Зі вчорашнього вечора РФ застосувала близько півтори сотні дронів, КАБи та ракети, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував російські атаки на понад 10 областей України протягом 24-25 листопада.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти атакують регіони України. Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, зі вчорашнього вечора РФ застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.

"Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей. Ці удари Росії по українському життю можна припинити. Тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення інструментів цього терору, пакетами озброєння для України та рішучістю, яка має бути непохитною", - додав президент.

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