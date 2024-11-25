В результате атаки на Запорожье ранена 16-летняя девушка, - ОВА
В ночь на 25 ноября россияне ранили 1 человека во время атаки на Запорожье.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на сейчас известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Федоров.
Напомним, ранее в Запорожской области прогремели взрывы.
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