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Зеленский и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а также голодоморов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утром в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялось молитвенное мероприятие, на котором почтили память жертв голодоморов в Украине.

Участие в мероприятии также приняли премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, предстоятели церквей и лидеры и представители религиозных организаций, руководители органов и формирований Сил безопасности и обороны Украины, военнослужащие, военные капелланы, представители украинской диаспоры.

Читайте: МВД и Музей Голодомора обнародовали тысячи уголовных дел о Голодоморе

Ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні
Ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні

После молитвы состоялось шествие к Национальному музею Голодомора-геноцида.

Ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні
Ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні

Отмечается, что Зеленские возложили колосковые композиции к монументу "Горькая память детства" и почтили память жертв Голодомора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец призвал все государства на уровне парламентов признать Голодомор геноцидом украинского народа

Также память жертв геноцида почтили воины, среди которых Герои Украины Роман Мамавко и Богдан Дронов, а также другие присутствующие, в частности представители дипломатического корпуса.

Ушанування пам’яті жертв голодоморів в УкраїніУшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні
Ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні

Также читайте: Цель РФ – стереть Украину с карты мира, но мы мстим. Российское зло будет наказано, - Умеров

Ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні
Ушанування пам’яті жертв голодоморів в Україні

В свою очередь президент в телеграмм-канале подчеркнул, что необходимо говорить миру правду о совершенном против украинцев геноциде.

"Четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. В 1921, 1922 и 1923-м. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей.

Наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев.

Светлая память всем жертвам: взрослым и детям - невинным жертвам голодоморов", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К новому геноциду украинцев РФ готовилась задолго до полномасштабного вторжения. Речь шла о расстрельных списках, передвижных крематориях и массовых захоронениях, - Буданов

Автор: 

геноцид (416) Голодомор (1055) Зеленский Владимир (20260) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+43
За "сіньор Голодомор" він же ж вибачився? Тобто "ні"? Часу не вистачило?
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23.11.2024 15:02
+31
Ось уже років 10 викладую в цей день. З 2020 стали за це банити, але маємо памятати і нагадувати що ми не забули...

Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов



Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок в Запорожье активно боролся за «русский мир» и стал губернатором оккупированного региона. Заместитель Балицкого Леплевский Израиль Моисеевич руководитель Киевского НКВД - еврей (садист и извращенец, лично расстрелял болем 2000 украинцев - «врагов народа». Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся в Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации в Украине в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Именно его Сталин шутливо назівал «Главгол». И потом репрессировал. Остальные ответственные лица в ЦК Украины того времени это Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич и Фрадков Савелий Ефимович. Идейным вдохновителем и куратором от Москвы перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.

Москва утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. В начале 30-х гг. началась деукраинизация Кубани. "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: писала "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места. Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. Член Политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич Мендель Маркович подвел итоги следующей фразой: «Понадобился голод, чтобы показать им кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но мы выиграли».
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23.11.2024 15:04
+30
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23.11.2024 15:15
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Стефанчук в кадр не помістився...?
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23.11.2024 15:01 Ответить
За "сіньор Голодомор" він же ж вибачився? Тобто "ні"? Часу не вистачило?
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23.11.2024 15:02 Ответить
Не було коли - обходили всі секонди, одяг собі шукали.
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23.11.2024 15:08 Ответить
Ви нєпанімаєтє. Ета (вибачення) нєначясі.
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23.11.2024 15:17 Ответить
Шалави які все життя висміювали голодомор та їх жертв, прийшли вшанувати їх пам'ять якимись віниками. До речі ЗЕ вже влаштував 32-33 рік в Україні
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23.11.2024 16:02 Ответить
Я вибачаюся, а ти чим краще, за тих шалав? Одні висміювали голодомор. Ти вінеком називаєш колоски пшениці, якої так не вистачало людям тоді.
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23.11.2024 21:46 Ответить
І скрізь є дЄрмак! Або сам або його тінь!
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23.11.2024 15:02 Ответить
Ось уже років 10 викладую в цей день. З 2020 стали за це банити, але маємо памятати і нагадувати що ми не забули...

Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов



Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок в Запорожье активно боролся за «русский мир» и стал губернатором оккупированного региона. Заместитель Балицкого Леплевский Израиль Моисеевич руководитель Киевского НКВД - еврей (садист и извращенец, лично расстрелял болем 2000 украинцев - «врагов народа». Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся в Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации в Украине в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Именно его Сталин шутливо назівал «Главгол». И потом репрессировал. Остальные ответственные лица в ЦК Украины того времени это Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич и Фрадков Савелий Ефимович. Идейным вдохновителем и куратором от Москвы перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.

Москва утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. В начале 30-х гг. началась деукраинизация Кубани. "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: писала "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места. Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. Член Политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич Мендель Маркович подвел итоги следующей фразой: «Понадобился голод, чтобы показать им кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но мы выиграли».
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23.11.2024 15:04 Ответить
Біда в іншому. Як казала моя мудра бабуся -Сталін сказав брати лишки а ОМЕЛЬКИ вибрали до кришки
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23.11.2024 15:44 Ответить
Тобто ти стверджуєш, що українці самі себе голодом морили.
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23.11.2024 15:54 Ответить
Кремль - організатор, влада на місцях - виконавець, українські місцеві активісти - співучасники злочину.
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23.11.2024 21:03 Ответить
Ну так вже ж хочеться все списати на місцевих активістів ..
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23.11.2024 23:17 Ответить
Чому "все списати на місцевих активістів"? Заслужену частину. Ви пересмикуюте зміст коментаря.
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23.11.2024 23:29 Ответить
А ти вважаєш злочинцями тих українців, які добровільно служили в окупаційній радянській армії?
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23.11.2024 23:43 Ответить
Невдале порівняння!
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23.11.2024 23:51 Ответить
А відповісти на питання не хочеш. Хоча і ті і ті служили окупантам
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23.11.2024 23:55 Ответить
Добраніч!
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24.11.2024 00:10 Ответить
Ваша бабуся, схоже, не була мудрою... Можливо читала по складам...
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23.11.2024 16:03 Ответить
👍перл від "академіка" в якого смальцю в голові не вистачає відрізнити грамотність від мудрості..Диплом за сало купив?чи гнучкий хреьет мав??
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23.11.2024 16:08 Ответить
Хм... Кант вказував що "плебеї розмовляють приказками та прислівями". Щоб довго не пояснювати і вам було зрозуміло - "Яблучко від яблуньки не далеко котиться"...
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23.11.2024 16:29 Ответить
🤣🤣🤣🤣Ти видно плебей в квадраті якшо не в кубі. ГОВОРИШ ПРИКАЗКАМИ ТА ПРИСЛІВ'ЯМИ..🤣🤣🤣🤣
Чи про яблучко то не прислів'я??
Мало того шо дипломи отримував завдяки тремтінню хребиа перед начальством та ще й з логікою не дружиш🤣🤣🤣🤣
А ще когось там і вчиш🤣🤣🤣🤣

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23.11.2024 19:50 Ответить
Біда в усьому... Ваша бабуся сказала правду. Місцеві активісти лазили по горищах, длубали долівки, щоб вигребти останнє.
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23.11.2024 20:51 Ответить
Справа в тім що всі оці "євреї" незалежно від національності, розмовляли на рускам язікє. Для них він був рідний...
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23.11.2024 16:51 Ответить
"Наші" зараз розмовляють українською і в вишиванках шо змінилось???
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23.11.2024 19:51 Ответить
Як бачимо, кати українського народу здебільшого з-поміж містечкових. На жаль, у більшої частини українського народу, який обрав своїм лідером цинічного, нікчемного та безсовісного нащадка цих людей, генетична пам'ять відсутня.
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23.11.2024 20:07 Ответить
Ви хоча б розумієте, що Сралін був гризун, Бєрія - мігрєл, Каганович - зрозуміло хто, Мікоян - теж зрозуміло, і так далі. За Вашою логікою, уззькі геть ні до чого, так?
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23.11.2024 20:50 Ответить
В мене було питання щодо болотян. Де вони, власне, у Вашій схемі? Бачу, Ви поїхали на кавказцях, сефардах, на кому завгодно. Тему болотної окупації не розкрито.
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24.11.2024 09:01 Ответить
Кацапи це безініціативна маса алкодегенератів якою всю його історію керували інородці. Навіть сьогодні у них це *****-шаломов, медвєдєв-мєндель та ротенберги, а у нас на жаль теж якийсь "фантомний шабаш" і "хава нагіла"...
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24.11.2024 10:04 Ответить
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23.11.2024 15:14 Ответить
Зеблазень і його прихвосні біля символу голодомору!
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23.11.2024 15:14 Ответить
Та те падло хрипате сам прихвостень. Прихвостень коломойських і путіна.
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23.11.2024 17:28 Ответить
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23.11.2024 15:15 Ответить
Лицеміри найвищого рівня.
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23.11.2024 15:15 Ответить
А вот інтересно, президент може щось зробити без єрмака? І хто кому нянька?
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23.11.2024 15:22 Ответить
Сеньор голодомор
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23.11.2024 15:27 Ответить
Сборище фарисеев...
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23.11.2024 15:54 Ответить
Ось це вона і є-ганьба!
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23.11.2024 15:56 Ответить
Євреї теж не говорять, хто здійсьнював проти них Геноцид?
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23.11.2024 16:07 Ответить
Іронія, що той, хто сміявся з усього українського бачить, що росіяни дійсно чинили зло українцям раніше і продовжують це робити зараз.
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23.11.2024 16:08 Ответить
Паяц висміював Голодомор плазуючи в москві перед кацапами. Тепер цей організм, без будь-яких мук совісті чи моралі стоїть перед памятником жертвам Голодомору. Виборці шута, як це функціонує в ваших тупих бошках?
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23.11.2024 16:19 Ответить
Так вони ж за це й голосували.
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23.11.2024 17:29 Ответить
Друзі, ми знаємо, що «Про мертвих - добре, або нічого». То давайте ... про зєлєнського у цей день нічого. Йому треба піар. Щоб розчулити тих, хто матюкається, побачивши цього "лідОра".
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23.11.2024 16:28 Ответить
«Про мертвих - добре, або нічого» - це не повне прислів'я.
Ось повне: «Про мертвих - добре, або нічого, крім правди».
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23.11.2024 16:44 Ответить
боїться "зепоцріот" власного "мудрого наріду".Його на урочистостях немає...
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23.11.2024 16:40 Ответить
Це навіть не вишиватники, це--зрадники.
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23.11.2024 16:53 Ответить
Гундоса тварюка свій геноцид українцям влаштувала, падло брехливе.
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23.11.2024 17:10 Ответить
Сеньор балабол.
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23.11.2024 17:21 Ответить
Лицеміри зелені, позичили очі у Сірка і поперлись на святе для українців місце
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23.11.2024 17:53 Ответить
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23.11.2024 18:09 Ответить
Якийсь полковник міліції Семен Ізраїлович (Іванович) Зеленський теж "приложив руку" до знищення українців в Кривому Розі 1963 року і навіть отримав нагороди та підвищення по службі.
І криворіжці точно знають, що Семен Іванович Зеленський був одним з великих ментовські чинів в Кривому Розі в повоєнний час (заст.начальника відділу карного розшуку УВС). І саме він, як один з керівників МВС, несе відповідальність за розстріл криворіжців під час повстання в 1963 році. Після тих подій Семен Зеленський був нагороджений (підвищений до полковника).

Все почалося 16 червня за спроби затримання напідпитку солдата п'яним ментом. При спробі затримати солдата, сміття відкрили вогонь по натовпу в якій він намагався сховатися, поранивши випадкових перехожих. Після затримання, його жорстко били і не викликали медиків. Обурена юрба зібралася біля будівлі РВВС з вимогою звільнити солдата, і покарати винних в порушенні законів ментів.

У повстанні брало участь кілька тисяч чоловік з 16 по 18 червня. Тільки з прибуттям солдат з танкової дивізії і внутрішніх військ з Дніпропетровська 18 червня, розпочався фінальний етап розгону і розстрілу протестувальників. Всю ніч 18 числа по району Соц.города гриміли постріли. Тоді за офіційними даними ментами було вбито 7 чоловік 15 поранено. Очевидці розповідають, що студенти педінституту в общаге рятувалися від куль закриваючи вікна матрацами.

Однак медики розповідали що в лікарнях було мінімум 200 поранених покалічених.

Ось як описуються хроніки тих днів в статті " http://argumentua.com/stati/********-bunt-1963-goda-v-krivom-roge-urok-istorii-kotoryi-mozhet-eshche-povtoritsya Червневий бунт 1963 року в Кривому Розі: урок історії, який може ще повторитися ".

"Дєди" воювали?
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23.11.2024 18:20 Ответить
А як нарахунок "Сіньйор Голодомор"? Забув ******?
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23.11.2024 20:35 Ответить
 
 