Со вчерашнего вечера РФ применила около полутора сотен дронов, КАБ и ракеты, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал российские атаки на более чем 10 областей Украины в течение 24-25 ноября.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты атакуют регионы Украины. Сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове. На данный момент известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это только одни сутки российского террора против Украины", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, со вчерашнего вечера РФ применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.
"Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе. Спасибо нашим защитникам неба за сбивание, за круглосуточную работу для безопасности наших людей. Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решимостью, которая должна быть непоколебимой", - добавил президент.
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А взагалі в ОПУ нема зовсім українців для яких українська земля - рідна, тому вони договорняком її здають потрошку.
Цей придуркуватий диктор дуже дорого коштує Україні!
наприклад , нияка країна не допомогла СААКАШВИЛІ звільнитись з вʼязниці і він там помре. І ЦЕ ВСЕ ПО НАКАЗУ ХУТИНА. Так і з Зе буде, якщо він буде слухати москалів і жидів з ОПУ, замість Залужного з генералами .