Цель РФ – стереть Украину с карты мира, но мы мстим. Российское зло будет наказано, - Умеров

Цель российских оккупантов остается неизменной уже веками - стереть Украину с карты мира. Подчинить нас полностью, а тех, кто не подчинится - уничтожить.

Об этом заявляет министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что День памяти жертв Голодоморов - это напоминание о том, что враг готов использовать любые средства для достижения своих целей, даже голод как оружие.

"Это день, когда мы вспоминаем миллионы украинцев, погибших от бесчеловечных преступлений, организованных кремлевской властью.

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В 20-х, 30-х и 40-х годах прошлого века Россия пыталась скрыть массовые убийства украинцев. Закапывала правду вместе с жертвами в братских могилах. Врала, отрицала, искажала исторические факты. И сегодня она продолжает действовать так же, используя те же преступные методы", - отмечает Умеров.

По его словам, современная российская власть снова воюет с зерном, угрожая голодом не только Украине, но и всему миру.

Но теперь, в 21-м веке, враг не останется безнаказанным. Мы уже привлекаем его к ответственности. Мы уничтожаем российский флот, блокирующий зерновой коридор. Наносим удары по базам и складам, откуда планируется уничтожение нашего аграрного потенциала. Сбиваем ракеты и дроны, направленные на то, чтобы лишить мир украинского зерна. Мы боремся за мирное будущее Украины и мира. Мы помним трагедии прошлого и мстим за наших замученных предков. Украина победит. Российское зло будет наказано", - резюмирует украинский министр.

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Напомним, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что к новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях. Также сообщалось, что ранее российский пропагандист Пучков призывал к геноциду украинцев и отмечал: "Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять без сожаления".