Каллас про іноземні війська в Україні: нічого не можна виключати, обговорювалося, які країни готові відправити солдатів

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що не варто виключати появу іноземних військ в Україні.

Про це пише ANSA з посиланням на заяву Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що були дискусії навколо того, які країни готові відправити солдатів в Україну, а які ні.

"Досі дискусія точилася навколо того, які країни готові відправити солдатів в Україну, а які ні. Я вважаю, що нічого виключати не можна і в цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність",- заявила очільниця європейської дипломатії.

На думаку Каллас, Європа може зіграти свою роль якщо вдасться вийти на припинення вогню, і необхідно буде відправити війська для перевірки його дотримання.

"Вибір у цьому плані в будь-якому разі залишається за Україною", - додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно французька газета Le Monde із посиланням на джерела писала, що в Європі знову обговорюють можливість відправки західних військ до України.

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