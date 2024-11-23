РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4181 посетитель онлайн
Новости
2 985 5

МВД и Музей Голодомора обнародовали тысячи уголовных дел о Голодоморе

Історії про голодомор

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Голодомор - тяжкое и циничное преступление против человечности. Трагедия украинского народа, вызванная Россией. Это подтверждают документы и воспоминания очевидцев тех событий. Так россия поступает и сейчас, пытая голодом пленных воинов и гражданских", - отметил он.

По словам Клименко, МВД в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей.

Также читайте: Лубинец призвал все государства на уровне парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа

На электронной карте уже доступны фотокопии более тысячи архивных дел, а также информация о еще таком же количестве документов, уничтоженных в 1956 году.

"Эти материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинского народа. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать своей свободой", - резюмировал украинский министр.

Автор: 

Голодомор (1055) Клименко Игорь (393)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи завжди хотіли і хочуть знищити українців та поневолити інші народи. "Привіт" носіям роzійssької мови
показать весь комментарий
23.11.2024 14:17 Ответить
А в 18 ст вони Батурин вирізали в нуль повністю разом з дітьми і жінками та старими

~400 років геноциду !
ми як ніхто в світі маємо право вєбати 20 мегатонами по москві і закрити цю тему раз і назавжди
показать весь комментарий
23.11.2024 15:10 Ответить
нажаль немає чим
показать весь комментарий
23.11.2024 17:00 Ответить
Боже, нещасна Україна…
показать весь комментарий
23.11.2024 15:26 Ответить
От що значить бути без Армії, без Мови, без Віри.
показать весь комментарий
23.11.2024 16:22 Ответить
 
 