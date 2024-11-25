Рашисты ударили по центру Одессы. Попали по жилым домам, 5 человек пострадали. ФОТО

Утром 25 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Есть попадания в жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - говорится в сообщении.

По предварительной информации от представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

Как информирует Укрінформ, первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов сообщил о пяти раненых в результате ракетного удара РФ по центру Одессы. Пострадавших госпитализировали.

"Вокруг плотная жилая застройка, расположена стоматологическая клиника, аптека, никаких намеков на то, что здесь находятся военные или какие-то другие цели, которые будут интересовать врага, нет. Я считаю, что, пожалуй, основной целью врага является запугивание именно мирного населения Одесщины" , – отметил он.

Напомним, утром 25 ноября в Одессе прогремел взрыв. Сначала информировалось о разведывательном БпЛА над городом, впоследствии Воздушные силы сообщили о ракете в направлении города.

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