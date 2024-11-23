Зеленский и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а также голодоморов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утром в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялось молитвенное мероприятие, на котором почтили память жертв голодоморов в Украине.

Участие в мероприятии также приняли премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, предстоятели церквей и лидеры и представители религиозных организаций, руководители органов и формирований Сил безопасности и обороны Украины, военнослужащие, военные капелланы, представители украинской диаспоры.

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После молитвы состоялось шествие к Национальному музею Голодомора-геноцида.





Отмечается, что Зеленские возложили колосковые композиции к монументу "Горькая память детства" и почтили память жертв Голодомора.

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Также память жертв геноцида почтили воины, среди которых Герои Украины Роман Мамавко и Богдан Дронов, а также другие присутствующие, в частности представители дипломатического корпуса.





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В свою очередь президент в телеграмм-канале подчеркнул, что необходимо говорить миру правду о совершенном против украинцев геноциде.

"Четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. В 1921, 1922 и 1923-м. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей.



Наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев.



Светлая память всем жертвам: взрослым и детям - невинным жертвам голодоморов", - отметил Зеленский.

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