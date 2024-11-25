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Новини Війна
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Зі вчорашнього вечора РФ застосувала близько півтори сотні дронів, КАБи та ракети, - Зеленський

Зеленський про обстріли 24 та 25 листопада

Президент Володимир Зеленський прокоментував російські атаки на понад 10 областей України протягом 24-25 листопада.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакують регіони України. Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, зі вчорашнього вечора РФ застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.

"Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей. Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною", - додав президент.

Також дивіться: Зеленський закликав партнерів надати Україні ППО, для захисту від ракет типу "Орєшнік". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) обстріл (28428)


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Топ коментарі
+13
Що по мінометним пострілам,наволоч?
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25.11.2024 11:29
+10
Зеля, іди за кацапським крейсером! Там тобі місце.
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25.11.2024 11:31
+8
А можна так зробити щоби новини озвучувала не настільки огидна пика?
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25.11.2024 11:41
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Що по мінометним пострілам,наволоч?
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25.11.2024 11:29 Відповісти
Це воно проводить дитячий спектакль "Пересидент за роботою"
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25.11.2024 11:30 Відповісти
Зеля, іди за кацапським крейсером! Там тобі місце.
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25.11.2024 11:31 Відповісти
На пів- ставки бухгалтером?
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25.11.2024 11:31 Відповісти
і на пів-ставки статистом! Ставка...
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25.11.2024 11:33 Відповісти
Побачу цю пику зранку-настрій пропав на весь день..
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25.11.2024 11:33 Відповісти
підарюга зелена, скільки мін ми застосували ?!
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25.11.2024 11:36 Відповісти
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25.11.2024 11:37 Відповісти
Ведучий...
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25.11.2024 11:37 Відповісти
А можна так зробити щоби новини озвучувала не настільки огидна пика?
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25.11.2024 11:41 Відповісти
На 25 рік нарік сказав, шо випустить 3000 ракет для ЗСУ - таку кількість ні США ні рашисти на рік не виробляють. Ну і хто воно після цього.
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25.11.2024 11:42 Відповісти
Падло ти зелене! Може вже досить щодня триндіти, а пора щось робити? Що у нас по мінах, снарядах, ракетах, дронах? Усього вистачає? Що там відбувається на фронті на Донбасі, поблизу Дніпра та Запоріжжя, все Ок?
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25.11.2024 11:50 Відповісти
Знаю що по дронам Ермак якоби усі завʼязав на себе і продати дрони Україні іноземні компанії не можуть т к Ермак там ничого не заробляє.

А взагалі в ОПУ нема зовсім українців для яких українська земля - рідна, тому вони договорняком її здають потрошку.
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25.11.2024 11:57 Відповісти
А де мільйон дронів, який ти обіцяло? Рік вже добігає кінця! Чи з ними така ж історія, як і з мінометними пострілами? Що там з "Вільхою", "Громом", "Нептуном", "Богданою"? Те ж саме?
Цей придуркуватий диктор дуже дорого коштує Україні!
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25.11.2024 11:52 Відповісти
Щось ходять слухи що Зе готовить зміну до Конституції щодо НАТО. Тобто Зе вилучить з Конституції вступ до НАТО і за це буде сідить у вʼязниці як СААКАШВИЛІ.
наприклад , нияка країна не допомогла СААКАШВИЛІ звільнитись з вʼязниці і він там помре. І ЦЕ ВСЕ ПО НАКАЗУ ХУТИНА. Так і з Зе буде, якщо він буде слухати москалів і жидів з ОПУ, замість Залужного з генералами .
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25.11.2024 11:53 Відповісти
Чувак хоч на п'ятому десятку життя добре рахувати навчився, от і весь позитив для України від президентства Зеленського!
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25.11.2024 11:54 Відповісти
Воно, схоже, хвастається
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25.11.2024 11:54 Відповісти
рахівник пля...
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25.11.2024 11:56 Відповісти
Договорняк у дії. ДЕ ЗАЛУЖНИЙ З ГЕНЕРАЛАМИ ?
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25.11.2024 12:10 Відповісти
Зє в телеграмі? Сумніваюсь, що це він. Подляк чи литвін мабуть пишуть за нього
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25.11.2024 12:11 Відповісти
 
 