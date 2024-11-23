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Цель РФ – стереть Украину с карты мира, но мы мстим. Российское зло будет наказано, - Умеров

Рустем Умєров

Цель российских оккупантов остается неизменной уже веками - стереть Украину с карты мира. Подчинить нас полностью, а тех, кто не подчинится - уничтожить.

Об этом заявляет министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что День памяти жертв Голодоморов - это напоминание о том, что враг готов использовать любые средства для достижения своих целей, даже голод как оружие.

"Это день, когда мы вспоминаем миллионы украинцев, погибших от бесчеловечных преступлений, организованных кремлевской властью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на ВОТ призвали "сдавать" тех, кто будет зажигать свечи в День памяти жертв Голодомора, - Центр нацсопротивления

В 20-х, 30-х и 40-х годах прошлого века Россия пыталась скрыть массовые убийства украинцев. Закапывала правду вместе с жертвами в братских могилах. Врала, отрицала, искажала исторические факты. И сегодня она продолжает действовать так же, используя те же преступные методы", - отмечает Умеров.

По его словам, современная российская власть снова воюет с зерном, угрожая голодом не только Украине, но и всему миру.

Но теперь, в 21-м веке, враг не останется безнаказанным. Мы уже привлекаем его к ответственности. Мы уничтожаем российский флот, блокирующий зерновой коридор. Наносим удары по базам и складам, откуда планируется уничтожение нашего аграрного потенциала. Сбиваем ракеты и дроны, направленные на то, чтобы лишить мир украинского зерна.

Мы боремся за мирное будущее Украины и мира. Мы помним трагедии прошлого и мстим за наших замученных предков. Украина победит. Российское зло будет наказано", - резюмирует украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже работаем с международными партнерами над новыми системами ПВО для защиты Украины, - Зеленский

Напомним, начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что к новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях. Также сообщалось, что ранее российский пропагандист Пучков призывал к геноциду украинцев и отмечал: "Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять без сожаления".

Автор: 

геноцид (416) Голодомор (1055) Умеров Рустем (509)


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Топ комментарии
+27
Мститель хрєнов , досить красти на армії ! Саме завдяки дронам вдається стримувати наступ рашистів , то чому ж МО поставляє тільки 20% від потреби ? Вкрали гроші чи умисно саботуєте ?
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23.11.2024 09:47
+13
Хто "ми"?
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23.11.2024 09:37
+12
і мстя уморова буде страшна! ))
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23.11.2024 10:02
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Хто "ми"?
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23.11.2024 09:37 Ответить
Українці?
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23.11.2024 09:44 Ответить
Тепер будете знати всі,що обирати треба украінця-Бандеру.І тільки.
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23.11.2024 10:10 Ответить
ніт, звичайно, і сім'ю свою в США вивіз.
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23.11.2024 10:39 Ответить
Шось таке - сказанув - мстимося!
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23.11.2024 09:46 Ответить
і мстя уморова буде страшна! ))
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23.11.2024 10:02 Ответить
Мститель хрєнов , досить красти на армії ! Саме завдяки дронам вдається стримувати наступ рашистів , то чому ж МО поставляє тільки 20% від потреби ? Вкрали гроші чи умисно саботуєте ?
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23.11.2024 09:47 Ответить
Вкрали та саботують..одне іншому не заважає..
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23.11.2024 10:13 Ответить
А який страшний саботаж і пряме шкідництво при виготовленні Оборонпромом мін для мінометів ЗСУ! Скільки браку! Бутусов замахався рилом вас у це все тикати! Ви нічим не кращі від свого попередника з яйцями по 17 грн.! І не хвалять вас керівники киримли - бо нема за що. Зермаки знали, кого ставили на таку важливу посаду. "Помстимося" - за дві берези таких мщунів треба чіпляти.
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23.11.2024 22:08 Ответить
Якої національності взагалі те лайно?! Кацапської чи бабуінської. Чи то родич макаки Аграхімії.
Сиетуны 73 відсотки ви там де.! Ау..
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23.11.2024 10:04 Ответить
На жаль , і у кримських татар не без свого урода .
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23.11.2024 10:07 Ответить
Ну ще додайте любімую женщіну Боголюбова Джапарову
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23.11.2024 14:29 Ответить
з т.з. татар кримських.
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23.11.2024 10:41 Ответить
,Не дуже воно схоже на татара
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23.11.2024 13:21 Ответить
неуловимый мститель
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23.11.2024 10:05 Ответить
Ми??? Умеров і Татаров🤣
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23.11.2024 10:10 Ответить
А чому тільки Умеров і татаров? Я ще не знаю, по кому спеціаліст Умеров, а от татаров ріже тільки чеченців. Є ще купа сміливих вбивць ворога і це абдристович, який має 200 виходів за лінію фронту, недавно вийшов до США; ханумак, також пішов за лінію фронту до США, а шифіри перетнули лінію фронту до ЄС. Ведуться розмови, що і фламідія, точніше сочинський "утомленний солнцем" арахамія втік до США. Можливо поїхав купувати берлоги для єлдака, татарова, шурми, демченка, смірнова, подоляка, кнура спікера та інших.
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23.11.2024 12:07 Ответить
мстять тільки слабки, ми КАРАЄМО москалів за їх злочини, плани, дії. Приберить цей вишкварок з посади Міністра оборони України.
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23.11.2024 10:13 Ответить
Розкрадання бюджету та безлад у війську -це не помста кацапам а злочин.
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23.11.2024 10:14 Ответить
А звідки мститься Умеров, з київського бункеру? А як мститься "зелена влада" слугориг, тирячі гроші з бюджету, замість фінансування армії і її ракетних проектів, фінансуючи ОП, БЕП та марафон? До речі, частка власності телеканалу "1+1" і "2+2" належить дружині медведчука - марченко, точніше свім'ї медведчуків, де телеканал "1+1" є основою телемарафону і Зеленський більше 2,5 років фінансував медведчуків з бюджету України, замість ЗСУ!
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23.11.2024 10:19 Ответить
Чим мститись не уточняє може бракованими мінами, чи може віртуальними ракетами. Чи 50 атакамсів які штати витиснули із себе за рік зроблять помсту.

На початку минулого століття Україна втратила незалежність через двох довбнів у владі, один з яких Винниченко був скоріше всього зрадником, тому що совок потім йому платив гроші коли той жив у Франції. Вони не дали тоді сформувати армію бойовим офіцерам та розвели корупцію а ще бачили мир в очах у совєтів.

А потім Сталін що в часи кризи коли техніка та обладнання подорожчало а ресурси які продавав совок наоборот подешевшали а совєтам треба було виконувати договори перед американськими компаніями тому вони і почали грабувати селян, заодно і хотіли вирішити питання можливих повстань просто знищуючи їх. Це відббувалось не тільки в Україні по всьому совку.

Причому захід знав про це але всерівно продавав обладнання та купляв дешеве зерно.
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23.11.2024 10:23 Ответить
умерову би порадив бігати зрання, а то схожий на вгодованого кнура...
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23.11.2024 10:25 Ответить
23 калібра в ЧМ "перелякані стоять"😔😔😔
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23.11.2024 10:33 Ответить
Беспонтовий чувак якийсь, де воно таке і звідки воно взагалі тут з' явилось, щось розповідає комусь, невже його якийсь лох буде слухати ?
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23.11.2024 10:36 Ответить
А хто втік закордон в такий складний час то хто?

Ви не заїб...ли
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23.11.2024 12:31 Ответить
Вони не закордоном, це блювота подоляцька під впн.
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23.11.2024 12:33 Ответить
Пану міністру пора почати боротьбу з корупцією в військовій сфері, дивлячись на приклад колеги з РФ А. Бєлоусова.Правда, все це під егідою президента, який надав в допомогу міністрові слідчий комітет і генпрокурора РФ. Вже багато голів полетіло, включаючи дружбана Шойгу, який полишився місця МО, а інші прямо - в СІЗО, його заступники, та інші генерали і полковники. Але, навіть поглянувши на фізії обох міністрів стане зрозумілим, що в Україні таке неможливо зовсім.
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23.11.2024 10:54 Ответить
БУЛА ВЕЛИКА УКРАЇНА
Була велика Україна,
З часів славетних козаків.
Сьогодні сталася руїна,
З-за дій «зелених» мудаків.

Звичайно то сліди кацапів
Що всім, що є по нам гатив.
Та дотик їх смердячих лапів...
А хто до нас їх запустив?

Неньку й раніше руйнували,
Ті, що тягнули до «братів».
Навіть держави ми не мали,
Коли Богдан до них завів.

Але ж недавно відродились,
Проснулись гени козаків.
Ще мить і в НАТО опинились...
Нарід же в інший бік побрів!!!
23.11.2024
Анатолій Березенський
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23.11.2024 11:02 Ответить
у вас це краще виходить.
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23.11.2024 12:24 Ответить
А ВИ, саме ВИ, кацапам у цьому й допомагаєте. І припиніть вдавати з себе ультра-патріотів, у трухлявому пні патріотизму більше, ніж у вас, разом взятих.
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23.11.2024 12:31 Ответить
У бюджеті на 25 рік військовим не добавили нічого. Зате суддям, прокурорам..... у тихих, сухихи, теплих, кабінетах - міліарди накинув зелена шикса. Подонки кончені - вся зеленошкіра влада.
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23.11.2024 12:41 Ответить
Поки рашистське зло буде покарано ти мразота зі своїми ЗЄльоними щуряками мстиш ЗСУ(крадіжки з бюджету та лєві схеми...)
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23.11.2024 12:53 Ответить
Слів немає, ну що ти йому скажеш
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23.11.2024 13:11 Ответить
Мстун п-н
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23.11.2024 14:03 Ответить
Главное говорить красивые слова и ничего не делать. Школа Зеленского.
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23.11.2024 14:10 Ответить
Буде мститися бракованими мінами.
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23.11.2024 14:16 Ответить
Ще один мстітель виліз .
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23.11.2024 14:26 Ответить
Вони мстятся! Якщо глянути на їхню творчість, то мстятся вони нам, а не кацапні!
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23.11.2024 16:15 Ответить
 
 