Доба на Херсонщині, ворог бив по житлових будинках, 3 людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Інженерне, Зеленівка, Станіслав, Приозерне, Велетенське, Томина Балка, Берислав, Миколаївка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у поліції області.

"Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки, 22 приватні будинки та газогін. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - повідомив начальник ОВА.

Внаслідок російського артобстрілу Дніпровського району Херсону постраждали дві жінки. 83-річна потерпіла на момент удару перебувала на вулиці. Її ушпиталили з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також частковою травматичною ампутацією передпліччя. 65-річна жінка самостійно звернулася в лікарню, де у неї діагностували поранення грудної клітини, плеча та ноги. Пошкоджень зазнали два багатоквартирні та стільки ж приватних будинків.

Окупаційні війська з артилерії обстріляли Зеленівку. Через влучання снаряда в будинок зазнав поранення 61-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і поранення рук. У селищі пошкоджено багатоквартирний та дев’ять приватних будинків.

Артилерійським вогнем пошкоджено сім приватних будинків та газопровід у Комишанах, Приозерному й Микільському.

FPV-дронами військові армії РФ вдарили по трьох житлових будинках у Станіславі, Бериславі й Антонівці. Внаслідок вибухів будівлі зазнали пошкоджень.

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