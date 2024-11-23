Зеленский и первая леди почтили память жертв голодоморов в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов, а также голодоморов 1921-1923 и 1946-1947 годов.
Об этом сообщает Офис президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, утром в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялось молитвенное мероприятие, на котором почтили память жертв голодоморов в Украине.
Участие в мероприятии также приняли премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, предстоятели церквей и лидеры и представители религиозных организаций, руководители органов и формирований Сил безопасности и обороны Украины, военнослужащие, военные капелланы, представители украинской диаспоры.
После молитвы состоялось шествие к Национальному музею Голодомора-геноцида.
Отмечается, что Зеленские возложили колосковые композиции к монументу "Горькая память детства" и почтили память жертв Голодомора.
Также память жертв геноцида почтили воины, среди которых Герои Украины Роман Мамавко и Богдан Дронов, а также другие присутствующие, в частности представители дипломатического корпуса.
В свою очередь президент в телеграмм-канале подчеркнул, что необходимо говорить миру правду о совершенном против украинцев геноциде.
"Четвертая суббота ноября. День памяти жертв голодоморов. В 1921, 1922 и 1923-м. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932 и 1933 годы, когда сознательно созданный режимом голод унес миллионы жизней наших людей.
Наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев.
Светлая память всем жертвам: взрослым и детям - невинным жертвам голодоморов", - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов
Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок в Запорожье активно боролся за «русский мир» и стал губернатором оккупированного региона. Заместитель Балицкого Леплевский Израиль Моисеевич руководитель Киевского НКВД - еврей (садист и извращенец, лично расстрелял болем 2000 украинцев - «врагов народа». Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся в Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации в Украине в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Именно его Сталин шутливо назівал «Главгол». И потом репрессировал. Остальные ответственные лица в ЦК Украины того времени это Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич и Фрадков Савелий Ефимович. Идейным вдохновителем и куратором от Москвы перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
Москва утверждает, что Голодомор не имеет национальной окраски. Это ложь. Число умерших от голода на один миллион населения Украины многократно превышает число умерших от голода на один миллион населения остальной части СССР. В начале 30-х гг. началась деукраинизация Кубани. "Пролетарская правда" от 22 января 1930 г: писала "Уничтожение базы украинского национализма - индивидуальных крестьянских хозяйств - было одним из основных задач коллективизации на Украине." На 1932 г. приходится усиление антиукраинской риторики Сталина. Сталин писал Кагановичу, что партийный аппарат на Украине кишит "националистами и польскими шпионами" и что СССР может потерять Украину. В 1932 г. подписанное Сталиным распоряжение предписывало ОГПУ запретить передвижение крестьянства Украины в города. Продажа железнодорожных билетов была прекращена; были поставлены кордоны ОГПУ, чтобы помешать крестьянам покинуть свои места. Балицкий, руководитель ОГПУ Украины, прямо говорил: "В 1933 году кулак ОГПУ ударил в двух направлениях: его удар ощутили на себе как кулаческие петлюровские элементы на селе так и главные ячейки национализма". Подавление национализма было ГЛАВНОЙ задачей коллективизации и искусственного голода в Украине. Член Политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич Мендель Маркович подвел итоги следующей фразой: «Понадобился голод, чтобы показать им кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но мы выиграли».
Чи про яблучко то не прислів'я??
Мало того шо дипломи отримував завдяки тремтінню хребиа перед начальством та ще й з логікою не дружиш🤣🤣🤣🤣
А ще когось там і вчиш🤣🤣🤣🤣
Ось повне: «Про мертвих - добре, або нічого, крім правди».
І криворіжці точно знають, що Семен Іванович Зеленський був одним з великих ментовські чинів в Кривому Розі в повоєнний час (заст.начальника відділу карного розшуку УВС). І саме він, як один з керівників МВС, несе відповідальність за розстріл криворіжців під час повстання в 1963 році. Після тих подій Семен Зеленський був нагороджений (підвищений до полковника).
Все почалося 16 червня за спроби затримання напідпитку солдата п'яним ментом. При спробі затримати солдата, сміття відкрили вогонь по натовпу в якій він намагався сховатися, поранивши випадкових перехожих. Після затримання, його жорстко били і не викликали медиків. Обурена юрба зібралася біля будівлі РВВС з вимогою звільнити солдата, і покарати винних в порушенні законів ментів.
У повстанні брало участь кілька тисяч чоловік з 16 по 18 червня. Тільки з прибуттям солдат з танкової дивізії і внутрішніх військ з Дніпропетровська 18 червня, розпочався фінальний етап розгону і розстрілу протестувальників. Всю ніч 18 числа по району Соц.города гриміли постріли. Тоді за офіційними даними ментами було вбито 7 чоловік 15 поранено. Очевидці розповідають, що студенти педінституту в общаге рятувалися від куль закриваючи вікна матрацами.
Однак медики розповідали що в лікарнях було мінімум 200 поранених покалічених.
Ось як описуються хроніки тих днів в статті " http://argumentua.com/stati/********-bunt-1963-goda-v-krivom-roge-urok-istorii-kotoryi-mozhet-eshche-povtoritsya Червневий бунт 1963 року в Кривому Розі: урок історії, який може ще повторитися ".
"Дєди" воювали?