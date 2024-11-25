Сутки на Херсонщине, враг бил по жилым домам, 3 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Никольское, Инженерное, Зеленовка, Станислав, Приозерное, Велетенское, Томина Балка, Берислав, Николаевка и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин и в полиции области.
"Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки, 22 частных дома и газопровод. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - сообщил начальник ОВА.
В результате российского артобстрела Днепровского района Херсона пострадали две женщины. 83-летняя потерпевшая на момент удара находилась на улице. Ее госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией, а также частичной травматической ампутацией предплечья. 65-летняя женщина самостоятельно обратилась в больницу, где у нее диагностировали ранения грудной клетки, плеча и ноги. Повреждения получили два многоквартирных и столько же частных домов.
Оккупационные войска из артиллерии обстреляли Зеленовку. Из-за попадания снаряда в дом получил ранения 61-летний мужчина. У него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранения рук. В поселке повреждены многоквартирный и девять частных домов.
Артиллерийским огнем повреждены семь частных домов и газопровод в Камышанах, Приозерном и Никольском.
FPV-дронами военные армии РФ ударили по трем жилым домам в Станиславе, Бериславе и Антоновке. В результате взрывов здания получили повреждения.
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