Оккупанты на ВОТ призвали "сдавать" тех, кто будет зажигать свечи в День памяти жертв Голодомора, - Центр нацсопротивления

Враг в очередной раз планирует репрессии за стремление сохранить украинскую идентичность на оккупированных землях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне пытаются зачистить любое упоминание о своем преступлении, в результате которого погибли миллионы украинцев. Именно поэтому на временно оккупированных территориях Украины враг сразу уничтожил любые напоминания о трагедии: от памятников до музейных экспозиций", - сообщили в организации.

Отмечается, что оккупанты призвали сдавать всех, кто будет зажигать свечи памяти в субботу, 23 ноября, или проявлять другие признаки скорби.

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"Такими запугиваниями враг хочет стереть у украинцев национальную память. Однако эти намерения напрасны, ведь для украинцев жизнь соотечественника значит гораздо больше, чем жизнь россиян для россиян, которую никто не ценит", - отметили в ЦНС.

Напоминаем, на заключительной сессии Совета министров ОБСЕ в декабре 2023 года 43 страны приняли совместное заявление к 90-й годовщине Голодомора, в котором осудили это преступление сталинского режима против украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, а также Католическая церковь и Вселенский патриархат.

Акция "Зажги свечу памяти"

Во время акции Свеча памяти зажигается в 16:00 в День памяти жертв Голодомора, который отмечается в четвертую субботу ноября. Символизм заключается в том, что это время преимущественно совпадает с вечером последнего дня осени, после которого наступает Ночь и Зима. Акция "Зажги свечу" должна напоминать всем украинцам, как трудно было пережить жертвам Голодомора голодные и холодные зимние ночи 1933 года. Зажженную свечу устанавливают на подоконник как в Украине, так и во многих странах мира.