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Рашисти вдарили по середмістю Одеси. Поцілили по житлових будинках, п’ятеро людей постраждало. ФОТО

Зранку 25 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Є влучання у житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією від речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

Як інформує Укрінформ, перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов повідомив про п'ятьох поранених внаслідок ракетного удару РФ по середмістю Одеси. Потерпілих ушпиталили.

"Навколо щільна житлова забудова, розташована стоматологічна клініка, аптека, жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які будуть цікавити ворога, немає. Я вважаю, що, мабуть, основною метою ворога є залякування саме мирного населення Одещини", - зазначив він.

Нагадаємо, зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині, ворог бив по житлових будинках, 3 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Удар по Одесі 25 листопада
Удар по Одесі 25 листопада
Удар по Одесі 25 листопада

Автор: 

обстріл (28428) Одеса (5451) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+7
Кровоненаситне ***** коли ти здохнеш.
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25.11.2024 11:06
+5
Як яким....доповісти патрушову, що все за планом!!!
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25.11.2024 11:09
+2
Прямо зараз в телеграм-каналах:
"Фото наслідків удару публікує Зеленський.
«Окупанти атакують регіони Украіни» Під ворожим прицілом зранку опинились Харків та Одеса"
От яким боком "він" до цього?
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25.11.2024 11:05
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Прямо зараз в телеграм-каналах:
"Фото наслідків удару публікує Зеленський.
«Окупанти атакують регіони Украіни» Під ворожим прицілом зранку опинились Харків та Одеса"
От яким боком "він" до цього?
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25.11.2024 11:05 Відповісти
Як яким....доповісти патрушову, що все за планом!!!
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25.11.2024 11:09 Відповісти
Ти думає шо прямо сам Зеленський сидить і веде цей телеграмканал. Сидить якийсь адмін і від скуки викладає.
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25.11.2024 12:06 Відповісти
Від скуки просто викладають фото, а тут чіткий посил - навіть сонечко нас зігріває завдяки "найвеличнішому". Гидко.
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25.11.2024 12:15 Відповісти
А для чого ти за нього голосував в 2019-му?
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25.11.2024 13:29 Відповісти
А ти навіщо проголосував за цей непотріб?
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25.11.2024 14:03 Відповісти
Я вже сто разів на Цензорі писав, і тобі особисто напишу. Ч голосував за Порошенка. А якби балотувався б Яценюк, голосував би за нього. Зрозумів?
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25.11.2024 14:17 Відповісти
Ну от тобі особисто повідомляю, що востаннє я голосував у 1994-му році. Запам'ятай будь ласка, і більше не пиши про мене таку маячню. Дякую.
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25.11.2024 14:21 Відповісти
Мабуть за кучму голосував?
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25.11.2024 14:24 Відповісти
Так. Вся наша частина тоді дружно проголосувала за Кучму 😢
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25.11.2024 14:25 Відповісти
Частина мається на увазі військова?
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25.11.2024 14:47 Відповісти
Так , що правильно , що профанація і імітація боротьби Цє ОК ? Чому , поперлись до Курська , коли всі резерви , треба було кидати на відвоювання української Землі ! Метелети їх в Криму і Херсоні окупованому ?Маріуполі і Бердянську ! Вам ніхто не міг заборонити бити по окупантам ! Зед'явол виконує ДОГОВОРНЯКИ , імітуючи якись спротив , ******* все своїм Інегажерлевим ЗБІГОВІСЬКО МЕГАМАРодерів і кротів
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25.11.2024 13:08 Відповісти
Та ти прямо стратьЄг, як бЄзугла чи безумна
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25.11.2024 13:28 Відповісти
Кровоненаситне ***** коли ти здохнеш.
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25.11.2024 11:06 Відповісти
 
 