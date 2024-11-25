У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde

Дискусії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній до України відновилися.

Про це пише видання Le Monde із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Вони знову почалися на тлі вступу в січні 2025 року на посаду президента США Дональда Трампа.

За даними Le Monde, в лютому, коли президент Франції Емманюель Макрон публічно говорив про можливе надсилання західних військ в Україну, це викликало "різку протидію" з боку деяких країн, зокрема Німеччини. Проте в останні тижні обговорення відновили, зокрема під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції.

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"Між Великою Британією та Францією ведуться переговори щодо співробітництва в галузі оборони, у тому числі з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну та європейську безпеку загалом", - сказало виданню військове джерело.

ЗМІ нагадають про заяву глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, який сказав, що "червоних ліній" у питанні підтримки України не існує".

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Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

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