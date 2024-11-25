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Рашисты ударили по центру Одессы. Попали по жилым домам, 5 человек пострадали. ФОТО

Утром 25 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Есть попадания в жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - говорится в сообщении.

По предварительной информации от представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

Как информирует Укрінформ, первый заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов сообщил о пяти раненых в результате ракетного удара РФ по центру Одессы. Пострадавших госпитализировали.

"Вокруг плотная жилая застройка, расположена стоматологическая клиника, аптека, никаких намеков на то, что здесь находятся военные или какие-то другие цели, которые будут интересовать врага, нет. Я считаю, что, пожалуй, основной целью врага является запугивание именно мирного населения Одесщины" , – отметил он.

Напомним, утром 25 ноября в Одессе прогремел взрыв. Сначала информировалось о разведывательном БпЛА над городом, впоследствии Воздушные силы сообщили о ракете в направлении города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине, враг бил по жилым домам, 3 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Удар по Одесі 25 листопада
Удар по Одесі 25 листопада
Удар по Одесі 25 листопада

Автор: 

обстрел (26995) Одесса (7869) баллистические ракеты (370)


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Топ комментарии
+7
Кровоненаситне ***** коли ти здохнеш.
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25.11.2024 11:06
+5
Як яким....доповісти патрушову, що все за планом!!!
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25.11.2024 11:09
+2
Прямо зараз в телеграм-каналах:
"Фото наслідків удару публікує Зеленський.
«Окупанти атакують регіони Украіни» Під ворожим прицілом зранку опинились Харків та Одеса"
От яким боком "він" до цього?
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25.11.2024 11:05
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Правила форума Совет форумчан
Прямо зараз в телеграм-каналах:
"Фото наслідків удару публікує Зеленський.
«Окупанти атакують регіони Украіни» Під ворожим прицілом зранку опинились Харків та Одеса"
От яким боком "він" до цього?
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25.11.2024 11:05 Ответить
Як яким....доповісти патрушову, що все за планом!!!
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25.11.2024 11:09 Ответить
Ти думає шо прямо сам Зеленський сидить і веде цей телеграмканал. Сидить якийсь адмін і від скуки викладає.
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25.11.2024 12:06 Ответить
Від скуки просто викладають фото, а тут чіткий посил - навіть сонечко нас зігріває завдяки "найвеличнішому". Гидко.
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25.11.2024 12:15 Ответить
А для чого ти за нього голосував в 2019-му?
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25.11.2024 13:29 Ответить
А ти навіщо проголосував за цей непотріб?
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25.11.2024 14:03 Ответить
Я вже сто разів на Цензорі писав, і тобі особисто напишу. Ч голосував за Порошенка. А якби балотувався б Яценюк, голосував би за нього. Зрозумів?
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25.11.2024 14:17 Ответить
Ну от тобі особисто повідомляю, що востаннє я голосував у 1994-му році. Запам'ятай будь ласка, і більше не пиши про мене таку маячню. Дякую.
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25.11.2024 14:21 Ответить
Мабуть за кучму голосував?
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25.11.2024 14:24 Ответить
Так. Вся наша частина тоді дружно проголосувала за Кучму 😢
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25.11.2024 14:25 Ответить
Частина мається на увазі військова?
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25.11.2024 14:47 Ответить
Так , що правильно , що профанація і імітація боротьби Цє ОК ? Чому , поперлись до Курська , коли всі резерви , треба було кидати на відвоювання української Землі ! Метелети їх в Криму і Херсоні окупованому ?Маріуполі і Бердянську ! Вам ніхто не міг заборонити бити по окупантам ! Зед'явол виконує ДОГОВОРНЯКИ , імітуючи якись спротив , ******* все своїм Інегажерлевим ЗБІГОВІСЬКО МЕГАМАРодерів і кротів
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25.11.2024 13:08 Ответить
Та ти прямо стратьЄг, як бЄзугла чи безумна
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25.11.2024 13:28 Ответить
Кровоненаситне ***** коли ти здохнеш.
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25.11.2024 11:06 Ответить
 
 