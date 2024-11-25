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В Запоріжжі та області пролунала серія вибухів, росіяни атакують "Шахедами", - ОВА

вибух

Ввечері 24 листопада в Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

О 23:42 Федоров повідомив про першу серію вибухів. 

О 23:46 вибухи пролунали повторно.

Згодом Федоров написав: "Росіяни масовано атакують Запоріжжя шахедами. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Попередньо постраждалих немає".

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Автор: 

вибух (4449) Запорізька область (3598)


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