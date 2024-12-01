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Новини Війна
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Каллас про іноземні війська в Україні: нічого не можна виключати, обговорювалося, які країни готові відправити солдатів

Каллас про можливу відправку військ до України

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що не варто виключати появу іноземних військ в Україні. 

Про це пише ANSA з посиланням на заяву Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що були дискусії навколо того, які країни готові відправити солдатів в Україну, а які ні.

"Досі дискусія точилася навколо того, які країни готові відправити солдатів в Україну, а які ні. Я вважаю, що нічого виключати не можна і в цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність",- заявила очільниця європейської дипломатії.

На думаку Каллас, Європа може зіграти свою роль якщо вдасться вийти на припинення вогню, і необхідно буде відправити війська для перевірки його дотримання.

"Вибір у цьому плані в будь-якому разі залишається за Україною", - додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно французька газета  Le Monde із посиланням на джерела писала, що в Європі знову обговорюють можливість відправки західних військ до України.

Дивіться також: Зеленський провів зустріч із Каллас: Обговорили потреби України в системах ППО. ВIДЕО

Автор: 

Євросоюз (13391) Каллас Кая (261)


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Топ коментарі
+3
По кордону з Бульбарейхом на чолі з картопенпюрером можливо безболесно розташувати війська та вівільнити війська ЗСУ для брйових дій проти світового зла Московії.
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01.12.2024 16:36
+3
+ Приднестровье
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01.12.2024 16:39
+3
Зє-д'єрмаки відмовляться. Бо рівень крадійства і хаосу в ЗСУ випливе назовні
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01.12.2024 16:49
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По кордону з Бульбарейхом на чолі з картопенпюрером можливо безболесно розташувати війська та вівільнити війська ЗСУ для брйових дій проти світового зла Московії.
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01.12.2024 16:36 Відповісти
+ Приднестровье
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01.12.2024 16:39 Відповісти
А бульбопюреру пояснити, що війська розміщуються з метою не допустити "нападєнія на Бульбостан с чєтирьох направлєній".
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01.12.2024 16:56 Відповісти
офіс шашликів кістьми ляже але буде проти , це ж вже було 3 роки тому
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01.12.2024 16:47 Відповісти
"Ви там спочатку заморозьте "конфлікт", а потім ми може напрааимо війська."

- А нахіба вони вже тоді будуть треба?
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01.12.2024 16:49 Відповісти
Миротворці на лінії розмежування, щоб кацапня не придумала провокації.
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01.12.2024 16:52 Відповісти
А якщо придумає провокацію - миротворці будуть воювати з кацапами? А шо ж за 3 роки така мудра ідея нікому в голову не прийшла? Може тому що кацап ніякого миру підписувати не буде?
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01.12.2024 16:57 Відповісти
А як миротворці по лінії розмежування стримають ракети, КАБи та навіть "Шахєди"?
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01.12.2024 16:58 Відповісти
Зє-д'єрмаки відмовляться. Бо рівень крадійства і хаосу в ЗСУ випливе назовні
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01.12.2024 16:49 Відповісти
Та які країни готові відправити війська - всі! Правда лише після закінчення війни, розмінування території, смерті путлєра, розвалу рашки, знищення ядерної зброї рашистів, вимирання рашистів від вживання антифризу, клонування мамонта і прильоту на Землю іншопланетян. От як тільки ці умови будуть всі виконані, так відразу буде і війська і парасолька НАТО в небі. А поки потрібно трохи зачекати.
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01.12.2024 16:50 Відповісти
Дуже войовничий піззьож!
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01.12.2024 17:26 Відповісти
 
 