуждения", - сказала посол.

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Также Бринк отметила, что российские войска разрушили объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, украли украинское зерно, блокировали и атаковали черноморские порты Украины.

"Все это является частью попыток России разрушить экономику Украины. Впрочем, такие удары также влияют на страны и людей со всего мира, которые зависят от украинского зерна. Мы помним миллионы украинцев, погибших во время Голодомора, и сегодня мы чтим героев, которые сражаются, чтобы сохранить экономику и народ Украины", - отметила она.

По словам Бринк, сейчас российская агрессия угрожает мировой свободе, открытости и миру.

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