Лубинец призвал все государства на уровне парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал все государства на уровне национальных парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лубинец написал на своей фейсбук-странице.
"Голодомор - это геноцид украинского народа. Миллионы детей, женщин, мужчин стали жертвами советского тоталитарного режима. Их стремились заморить голодом, уничтожить только потому, что они - украинцы. И сегодня мы чтим память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.
Зажжем в 16 часов свечу памяти всей страной и почтим жертв минутой молчания. Сделаем все возможное, чтобы эта трагедия осталась не забытой. Мы благодарны каждой стране мира, которая признает Голодомор - геноцидом. Призываю другие государства принять это решение на уровне национального парламента", - говорится в сообщении.
Омбудсман отметил, что сегодня Россия обстреливает зерновые терминалы и зернохранилища, осуществляет блокаду украинских городов, пытается оставить без света и тепла Украину.
"Зло вернулось. Его нужно остановить! Давайте помнить преступления советского тоталитарного режима. Сделаем все, чтобы история не повторилась! Вечная память жертвам голодоморов!" - добавил Лубинец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
--що ціни на всі товари та послуги в державі Україні є на рівні світових а мінімальна пенсія Українця є 2.300грв а це 60 євро в місяць коли у світі мінімальна пенсія становить 600євро тобто 20.000.00грв в місяць ....Для тих хто Не розуміє за що воюємо з 2014року .? ----Зазначу те що соціально економічно і безпековий рівень життя Українського суспільства залежав від доходів в казну від наявного державного майна і сплати податків відповідно Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
--- ХТО із всіх наявних партій і громадських організацій --які діяли Всі 31рік в державі Україні за кошти Українців і свідомо заради ШКУРНИХ ІНТЕРЕСІВ --- діяли так що РОЗБАЛАНСУВАЛИ діючу Конституцію України і вчиняли дії від сфер впливу і кланово -релігійно-політичних векторів діяльності на розвал держави України і хочуть під себе ЗЛОДІЇВ ЗМІНИТИ зміст Конституції України тож хто має сміливість і дасть відповість на такі питання а саме:
// Неважливо, якому богу ти молишся. Він один для всіх, інше - маркетинг! Не євреї винні, а ви самі, хто себе добровільно зараховує до бидла, боїтеся сказати правду в очі. //**. Колишній заступник керівника "Укртранснафти" й енергетичний експерт Михайло Гончар вказує, що конфлікт був закладений дуже давно.
"Глибинна суть конфлікту полягає в паразитарній формі української олігархії як явища. Принцип дуже простий - добре вести бізнес тоді, коли береш під контроль державні активи, робиш їх де-факто своїми, й воно працює на приватний інтерес", - вказує експерт.
Він нагадує, що подібна ситуація була в компанії "Укртрансгаз", яку контролювала одна з впливових газових бізнес-груп.
"У цьому випадку схема виглядає просто: державна "Укрнафта" видобуває нафту, державна "Укртранснафта" транспортує, а "Укртатнафта" переробляє . Але на цьому суттєво заробляє зовсім не держава", - додає Михайло Гончар. У 2014році батальйони Коломойського + ІНШИХ..олігархів які воювали за його інтереси прибрали і змінився контроль одних олігархів, і відбудеться проста заміна на іншого олігарха? БРЕШУТЬ +КЛАДУТЬ +ЗРАДЖУВАЛИ +ВІДСТРІЛЮВАЛИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД століттями ВСІ ..ХТО був +Є при Владі ..І ЩО ДАЛІ? ? ІСТОРІЮ +МИНУЛЕ ПОТРІБНО *ЗНАТИ ..АЛЕ ЖИТИ сьогоднішнім + МАЙБУТНІМ .. МАЄ БУТИ ЄДНАННЯ ... УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА .. https://www.youtube.com/watch?v=T_G7fnCwB4I&t=511s&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2fexHu9fCyT11ZGSBsmr5tuhIHHB9wkudipA8OjgylOGKjbYihlOrRa5c_aem_fn_tKks3Mk6ANYZWRq1CFQ https://www.youtube.com/watch?v=T_G7fnCwB4I&t=511s
1) прагнення "приватизувати" термін геноцид (як власність обраного народу),
2) прагнення запобігти з'ясуванню осіб, причетних до здійснення Голодомору (бо забагато серед них буде красномовних прізвищ).
Якби не згадали Є. Червоненка, то можна було б вважати Вас щирою до простоти людиною!
А так - нічого нового, окрім заготовленого...