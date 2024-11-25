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У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde

Європа знову обговорює відправку військ до України

Дискусії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній до України відновилися.

Про це пише видання Le Monde із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Вони знову почалися на тлі вступу в січні 2025 року на посаду президента США Дональда Трампа.

За даними Le Monde, в лютому, коли президент Франції Емманюель Макрон публічно говорив про можливе надсилання західних військ в Україну, це викликало "різку протидію" з боку деяких країн, зокрема Німеччини. Проте в останні тижні обговорення відновили, зокрема під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції.

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"Між Великою Британією та Францією ведуться переговори щодо співробітництва в галузі оборони, у тому числі з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну та європейську безпеку загалом", - сказало виданню військове джерело.

ЗМІ нагадають про заяву глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, який сказав, що "червоних ліній" у питанні підтримки України не існує".

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Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Також читайте: Зі вчорашнього вечора РФ застосувала близько півтори сотні дронів, КАБи та ракети, - Зеленський

Автор: 

Європа (1805)


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Топ коментарі
+25
Верховний гундос знову буде відмовлятись, щоб не гнівити свого любого ху@ла?
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25.11.2024 11:55
+7
Вони НЕ можуть зайти в Україну без дозволу преЗЕдента і його Верховної зРади.
Невже це не зрозуміло?
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25.11.2024 11:57
+7
Іноземні військові можуть зайти в Україну без дозволу, рішення Верховної Ради?
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25.11.2024 11:58
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25.11.2024 11:54 Відповісти
Вступив вже у польський легіон, готовий до відправки?
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25.11.2024 12:07 Відповісти
Ще один "нафронтпасилатєль", бртелло Джокера.
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25.11.2024 12:15 Відповісти
То не пзди тоді на інших тєрпіла
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25.11.2024 16:58 Відповісти
Так Ішак з єрмачмом та дідом ху#лом проти!
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25.11.2024 12:30 Відповісти
Нє, подивилися серіал "Пр
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25.11.2024 14:19 Відповісти
Верховний гундос знову буде відмовлятись, щоб не гнівити свого любого ху@ла?
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25.11.2024 11:55 Відповісти
дуже серливі. вже можна було б допомогти українцям загнати орків назад на болота.
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25.11.2024 11:55 Відповісти
Іноземні військові можуть зайти в Україну без дозволу, рішення Верховної Ради?
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25.11.2024 11:58 Відповісти
Прикінь, - МОЖУТЬ🤣🤣🤣
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25.11.2024 12:08 Відповісти
НІ. Це буде вважатись інтервенцією. Наші закони передбачають необхідність прийняття Радою () на даний час зеленою відповідного рішення.
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25.11.2024 12:21 Відповісти
Яка інтервенція? Що ви мелете? Хто у зеленого буде питати? Вони повністю фінансують підтримку! Вони вирішують, що робити далі! Скажуть, що вони заходять, або фінансування буде припинено і Зеленський скаже, що він урочисто їх запрошує! Скільки вже можна триндіти ці нісенітниці, що наша влада щось вирішує?!
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25.11.2024 12:28 Відповісти
"Скажуть, що вони заходять, або фінансування буде припинено і Зеленський скаже, що він урочисто їх запрошує! "

Тобто, він, Зе, МАЄ дати згоду.

Тоді чому ви пінитесь у відповідь на моє твердження, що влада України має дати згоду?
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25.11.2024 12:34 Відповісти
Тому що фактично ніякої згоди не треба! Якби хотіли зайти, то вони б зайшли! Зеленський каже лише те, що йому кажуть, щоб він сказав! І не якийсь там єрмак йому вказує, а західні партнери! Бо не єрмак йому дає гроші! Вони не заходять не тому, що зеля не дозволяє чи верховна рада! А тому, що вони самі не хочуть ризикувати своїми військовими!
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25.11.2024 12:37 Відповісти
Маячна з молодшої групи дитячого садка.

НАВІЩО, заради чого французам чи іншим європейським урядам силоміць іти в Україну, якщо її очільник найвидатніший Лідор всесвіту, якого підтримують жителі України, проти цього?

Березень 2024 року.

"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський.
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25.11.2024 12:41 Відповісти
Ви забули або брешете.
Зєля заглядав ху@лу в усі отвори задовго до свого президенства, можна сказати ЗАВЖДИ.
І Меркель чи Макрон тут ні до чого.
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25.11.2024 12:49 Відповісти
До свого президентства зеля міг заглядати пуйлу лише на корпоративах.
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25.11.2024 12:54 Відповісти
Він робив це зі сцени Масляківського КВН.

Зеленский - Путину: "Заберите меня отсюда!"

https://www.youtube.com/watch?v=b1_458Fm1zs

До 2019 він звинувачував Порошенка в тому, що той НЕ хоче домовитись з путіним.

Це мої фантазії чи реальність?
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25.11.2024 13:02 Відповісти
Не зєля заглядав, а йому заглядали,. І не тільки заглядали
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25.11.2024 14:22 Відповісти
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25.11.2024 14:28 Відповісти
Зеленський вже запросив?

12 березня 2024

Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
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25.11.2024 12:45 Відповісти
Наш народ буде їх із хлібом сіллю зустрічати, як свого часу Саакашвілі зустрічали, якого по бандитськи щемив олігарх порошенко, змушуючи правопохоронну й судову системи держави виконувати його злочинні забаганки.
Верховна Рада уже давно неповноважна, її строк вийшов, обов'язкові нові вибори під час стану війни вони відмовились проводити.
Тепер вся державна влада в державі перейшла безпосередньо до народу, як її джерела
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26.11.2024 01:56 Відповісти
від кого в верховній зраді ви чекаєте таке рішення? від зеленої монобільшості, яка вже давно дискредитирована зрадами та корупцією на увесь світ?
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25.11.2024 12:25 Відповісти
Я в це не вірю. Я констатую факти.
На попередню, аналогічну заяву Макрона Зе моментально відповів категоричною відмовою.
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25.11.2024 12:36 Відповісти
Не потрібно свої фантазії видавати на істину.
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25.11.2024 12:47 Відповісти
Навіщо західним політикам робити такі пропозиції?
Достатньо було мовчати з цього приводу.
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25.11.2024 12:56 Відповісти
Західні політики не дорівнюють в своїй поведінці пуйлу.

Покажіть аналогічні, інші приклади їхніх заяв-блефів.
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25.11.2024 13:05 Відповісти
Ну так пи₴діти-не мішки тягати.
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25.11.2024 11:55 Відповісти
Вони НЕ можуть зайти в Україну без дозволу преЗЕдента і його Верховної зРади.
Невже це не зрозуміло?
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25.11.2024 11:57 Відповісти
Треба петицію написати про дозвіл на ввід іноземних військ до України з 1 листопада 2024 . А не так, що проходимці у ВР будуть рік писати закон а потім напишуть що з 2030 р ( затримки строків відбуваються по вимаганню хутина і Рада їх радісно виконує)
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25.11.2024 12:03 Відповісти
Ще краще референдум провести з одночасним обранням на посаду верховного найбільш шанованого у військах командира.
Воєнний стан, замість стану війни, неконституційний, тому пов'язані з цим обмеження є фейковими.
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26.11.2024 02:05 Відповісти
сміфна яка, а кацапи питали, коли заходили? хоча, не все знаємо про оманські договорняки.
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25.11.2024 12:19 Відповісти
Кацапи окупанти.
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25.11.2024 12:22 Відповісти
А то вони тільки нашого дозволу чекають, а я то думав!
"Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця", - сказав . Джерело:
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25.11.2024 14:56 Відповісти
Якщо Зермаки систематично будуть обрубувати на корню пропозиції, обговорення можливої відправки іноземних військових в Україну, то ніякого консенсусу і не буде.
Через їхню непотрібність на думку влади України.
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25.11.2024 15:02 Відповісти
Що ви несете. Німців трусить від однієї такої думки. Це французи хороброї води перебрали, і то в них дуже обережні висловлювання. Да і їм простіше, в них є іностраний легіон, частину якого швидше за все і послали би, якби хотіли.
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25.11.2024 15:13 Відповісти
Нехай буде іноземний легіон Франції, нехай буде будь-хто інший.
Упоротість малоросів, які подовжують придумувати виправдовування антиукраїнській діяльності Зермаків, огидна.
Ідіть самі в окопи, якщо вам, що сидять на теплому дивані, не потрібні професійні військові союзників хоча б якості миротворчого контингенту на кордоні в 1 000 км з Білорашею.
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25.11.2024 15:31 Відповісти
Не схоже. Якщо судити по тому, що ви звинувачуєте союзників, які вже не вперше ведуть мову про можливу допомогу українським військовим своїми професійними контингентами, а не бункерних щурів, які категорично проти цього.
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25.11.2024 15:46 Відповісти
Упоротість віруючих в Захід немає меж. Для них тільки Зєля мішає нашому щасливому майбутньому на Заході. То якби не корупція то ми точно в НАТО, то зараз ще бредовіше - ми не пускаєио до себе солдат, і т.д. І упорно не хочуть бачити що там нас ніхто не чекає, а всякі Венгрії і пр. відкрито нафіг посилають. Да навіщо далеко йти, глянемо на Польщу з її блокіровками кордонів, хитрою допомогою, і все стає ясно.
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25.11.2024 15:48 Відповісти
Я не вірю беззастережно в бажання ВСІХ країн Заходу допомогти нам.
Я пропоную розвивати, підтримувати обговорення корисних для України пропозицій представників Заходу.
Навіщо вони ВЧЕРГОВЕ обговорюють це питання? Зєля хоча б раз публічно просив їх про допомогу військовими контингентами?
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25.11.2024 15:58 Відповісти
Зєля хіба що Зірку Смерті не просив, все остальне він вже клянчив! =)
Зєля зараз пробує педалювати ті теми які хоть щось змінити можуть, правда шансів що нам дадуть майже немає. З чужими війсками багато возні, мало толку. Майже всі країни будуть проти, пуйло буде верещати про НАТО в Україні! А по факту получимо пару тисяч солдат фразцуского легіону, які погоди ніякої не зроблять. Нагадаю в нас воює майже мільйон на мільйон.
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25.11.2024 16:09 Відповісти
Покажіть хоча б одну його заяву з проханням до західних партнерів допомогти нам військовими контингентами.
Танки, літаки, зброю, ППО, гроші він вимагав неодноразово. І є купа підтверджень цьому.
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25.11.2024 16:14 Відповісти
він вам має її на цензорі викласти? чи прислати курєром нової пошти у відділення? шановна, ви смішно виглядаєте зі своєю маячнею.
І не відповідайте мені, бо видно що у вас трошки гм, когнітивні проблеми. Не хочу час втрачати
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26.11.2024 02:36 Відповісти
Це ви виглядаєте блазнем.
Публічно сто разів вимагати від партнерів зброю і прийняття в НАТО можна, а просити ввести військовий контингент в Україну не можна?
А навіщо ж нам тоді вступ в НАТО ?
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26.11.2024 10:17 Відповісти
Білоруський кордон немає потреби охороняти, поки там немає рашистів, білоруси українцям справжні брати.
Західні війська потрібно розмістити у Києві, особливо на Грушевського і на Банковій щоб наглядали за кремлівськими диверсантами на узурпованих ними державних посадах і не здавали інтересів України своєму господарю путлу
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26.11.2024 02:11 Відповісти
ви справді думаєте що їм завадила позиція зе який щось там бовкнув? вам самій не смішно писати таку нісенітницю і чуш собачу?
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26.11.2024 02:34 Відповісти
обговорювальщики довбані
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25.11.2024 11:56 Відповісти
наша стстема боїться цього
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25.11.2024 11:58 Відповісти
Будуть рік обговорювати, потім рік торгуватися зі своїми парламентами.
Тягнуть час , щоб Україна програла.
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25.11.2024 11:59 Відповісти
Не буде цього.
Держави там вже втратили механізм примусу своїх громадян йти на майже певну смерть.
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25.11.2024 12:02 Відповісти
Держави там вже втратили не тільки механізм примусу йти на майже певну смерть, але й навіть механізм примусу йти до будь-якої праці...
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25.11.2024 12:09 Відповісти
Скоріше за все, це обговорення однієї з можливих ініціатив Трампа, про європейські війська в якості миротворчих, на нинішній лінії фронту.
І все б нічого, якби не свіжі приклади, коли миротворчі війська не використовували зброю, а спостерігали за геноцидом. І висловлювали стурбованість, звісно.
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25.11.2024 12:03 Відповісти
нідерландці в Боснії...
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25.11.2024 12:38 Відповісти
якщо Трамп зупинить допомогу США - це єдиний вихід для порятунку України!
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25.11.2024 12:06 Відповісти
А зникнення України з мапи світу - це єдиний спосіб уникнути третьої світової війни - на думку Трампа.
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25.11.2024 12:12 Відповісти
одне з найкращих занять для Заходу 3 останніх роки - поговорити-поговорити... та розійтись..., й час спливає й наче зайняті...
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25.11.2024 12:11 Відповісти
Говорила-балакала, сіла і заплакала.
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25.11.2024 12:21 Відповісти
Чухайтеся евррпейці швидше, бо російські шпигуни яких масово впускає у ЕС Будапешт , скоро усю ЕС ізгадять

Вантажний літак DHL упав на житловий будинок у Вільнюсі.

На борту перебували два пілоти та два працівники компанії. Один пілот врятований, двоє осіб госпіталізовані, одна людина загинула.

Інформації про постраждалих мешканців будинку немає.

Раніше цього року на складах DHL у Бірмінгемі та Лейпцигу виникли пожежі, ймовірно, через запальні пристрої, підкладені російськими шпигунами.
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25.11.2024 12:14 Відповісти
Зелені відмовляться, бо випливе оте все лайно яке вони розвели. А це рівнозначно їхній смерті.
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25.11.2024 12:19 Відповісти
Хіба ,що як інструктори...до бою ніхто не буде відправляти
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25.11.2024 12:32 Відповісти
тут інструкторів цілий форум позбирався
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25.11.2024 16:49 Відповісти
"Дикі гуси" - прилетять?
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25.11.2024 12:39 Відповісти
А "морські котики" - припливуть.
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25.11.2024 16:18 Відповісти
Хтось навіть серйозно обговорює в коментах. За 20 років українці так і не зрозуміли хто такі європейці.
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25.11.2024 13:11 Відповісти
******** анекдот по темі.
Боррель: Знову хочеться відправити війська в Україну...
Макрон: А що, раніше уже відправляли?
Боррель: Ні, але й раніше хотілося...
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25.11.2024 13:25 Відповісти
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО

Так москва вже 2 роки з 3х веде війну з НАТО, по всім телеканалам про це верещать
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25.11.2024 14:30 Відповісти
Щоб європейці воювали з північнокорейськими дикунами!? Та ім гордість не дозволить на таке піти. Та й росіян вбивати вони не захочуть, ім же газ у них купувати ще та торгувати автівками та пралками. Європейці і за себе воювати не захочуть, а здриснуть подалі за океан.
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25.11.2024 14:36 Відповісти
Да хоть би приїхали зі своїми Петрітам та почергували пів року , Одесу чі Харків з повітря прикрили, або б літаки залетіли на патрулювання.
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25.11.2024 14:40 Відповісти
Великі сумніви щодо цього... Сподіватися.що наші ЗЕ-бешкетники(вклчаючи хапуг із ВР У ) надали дозвіл ( навіть формально )на введення Україну інозенмних військ--це УТОПІЯ!!!
НЕ для цього їх масово впроваджували із кремліваської КЛОАКИ...( Та й красти мільярди гумдопомоги буде НЕз РУКИ..) У ЗЕ-агентів власний план"ПОБЄДИ" . а саме : найбільше ухайдокать на війні патріотично--налаштованих українців ... Хто сумнівається---поцікавтесь У сябрів--легіонерів. як у них роками зволікається видача паспортів та громадянства...(без яких і платні НЕмає...)
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25.11.2024 15:34 Відповісти
вы же серуны.какой ввод войск?хуйло ножкой топнет и сразу срачка.
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25.11.2024 15:51 Відповісти
Воювати Європа вже буде на власній території!!!
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25.11.2024 17:50 Відповісти
Пока Украина не вступит в НАТО или создаст ядерное оружие вопреки не хотения запада и россии что бы уцелеть ни чего хорошего не будет на границе . Запад только разговоры ведет, толку от них не много
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25.11.2024 18:07 Відповісти
И собрались индейцы из племени дрочидопоту на берегу озера Эри, то ли закапывать тамогавк войны, или откапывать его же. А где это место---забыли красножопые. Теперь курят трубку по кругу. Знать бы чем тут трубку набивают. Наверно дорогим.
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25.11.2024 19:39 Відповісти
 
 