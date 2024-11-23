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Лубинец призвал все государства на уровне парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа

Лубінець закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал все государства на уровне национальных парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец написал на своей фейсбук-странице.

"Голодомор - это геноцид украинского народа. Миллионы детей, женщин, мужчин стали жертвами советского тоталитарного режима. Их стремились заморить голодом, уничтожить только потому, что они - украинцы. И сегодня мы чтим память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Зажжем в 16 часов свечу памяти всей страной и почтим жертв минутой молчания. Сделаем все возможное, чтобы эта трагедия осталась не забытой. Мы благодарны каждой стране мира, которая признает Голодомор - геноцидом. Призываю другие государства принять это решение на уровне национального парламента", - говорится в сообщении.

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Омбудсман отметил, что сегодня Россия обстреливает зерновые терминалы и зернохранилища, осуществляет блокаду украинских городов, пытается оставить без света и тепла Украину.

"Зло вернулось. Его нужно остановить! Давайте помнить преступления советского тоталитарного режима. Сделаем все, чтобы история не повторилась! Вечная память жертвам голодоморов!" - добавил Лубинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях, - Буданов

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геноцид (416) Голодомор (1055) Лубинец Дмитрий (456)


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У цього злочину є як прямі виконавці, так і їх співучасники. І ось якщо з першими все зрозуміло, то до других залишається багато питань.
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23.11.2024 11:45 Ответить
**В ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ГОЛОДОМОРІВ -ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В УКРАЇНІ.. 1921--1923..1932- 1933-1943-1947 роки **народ УКРАЇНИ запитує -- ЧИ ЗМОЖУТЬ **УКРАЇНЦІ в ЄДНОСТІ ДІЙ НАРОДУ .наявних політично-релігійних кланів . ЗАСТАВИТИ --світові -- КЛАНИ ЛІБЕРАЛІВ ЗУПИНИТИ МАСОВІ ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ з 2014 року в Україні ..станом на 23 листопада 2024року . ??
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23.11.2024 13:20 Ответить
ЧОМУ проводиться військова спец операція в Україні ..ВІЙНА ...А СВІТ ВИЧІКУЄ ..аналізуємо ..а ХТО ОБІКРАВ ДЕРЖАВУ УКРАЇНУ ? в супереч змісту Конституції України --31р договірно і -ДІЄ ДИКИЙ КАПІТАЛІЗМ І МИ -Українці ПИТАЄМО БУВШИХ і СЬОГОДНІШНІХ політично-релігійних кланових Злодіїв , Брехунів та аферистів на підставі того --що самі як можемо відновлюємо ЗСУ з 2014року..НЕМА ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ Є КОШТИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ --**КОШТИ УКРАЇНЦІВ..*отож є таке ДНО ..

--що ціни на всі товари та послуги в державі Україні є на рівні світових а мінімальна пенсія Українця є 2.300грв а це 60 євро в місяць коли у світі мінімальна пенсія становить 600євро тобто 20.000.00грв в місяць ....Для тих хто Не розуміє за що воюємо з 2014року .? ----Зазначу те що соціально економічно і безпековий рівень життя Українського суспільства залежав від доходів в казну від наявного державного майна і сплати податків відповідно Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.

--- ХТО із всіх наявних партій і громадських організацій --які діяли Всі 31рік в державі Україні за кошти Українців і свідомо заради ШКУРНИХ ІНТЕРЕСІВ --- діяли так що РОЗБАЛАНСУВАЛИ діючу Конституцію України і вчиняли дії від сфер впливу і кланово -релігійно-політичних векторів діяльності на розвал держави України і хочуть під себе ЗЛОДІЇВ ЗМІНИТИ зміст Конституції України тож хто має сміливість і дасть відповість на такі питання а саме:
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23.11.2024 13:21 Ответить
Мені сподобалися слова сказані Євген Червоненко

// Неважливо, якому богу ти молишся. Він один для всіх, інше - маркетинг! Не євреї винні, а ви самі, хто себе добровільно зараховує до бидла, боїтеся сказати правду в очі. //**. Колишній заступник керівника "Укртранснафти" й енергетичний експерт Михайло Гончар вказує, що конфлікт був закладений дуже давно.

"Глибинна суть конфлікту полягає в паразитарній формі української олігархії як явища. Принцип дуже простий - добре вести бізнес тоді, коли береш під контроль державні активи, робиш їх де-факто своїми, й воно працює на приватний інтерес", - вказує експерт.

Він нагадує, що подібна ситуація була в компанії "Укртрансгаз", яку контролювала одна з впливових газових бізнес-груп.

"У цьому випадку схема виглядає просто: державна "Укрнафта" видобуває нафту, державна "Укртранснафта" транспортує, а "Укртатнафта" переробляє . Але на цьому суттєво заробляє зовсім не держава", - додає Михайло Гончар. У 2014році батальйони Коломойського + ІНШИХ..олігархів які воювали за його інтереси прибрали і змінився контроль одних олігархів, і відбудеться проста заміна на іншого олігарха? БРЕШУТЬ +КЛАДУТЬ +ЗРАДЖУВАЛИ +ВІДСТРІЛЮВАЛИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД століттями ВСІ ..ХТО був +Є при Владі ..І ЩО ДАЛІ? ? ІСТОРІЮ +МИНУЛЕ ПОТРІБНО *ЗНАТИ ..АЛЕ ЖИТИ сьогоднішнім + МАЙБУТНІМ .. МАЄ БУТИ ЄДНАННЯ ... УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА .. https://www.youtube.com/watch?v=T_G7fnCwB4I&t=511s&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2fexHu9fCyT11ZGSBsmr5tuhIHHB9wkudipA8OjgylOGKjbYihlOrRa5c_aem_fn_tKks3Mk6ANYZWRq1CFQ https://www.youtube.com/watch?v=T_G7fnCwB4I&t=511s
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23.11.2024 13:22 Ответить
Ізгаіль теж?
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23.11.2024 13:39 Ответить
Кнесет не визнає ніколи. З двох причин:

1) прагнення "приватизувати" термін геноцид (як власність обраного народу),
2) прагнення запобігти з'ясуванню осіб, причетних до здійснення Голодомору (бо забагато серед них буде красномовних прізвищ).
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23.11.2024 14:39 Ответить

Якби не згадали Є. Червоненка, то можна було б вважати Вас щирою до простоти людиною!
А так - нічого нового, окрім заготовленого...
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23.11.2024 14:10 Ответить
 
 