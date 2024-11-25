В Запорожье и области прозвучала серия взрывов, россияне атакуют "Шахедами", - ОВА
Вечером 24 ноября в Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В 23:42 Федоров сообщил о первой серии взрывов.
В 23:46 взрывы прогремели повторно.
Впоследствии Федоров написал: "Россияне массированно атакуют Запорожье шахедами. Поврежден инфраструктурный объект. Предварительно пострадавших нет".
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