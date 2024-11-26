Маємо забезпечити майбутнє членство України в НАТО, - євродепутат Ауштрявічюс

Європа має зняти всі обмеження на застосування ЗСУ західної зброї, посилити санкції проти РФ і надати України гарантії безпеки, забезпечивши її майбутнє членство в НАТО.

Про це заявив депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс під час дебатів у ЄП, присвячених посиленню підтримки України з боку ЄС на тлі активізації військової співпраці між Північною Кореєю та Росією, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія розширює коло союзників по осі зла і на додачу до підтримки від Білорусі, Ірану, Китаю та Північної Кореї почала повноцінно використовувати північнокорейські військові підрозділи. У цей критичний момент ми маємо продовжувати мобілізацію фінансової та військової підтримки України без жодних обмежень на застосування зброї", - заявив Ауштрявічюс.

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За його словами, останні події засвідчують, що Росія стала на шлях відкритої військової конфронтації із Заходом та його партнерами, тож доля глобальної безпеки в Європі зараз вирішується в Україні.

"Ми маємо посилити глобальний режим санкцій проти Росії та її союзників, включно з тими, хто активно допомагає уникати обмежень. Порушники мають заплатити", - наголосив євродепутат.

Ще одним пунктом підтримки України, за його словами, мають стати гарантії безпеки.

"Тим самим ми повинні забезпечити майбутнє членство України в НАТО. Безпека має бути гарантована", - підкреслив литовський європарламентарій.

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У Європарламенті на четвер заплановане голосування щодо резолюції "Про посилення непохитної підтримки України з боку ЄС проти агресивної війни Росії та активізації військової співпраці між Північною Кореєю та Росією".