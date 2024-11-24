Адміністрація Байдена планувала закликати до запрошення України в НАТО, але змінила рішення, - Bloomberg
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена мала намір публічно закликати до офіційного запрошення України в НАТО, однак відмовилася від цих планів.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Адміністрація Байдена також розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення до вступу в НАТО, але вирішила відмовитися від цього з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі. Путін також сформулював членство, про неминучість якого союзники заявили в липні, як casus belli (привід для війни - Ред.)" - йдеться в повідомленні видання.
Водночас, як пише Bloomberg, натомість буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії.
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+22 Ihor Ihor #577453
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+21 Светлана Круп
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+18 Ihor Ihor #577453
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та й хто тупого хамовитого дебіла повезе до Діснейленду...??)))
https://www.unian.ua/society/stalo-vidomo-skilki-koshtuye-vip-kamera-u-luk-yanivskomu-sizo-video-novini-ukrajini-11591962.html
https://x.com/RudijLis/status/1788881938419241163
Все москальське треба було заборонити ще в 1991 році.
Тому зараз: "Маємо те що маємо." - Л.М.Кравчук.
А членограй все зруйнував, ракети йому були не потрібні, він заглядав у дупу путіну, набивав кишені на Великому крадівництві і смажив шашлики.
Тут інше. Там зара у вас, як у нас у 90-х: усі сфери суспільства, економіки, політики, військової справи просякнуто кацап'ячою гебнею. Тому й зара ваш новообраний президент (тьху !!!) не сидить у буцегарні попри усі його економічні шахрайства. Навіть імпічменту вдалося уникнути. А зара у трампакса серйозна підтримка: і пропагандистський Фокс ньюз на кшталт кацапської раші тудей, і маск з його під трампона куплений твітер, і ше ціла купа всілякого лайна, котре у поважній компанії просто соромно згадувати.
Бути в одному блоці з Орбаном і Фіцо якось не хочеться.
Потрібні конкретні угоди пропідтримку і постачання зброї.
Дякуємо вам, пане Байден... Та передайте ше нашу подяку Лауреату Нобелівської премії миру пану Обамі...
Так і Вову хрипатого видвинули на Нобелівську премію миру 2024 року! Чи Ви не в курсі...? Пишуть..що навіть фаворит він там...
https://24tv.ua/nobelivska-premiya-miru-2024-otrimaye-zelenskiy-stavki-bukmekeriv_n2658321
*****
Ой, як страшно. ***** переназве своє "сво" на війну.
Якщо на Заході хтось іще не зрозумів, - окурок вже давно воює проти них. Поки що гібридно.
Бо якщо буде офіційне запрошення України до НАТО, потім складно буде давати задню, навіть трампу , бо це вже лузерство. Він то ніби "закінчити всі війни", але як рижий мачо, а не лузер.
А так, всі в шоколаді крім України:
- угорщини, словаччини, греції та туреччини зрадіють
- лякалки пуйла-трампа що настане 3-я світова можна буде експлуатувати далі
- і взагалі трамп обдумає, чи не подарувати пуйлові Україну (під обіцянку путіна не дружити з китаєм).