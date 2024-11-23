МВД и Музей Голодомора обнародовали тысячи уголовных дел о Голодоморе

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Голодомор - тяжкое и циничное преступление против человечности. Трагедия украинского народа, вызванная Россией. Это подтверждают документы и воспоминания очевидцев тех событий. Так россия поступает и сейчас, пытая голодом пленных воинов и гражданских", - отметил он.

По словам Клименко, МВД в сотрудничестве с Музеем Голодомора оцифровало и обнародовало тысячи уголовных дел, связанных с действиями советских палачей.

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На электронной карте уже доступны фотокопии более тысячи архивных дел, а также информация о еще таком же количестве документов, уничтоженных в 1956 году.

"Эти материалы доказывают, что голод был сознательным инструментом усмирения украинского народа. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда не уступать своей свободой", - резюмировал украинский министр.