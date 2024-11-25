Рашисти вдарили по середмістю Одеси. Поцілили по житлових будинках, п’ятеро людей постраждало. ФОТО

Зранку 25 листопада російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. Є влучання у житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією від речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

Як інформує Укрінформ, перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов повідомив про п'ятьох поранених внаслідок ракетного удару РФ по середмістю Одеси. Потерпілих ушпиталили.

"Навколо щільна житлова забудова, розташована стоматологічна клініка, аптека, жодних натяків на те, що тут перебувають військові або якісь інші цілі, які будуть цікавити ворога, немає. Я вважаю, що, мабуть, основною метою ворога є залякування саме мирного населення Одещини", - зазначив він.

Нагадаємо, зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста.

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