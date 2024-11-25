В Запоріжжі та області пролунала серія вибухів, росіяни атакують "Шахедами", - ОВА
Ввечері 24 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
О 23:42 Федоров повідомив про першу серію вибухів.
О 23:46 вибухи пролунали повторно.
Згодом Федоров написав: "Росіяни масовано атакують Запоріжжя шахедами. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Попередньо постраждалих немає".
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