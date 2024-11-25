В Запорожье и области прозвучала серия взрывов, россияне атакуют "Шахедами", - ОВА

Вечером 24 ноября в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В 23:42 Федоров сообщил о первой серии взрывов.

В 23:46 взрывы прогремели повторно.

Впоследствии Федоров написал: "Россияне массированно атакуют Запорожье шахедами. Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно пострадавших нет".

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