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Оккупанты на ВОТ призвали "сдавать" тех, кто будет зажигать свечи в День памяти жертв Голодомора, - Центр нацсопротивления

голодомор

Враг в очередной раз планирует репрессии за стремление сохранить украинскую идентичность на оккупированных землях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне пытаются зачистить любое упоминание о своем преступлении, в результате которого погибли миллионы украинцев. Именно поэтому на временно оккупированных территориях Украины враг сразу уничтожил любые напоминания о трагедии: от памятников до музейных экспозиций", - сообщили в организации.

Отмечается, что оккупанты призвали сдавать всех, кто будет зажигать свечи памяти в субботу, 23 ноября, или проявлять другие признаки скорби.

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"Такими запугиваниями враг хочет стереть у украинцев национальную память. Однако эти намерения напрасны, ведь для украинцев жизнь соотечественника значит гораздо больше, чем жизнь россиян для россиян, которую никто не ценит", - отметили в ЦНС.

Напоминаем, на заключительной сессии Совета министров ОБСЕ в декабре 2023 года 43 страны приняли совместное заявление к 90-й годовщине Голодомора, в котором осудили это преступление сталинского режима против украинского народа.

Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, а также Католическая церковь и Вселенский патриархат.

Акция "Зажги свечу памяти"

Во время акции Свеча памяти зажигается в 16:00 в День памяти жертв Голодомора, который отмечается в четвертую субботу ноября. Символизм заключается в том, что это время преимущественно совпадает с вечером последнего дня осени, после которого наступает Ночь и Зима. Акция "Зажги свечу" должна напоминать всем украинцам, как трудно было пережить жертвам Голодомора голодные и холодные зимние ночи 1933 года. Зажженную свечу устанавливают на подоконник как в Украине, так и во многих странах мира.

Автор: 

Голодомор (1055) оккупация (10125) память (1492) Центр национального сопротивления (562)


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Топ комментарии
+11
Це і є тюрма народів злочина рашиська орда ,найбільше ці виродки боятся української мови і історичної памяті ,ментально ці варвари живуть в середньовіччі ,заборонити мову ,спалити книгі і стерти історію.
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22.11.2024 21:01
+10
В цьому вся суть ху...лостану. Нащадки вертухаев.
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22.11.2024 20:59
+9
Кацапота гірше фашистів.
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22.11.2024 20:59
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Кацапота гірше фашистів.
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22.11.2024 20:59 Ответить
В цьому вся суть ху...лостану. Нащадки вертухаев.
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22.11.2024 20:59 Ответить
Дело в том что согласно лживой истории РФ которую там преподают " россия несет только добро". А коммунизм пришел в Украину именно с рашки.
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22.11.2024 21:51 Ответить
Прийшов він з німетчини для розвалу рашки...а нам його німці занесли під виглядом національної та соціалістичної ідеї...і теж для розвалу рашки...більшовики на кацапії використали його для себе вельми вдало, а от грушевський повністю виконував волю своїх німецьких спонсорів знищувавши боєздатну армію...результати відомі
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23.11.2024 09:14 Ответить
Це і є тюрма народів злочина рашиська орда ,найбільше ці виродки боятся української мови і історичної памяті ,ментально ці варвари живуть в середньовіччі ,заборонити мову ,спалити книгі і стерти історію.
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22.11.2024 21:01 Ответить
Російськомовний Інтернаціонал. Скорочено - Росінтерн.
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22.11.2024 21:17 Ответить
Так звані рассіани - не люди.
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22.11.2024 21:01 Ответить
У кремлі сиділи і сидять не росіяни.
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22.11.2024 21:11 Ответить
Кожен, хто говорить російською мовою є росіянин.
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22.11.2024 21:16 Ответить
Кожен, хто проживає на території мордору є россіянином.
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22.11.2024 21:17 Ответить
, бо говорить російською "мовою"! серед філологів вже були пропозиції виключити російську мову зі складу людських мов...приводили приклад - нафіга дафіга нафігачілі? - ніфіга ні дафіга пафігачілі!
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22.11.2024 21:25 Ответить
Кацапи , це неземні істоти ,
нагадують мені клєщів , які живляться людською кровʼю🤬
Всіх потрібно знищити , так як загадять всю землю!!
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22.11.2024 21:17 Ответить
 
 