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В результате атаки на Запорожье ранена 16-летняя девушка, - ОВА

Наслідки атаки на Запоріжжя 25 листопада

В ночь на 25 ноября россияне ранили 1 человека во время атаки на Запорожье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на сейчас известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Федоров.

Напомним, ранее в Запорожской области прогремели взрывы.

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Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995)


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