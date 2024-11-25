Сутки на Херсонщине, враг бил по жилым домам, 3 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Никольское, Инженерное, Зеленовка, Станислав, Приозерное, Велетенское, Томина Балка, Берислав, Николаевка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и в полиции области.

"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки, 22 частных дома и газопровод. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - сообщил начальник ОВА.

В результате российского артобстрела Днепровского района Херсона пострадали две женщины. 83-летняя потерпевшая на момент удара находилась на улице. Ее госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, а также частичной травматической ампутацией предплечья. 65-летняя женщина самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали ранения грудной клетки, плеча и ноги. Повреждения получили два многоквартирных и столько же частных домов.

Оккупационные войска из артиллерии обстреляли Зеленовку. Из-за попадания снаряда в дом получил ранения 61-летний мужчина. У него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранения рук. В поселке повреждены многоквартирный и девять частных домов.

Артиллерийским огнем повреждены семь частных домов и газопровод в Камышанах, Приозерном и Никольском.

FPV-дронами военные армии РФ ударили по трем жилым домам в Станиславе, Бериславе и Антоновке. В результате взрывов здания получили повреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате атаки на Запорожье ранена 16-летняя девушка, - ОВА









