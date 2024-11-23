Цель РФ – стереть Украину с карты мира, но мы мстим. Российское зло будет наказано, - Умеров
Цель российских оккупантов остается неизменной уже веками - стереть Украину с карты мира. Подчинить нас полностью, а тех, кто не подчинится - уничтожить.
Об этом заявляет министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что День памяти жертв Голодоморов - это напоминание о том, что враг готов использовать любые средства для достижения своих целей, даже голод как оружие.
"Это день, когда мы вспоминаем миллионы украинцев, погибших от бесчеловечных преступлений, организованных кремлевской властью.
В 20-х, 30-х и 40-х годах прошлого века Россия пыталась скрыть массовые убийства украинцев. Закапывала правду вместе с жертвами в братских могилах. Врала, отрицала, искажала исторические факты. И сегодня она продолжает действовать так же, используя те же преступные методы", - отмечает Умеров.
По его словам, современная российская власть снова воюет с зерном, угрожая голодом не только Украине, но и всему миру.
Но теперь, в 21-м веке, враг не останется безнаказанным. Мы уже привлекаем его к ответственности. Мы уничтожаем российский флот, блокирующий зерновой коридор. Наносим удары по базам и складам, откуда планируется уничтожение нашего аграрного потенциала. Сбиваем ракеты и дроны, направленные на то, чтобы лишить мир украинского зерна.
Мы боремся за мирное будущее Украины и мира. Мы помним трагедии прошлого и мстим за наших замученных предков. Украина победит. Российское зло будет наказано", - резюмирует украинский министр.
Напомним, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что к новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях. Также сообщалось, что ранее российский пропагандист Пучков призывал к геноциду украинцев и отмечал: "Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять без сожаления".
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Сиетуны 73 відсотки ви там де.! Ау..
На початку минулого століття Україна втратила незалежність через двох довбнів у владі, один з яких Винниченко був скоріше всього зрадником, тому що совок потім йому платив гроші коли той жив у Франції. Вони не дали тоді сформувати армію бойовим офіцерам та розвели корупцію а ще бачили мир в очах у совєтів.
А потім Сталін що в часи кризи коли техніка та обладнання подорожчало а ресурси які продавав совок наоборот подешевшали а совєтам треба було виконувати договори перед американськими компаніями тому вони і почали грабувати селян, заодно і хотіли вирішити питання можливих повстань просто знищуючи їх. Це відббувалось не тільки в Україні по всьому совку.
Причому захід знав про це але всерівно продавав обладнання та купляв дешеве зерно.
Ви не заїб...ли
Була велика Україна,
З часів славетних козаків.
Сьогодні сталася руїна,
З-за дій «зелених» мудаків.
Звичайно то сліди кацапів
Що всім, що є по нам гатив.
Та дотик їх смердячих лапів...
А хто до нас їх запустив?
Неньку й раніше руйнували,
Ті, що тягнули до «братів».
Навіть держави ми не мали,
Коли Богдан до них завів.
Але ж недавно відродились,
Проснулись гени козаків.
Ще мить і в НАТО опинились...
Нарід же в інший бік побрів!!!
23.11.2024
Анатолій Березенський