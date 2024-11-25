У Європі знову обговорюють відправку військ до України, - Le Monde
Дискусії про відправку західних військ і приватних оборонних компаній до України відновилися.
Про це пише видання Le Monde із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Вони знову почалися на тлі вступу в січні 2025 року на посаду президента США Дональда Трампа.
За даними Le Monde, в лютому, коли президент Франції Емманюель Макрон публічно говорив про можливе надсилання західних військ в Україну, це викликало "різку протидію" з боку деяких країн, зокрема Німеччини. Проте в останні тижні обговорення відновили, зокрема під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції.
"Між Великою Британією та Францією ведуться переговори щодо співробітництва в галузі оборони, у тому числі з метою створення ударної сили союзників у Європі, орієнтованої на Україну та європейську безпеку загалом", - сказало виданню військове джерело.
ЗМІ нагадають про заяву глави МЗС Франції Жана-Ноеля Барро, який сказав, що "червоних ліній" у питанні підтримки України не існує".
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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Тобто, він, Зе, МАЄ дати згоду.
Тоді чому ви пінитесь у відповідь на моє твердження, що влада України має дати згоду?
НАВІЩО, заради чого французам чи іншим європейським урядам силоміць іти в Україну, якщо її очільник найвидатніший Лідор всесвіту, якого підтримують жителі України, проти цього?
Березень 2024 року.
"Доки стоїть Україна, армія Франції буде на території Франції. Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО будуть вирішувати, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, свої бойові бригади і батальйони на територію тієї чи іншої країни НАТО", - заявив Зеленський.
Зєля заглядав ху@лу в усі отвори задовго до свого президенства, можна сказати ЗАВЖДИ.
І Меркель чи Макрон тут ні до чого.
Зеленский - Путину: "Заберите меня отсюда!"
https://www.youtube.com/watch?v=b1_458Fm1zs
До 2019 він звинувачував Порошенка в тому, що той НЕ хоче домовитись з путіним.
Це мої фантазії чи реальність?
12 березня 2024
Поки Україна тримається, армія Франції може залишатися на своїй території - Зеленський
Верховна Рада уже давно неповноважна, її строк вийшов, обов'язкові нові вибори під час стану війни вони відмовились проводити.
Тепер вся державна влада в державі перейшла безпосередньо до народу, як її джерела
На попередню, аналогічну заяву Макрона Зе моментально відповів категоричною відмовою.
Достатньо було мовчати з цього приводу.
Покажіть аналогічні, інші приклади їхніх заяв-блефів.
Невже це не зрозуміло?
Воєнний стан, замість стану війни, неконституційний, тому пов'язані з цим обмеження є фейковими.
"Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця", - сказав . Джерело:
Через їхню непотрібність на думку влади України.
Упоротість малоросів, які подовжують придумувати виправдовування антиукраїнській діяльності Зермаків, огидна.
Ідіть самі в окопи, якщо вам, що сидять на теплому дивані, не потрібні професійні військові союзників хоча б якості миротворчого контингенту на кордоні в 1 000 км з Білорашею.
Я пропоную розвивати, підтримувати обговорення корисних для України пропозицій представників Заходу.
Навіщо вони ВЧЕРГОВЕ обговорюють це питання? Зєля хоча б раз публічно просив їх про допомогу військовими контингентами?
Зєля зараз пробує педалювати ті теми які хоть щось змінити можуть, правда шансів що нам дадуть майже немає. З чужими війсками багато возні, мало толку. Майже всі країни будуть проти, пуйло буде верещати про НАТО в Україні! А по факту получимо пару тисяч солдат фразцуского легіону, які погоди ніякої не зроблять. Нагадаю в нас воює майже мільйон на мільйон.
Танки, літаки, зброю, ППО, гроші він вимагав неодноразово. І є купа підтверджень цьому.
І не відповідайте мені, бо видно що у вас трошки гм, когнітивні проблеми. Не хочу час втрачати
Публічно сто разів вимагати від партнерів зброю і прийняття в НАТО можна, а просити ввести військовий контингент в Україну не можна?
А навіщо ж нам тоді вступ в НАТО ?
Західні війська потрібно розмістити у Києві, особливо на Грушевського і на Банковій щоб наглядали за кремлівськими диверсантами на узурпованих ними державних посадах і не здавали інтересів України своєму господарю путлу
Тягнуть час , щоб Україна програла.
Держави там вже втратили механізм примусу своїх громадян йти на майже певну смерть.
І все б нічого, якби не свіжі приклади, коли миротворчі війська не використовували зброю, а спостерігали за геноцидом. І висловлювали стурбованість, звісно.
Вантажний літак DHL упав на житловий будинок у Вільнюсі.
На борту перебували два пілоти та два працівники компанії. Один пілот врятований, двоє осіб госпіталізовані, одна людина загинула.
Інформації про постраждалих мешканців будинку немає.
Раніше цього року на складах DHL у Бірмінгемі та Лейпцигу виникли пожежі, ймовірно, через запальні пристрої, підкладені російськими шпигунами.
Боррель: Знову хочеться відправити війська в Україну...
Макрон: А що, раніше уже відправляли?
Боррель: Ні, але й раніше хотілося...
Так москва вже 2 роки з 3х веде війну з НАТО, по всім телеканалам про це верещать
НЕ для цього їх масово впроваджували із кремліваської КЛОАКИ...( Та й красти мільярди гумдопомоги буде НЕз РУКИ..) У ЗЕ-агентів власний план"ПОБЄДИ" . а саме : найбільше ухайдокать на війні патріотично--налаштованих українців ... Хто сумнівається---поцікавтесь У сябрів--легіонерів. як у них роками зволікається видача паспортів та громадянства...(без яких і платні НЕмає...)