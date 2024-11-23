Лубинец призвал все государства на уровне парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал все государства на уровне национальных парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец написал на своей фейсбук-странице.

"Голодомор - это геноцид украинского народа. Миллионы детей, женщин, мужчин стали жертвами советского тоталитарного режима. Их стремились заморить голодом, уничтожить только потому, что они - украинцы. И сегодня мы чтим память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Зажжем в 16 часов свечу памяти всей страной и почтим жертв минутой молчания. Сделаем все возможное, чтобы эта трагедия осталась не забытой. Мы благодарны каждой стране мира, которая признает Голодомор - геноцидом. Призываю другие государства принять это решение на уровне национального парламента", - говорится в сообщении.

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Омбудсман отметил, что сегодня Россия обстреливает зерновые терминалы и зернохранилища, осуществляет блокаду украинских городов, пытается оставить без света и тепла Украину.

"Зло вернулось. Его нужно остановить! Давайте помнить преступления советского тоталитарного режима. Сделаем все, чтобы история не повторилась! Вечная память жертвам голодоморов!" - добавил Лубинец.

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