Адміністрація Байдена планувала закликати до запрошення України в НАТО, але змінила рішення, - Bloomberg

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена мала намір публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, однак відмовилася від цих планів.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена також розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення до вступу в НАТО, але вирішила відмовитися від цього з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі. Путін також сформулював членство, про неминучість якого союзники заявили в липні, як casus belli (привід для війни - Ред.)" - йдеться в повідомленні видання.

Водночас, як пише Bloomberg, натомість буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії.

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