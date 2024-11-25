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Новости Война
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Со вчерашнего вечера РФ применила около полутора сотен дронов, КАБ и ракеты, - Зеленский

Зеленський про обстріли 24 та 25 листопада

Президент Владимир Зеленский прокомментировал российские атаки на более чем 10 областей Украины в течение 24-25 ноября.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты атакуют регионы Украины. Сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. На данный момент известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это только одни сутки российского террора против Украины", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, со вчерашнего вечера РФ применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.

"Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе. Спасибо нашим защитникам неба за сбивание, за круглосуточную работу для безопасности наших людей. Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решимостью, которая должна быть непоколебимой", - добавил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал партнеров предоставить Украине ПВО для защиты от ракет типа "Орешник". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) обстрел (26995)


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Топ комментарии
+13
Що по мінометним пострілам,наволоч?
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25.11.2024 11:29
+10
Зеля, іди за кацапським крейсером! Там тобі місце.
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25.11.2024 11:31
+8
А можна так зробити щоби новини озвучувала не настільки огидна пика?
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25.11.2024 11:41
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Що по мінометним пострілам,наволоч?
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25.11.2024 11:29 Ответить
Це воно проводить дитячий спектакль "Пересидент за роботою"
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25.11.2024 11:30 Ответить
Зеля, іди за кацапським крейсером! Там тобі місце.
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25.11.2024 11:31 Ответить
На пів- ставки бухгалтером?
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25.11.2024 11:31 Ответить
і на пів-ставки статистом! Ставка...
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25.11.2024 11:33 Ответить
Побачу цю пику зранку-настрій пропав на весь день..
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25.11.2024 11:33 Ответить
підарюга зелена, скільки мін ми застосували ?!
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25.11.2024 11:36 Ответить
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25.11.2024 11:37 Ответить
Ведучий...
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25.11.2024 11:37 Ответить
А можна так зробити щоби новини озвучувала не настільки огидна пика?
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25.11.2024 11:41 Ответить
На 25 рік нарік сказав, шо випустить 3000 ракет для ЗСУ - таку кількість ні США ні рашисти на рік не виробляють. Ну і хто воно після цього.
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25.11.2024 11:42 Ответить
Падло ти зелене! Може вже досить щодня триндіти, а пора щось робити? Що у нас по мінах, снарядах, ракетах, дронах? Усього вистачає? Що там відбувається на фронті на Донбасі, поблизу Дніпра та Запоріжжя, все Ок?
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25.11.2024 11:50 Ответить
Знаю що по дронам Ермак якоби усі завʼязав на себе і продати дрони Україні іноземні компанії не можуть т к Ермак там ничого не заробляє.

А взагалі в ОПУ нема зовсім українців для яких українська земля - рідна, тому вони договорняком її здають потрошку.
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25.11.2024 11:57 Ответить
А де мільйон дронів, який ти обіцяло? Рік вже добігає кінця! Чи з ними така ж історія, як і з мінометними пострілами? Що там з "Вільхою", "Громом", "Нептуном", "Богданою"? Те ж саме?
Цей придуркуватий диктор дуже дорого коштує Україні!
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25.11.2024 11:52 Ответить
Щось ходять слухи що Зе готовить зміну до Конституції щодо НАТО. Тобто Зе вилучить з Конституції вступ до НАТО і за це буде сідить у вʼязниці як СААКАШВИЛІ.
наприклад , нияка країна не допомогла СААКАШВИЛІ звільнитись з вʼязниці і він там помре. І ЦЕ ВСЕ ПО НАКАЗУ ХУТИНА. Так і з Зе буде, якщо він буде слухати москалів і жидів з ОПУ, замість Залужного з генералами .
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25.11.2024 11:53 Ответить
Чувак хоч на п'ятому десятку життя добре рахувати навчився, от і весь позитив для України від президентства Зеленського!
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25.11.2024 11:54 Ответить
Воно, схоже, хвастається
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25.11.2024 11:54 Ответить
рахівник пля...
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25.11.2024 11:56 Ответить
Договорняк у дії. ДЕ ЗАЛУЖНИЙ З ГЕНЕРАЛАМИ ?
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25.11.2024 12:10 Ответить
Зє в телеграмі? Сумніваюсь, що це він. Подляк чи литвін мабуть пишуть за нього
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25.11.2024 12:11 Ответить
 
 